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Henüz 17 yaşında rekor kırdı: Lamine Yamal Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti
Henüz 17 yaşında rekor kırdı: Lamine Yamal Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti
Sputnik Türkiye
Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Benfica karşısında sergilediği performansla tarihe geçti. 17 yaşındaki futbolcu, hem... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T07:26+0300
2025-03-12T07:26+0300
lamine yamal
spor
barcelona
yamal
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İspanya La Liga devi Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi’nde unutulmaz bir başarıya imza attı. 17 yaşındaki futbolcu, Benfica ile oynanan Son 16 Turu maçında hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.Maçın 11. dakikasında Raphinha’nın attığı golün asistini yapan Yamal, 27. dakikada ise topu ağlara göndererek Şampiyonlar Ligi tarihine adını altın harflerle yazdırdı.Rekoru kırdı! En genç gol ve asist yapan oyuncu olduLamine Yamal, bu performansıyla Şampiyonlar Ligi’nde bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç futbolcu unvanını elde etti. Genç yetenek, gösterdiği etkileyici oyunla Barcelona taraftarlarını büyüledi.Barcelona’nın yeni parlayan yıldızıHenüz 17 yaşında olmasına rağmen büyük bir özgüvenle sahada mücadele eden Lamine Yamal, Barcelona’nın gelecekteki yıldızları arasında gösteriliyor. Kulüp yetkilileri ve futbol otoriteleri, genç futbolcunun gelişimini yakından takip ediyor.Yamal’ın bu tarihi başarısı, futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken, Barcelona'nın genç oyunculara verdiği önemin bir kez daha altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/barcelona-benfica-macinda-ilginc-olay-hakemin-iftar-molasina-orkun-kokcuden-uyari-1094407099.html
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lamine yamal, barcelona, yamal
lamine yamal, barcelona, yamal

Henüz 17 yaşında rekor kırdı: Lamine Yamal Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

07:26 12.03.2025
© AALamine Yamal
Lamine Yamal - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© AA
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Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Benfica karşısında sergilediği performansla tarihe geçti. 17 yaşındaki futbolcu, hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu.
İspanya La Liga devi Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi’nde unutulmaz bir başarıya imza attı. 17 yaşındaki futbolcu, Benfica ile oynanan Son 16 Turu maçında hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.
Maçın 11. dakikasında Raphinha’nın attığı golün asistini yapan Yamal, 27. dakikada ise topu ağlara göndererek Şampiyonlar Ligi tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Rekoru kırdı! En genç gol ve asist yapan oyuncu oldu

Lamine Yamal, bu performansıyla Şampiyonlar Ligi’nde bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç futbolcu unvanını elde etti. Genç yetenek, gösterdiği etkileyici oyunla Barcelona taraftarlarını büyüledi.

Barcelona’nın yeni parlayan yıldızı

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen büyük bir özgüvenle sahada mücadele eden Lamine Yamal, Barcelona’nın gelecekteki yıldızları arasında gösteriliyor. Kulüp yetkilileri ve futbol otoriteleri, genç futbolcunun gelişimini yakından takip ediyor.
Yamal’ın bu tarihi başarısı, futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken, Barcelona'nın genç oyunculara verdiği önemin bir kez daha altını çizdi.
Barcelona Benfica - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
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