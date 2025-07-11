https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/yapi-kredi-kripto-pazarina-giriyor-12-milyar-liralik-sermaye-artirimiyla-dijital-varlik-platformu-1097814679.html

Yapı Kredi kripto pazarına giriyor: 1.2 milyar liralık sermaye artırımıyla dijital varlık platformu kuruluyor

Yapı Kredi kripto pazarına giriyor: 1.2 milyar liralık sermaye artırımıyla dijital varlık platformu kuruluyor

Sputnik Türkiye

Koç Holding çatısı altındaki Yapı Kredi Bankası, kripto varlık alım-satım platformu kurmak için 1 milyar 185 milyon TL’lik sermaye artırımına gitti. Yeni... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T14:35+0300

2025-07-11T14:35+0300

2025-07-11T14:35+0300

ekonomi̇

türkiye

yapı kredi

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

kap

tl

koç holding

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Türkiye’nin en büyük özel sermaye gruplarından Koç Holding, kripto para sektörüne adım atmaya hazırlanıyor. Yapı Kredi Bankası’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, kripto varlık alım-satım platformu kurmak üzere 1 milyar 185 milyon TL sermaye artırım kararı alındı.Yeni Platform Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. üzerinden kurulacakYapı Kredi’nin KAP bildirimine göre, platformun kurulması ve işletilmesi için banka iştiraki olan Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. kullanılacak. Şirketin sermaye artırımı yoluyla platformun finansal ihtiyacı karşılanacak.KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Hedef: Dijital finans ekosisteminde güçlenmekBu adım, Koç Holding’in ve Yapı Kredi’nin dijital finans teknolojileri alanında büyüme hedeflerinin bir parçası olarak görülüyor. Türkiye’de düzenleyici çerçevenin netleşmeye başladığı kripto varlık alanında, büyük grupların sektöre giriş yapması, piyasada kurumsallaşmayı da hızlandırabilir.Yatırımcıya bilgilendirme sürecekKAP bildirisinde, söz konusu süreçle ilgili gelişmelerin yatırımcılarla şeffaf biçimde paylaşılacağı ifade edildi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından platformun faaliyete geçmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/cari-acik-mayista-684-milyon-dolar-oldu-son-7-ayin-en-dusuk-seviyesi-1097814241.html

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türkiye, yapı kredi, kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap, tl, koç holding