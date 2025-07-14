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Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 8 kişi için gözaltı kararı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 8 kişi için gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında manüpilasyon yaptıkları öne sürülen 8 kişi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma'... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
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Borsa İstanbul'da işlem gören Atlantis Yatırım Holding hisselerinde yapay fiyat hareketleri yaşandığına dair iddialar üzerine başlatılan soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Sermaye piyasası araçlarında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması ve yapay yükselişler iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Atlantis Yatırım Holding'e ait hisselerde manipülasyon yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelilere, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı suçlamaları yöneltildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/nefes-kredisi-basvurularinin-yogunluktan-kapandigi-iddia-edildi-tobb-aciklama-yapti-1097796217.html
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borsa, borsa i̇stanbul, gözaltı
borsa, borsa i̇stanbul, gözaltı

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 8 kişi için gözaltı kararı

09:09 14.07.2025 (güncellendi: 10:15 14.07.2025)
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© AA
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Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında manüpilasyon yaptıkları öne sürülen 8 kişi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi.
Borsa İstanbul'da işlem gören Atlantis Yatırım Holding hisselerinde yapay fiyat hareketleri yaşandığına dair iddialar üzerine başlatılan soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı.
Sermaye piyasası araçlarında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması ve yapay yükselişler iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Atlantis Yatırım Holding'e ait hisselerde manipülasyon yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilere, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı suçlamaları yöneltildi.
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