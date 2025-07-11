https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/yapi-kredi-kripto-pazarina-giriyor-12-milyar-liralik-sermaye-artirimiyla-dijital-varlik-platformu-1097814679.html
Yapı Kredi kripto pazarına giriyor: 1.2 milyar liralık sermaye artırımıyla dijital varlık platformu kuruluyor
Yapı Kredi kripto pazarına giriyor: 1.2 milyar liralık sermaye artırımıyla dijital varlık platformu kuruluyor
Sputnik Türkiye
Koç Holding çatısı altındaki Yapı Kredi Bankası, kripto varlık alım-satım platformu kurmak için 1 milyar 185 milyon TL’lik sermaye artırımına gitti. Yeni... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T14:35+0300
2025-07-11T14:35+0300
2025-07-11T14:35+0300
ekonomi̇
türkiye
yapı kredi
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
kap
tl
koç holding
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Türkiye’nin en büyük özel sermaye gruplarından Koç Holding, kripto para sektörüne adım atmaya hazırlanıyor. Yapı Kredi Bankası’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, kripto varlık alım-satım platformu kurmak üzere 1 milyar 185 milyon TL sermaye artırım kararı alındı.Yeni Platform Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. üzerinden kurulacakYapı Kredi’nin KAP bildirimine göre, platformun kurulması ve işletilmesi için banka iştiraki olan Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. kullanılacak. Şirketin sermaye artırımı yoluyla platformun finansal ihtiyacı karşılanacak.KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Hedef: Dijital finans ekosisteminde güçlenmekBu adım, Koç Holding’in ve Yapı Kredi’nin dijital finans teknolojileri alanında büyüme hedeflerinin bir parçası olarak görülüyor. Türkiye’de düzenleyici çerçevenin netleşmeye başladığı kripto varlık alanında, büyük grupların sektöre giriş yapması, piyasada kurumsallaşmayı da hızlandırabilir.Yatırımcıya bilgilendirme sürecekKAP bildirisinde, söz konusu süreçle ilgili gelişmelerin yatırımcılarla şeffaf biçimde paylaşılacağı ifade edildi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından platformun faaliyete geçmesi bekleniyor.
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türkiye, yapı kredi, kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap, tl, koç holding
türkiye, yapı kredi, kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap, tl, koç holding
Yapı Kredi kripto pazarına giriyor: 1.2 milyar liralık sermaye artırımıyla dijital varlık platformu kuruluyor
Koç Holding çatısı altındaki Yapı Kredi Bankası, kripto varlık alım-satım platformu kurmak için 1 milyar 185 milyon TL’lik sermaye artırımına gitti. Yeni girişim, Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. üzerinden hayata geçirilecek.
Türkiye’nin en büyük özel sermaye gruplarından Koç Holding, kripto para sektörüne adım atmaya hazırlanıyor. Yapı Kredi Bankası’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, kripto varlık alım-satım platformu kurmak üzere 1 milyar 185 milyon TL sermaye artırım kararı alındı.
Yeni Platform Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. üzerinden kurulacak
Yapı Kredi’nin KAP bildirimine göre, platformun kurulması ve işletilmesi için banka iştiraki olan Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. kullanılacak. Şirketin sermaye artırımı yoluyla platformun finansal ihtiyacı karşılanacak.
KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Banka Yönetim Kurulu tarafından, sermayesinin tamamı Bankamıza ait olan Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. sahipliğinde, ilgili izinlerin alınması koşuluyla kripto varlık alım satım platformu faaliyetinde bulunmak üzere kurulması öngörülen şirketin sermaye ihtiyacının karşılanması amacıyla; toplam 1.185.000.000 TL tutarına kadar sermaye artırımlarına Bankamızın katılmasına karar verilmiştir.”
Hedef: Dijital finans ekosisteminde güçlenmek
Bu adım, Koç Holding’in ve Yapı Kredi’nin dijital finans teknolojileri alanında büyüme hedeflerinin bir parçası olarak görülüyor. Türkiye’de düzenleyici çerçevenin netleşmeye başladığı kripto varlık alanında, büyük grupların sektöre giriş yapması, piyasada kurumsallaşmayı da hızlandırabilir.
Yatırımcıya bilgilendirme sürecek
KAP bildirisinde, söz konusu süreçle ilgili gelişmelerin yatırımcılarla şeffaf biçimde paylaşılacağı ifade edildi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından platformun faaliyete geçmesi bekleniyor.