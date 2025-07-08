https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/dem-parti-imrali-heyeti-ile-adalet-bakani-yilmaz-tunc-gorusmesi-ertelendi-1097687456.html

DEM Parti İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görüşmesi ertelendi

DEM Parti İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görüşmesi ertelendi

Sputnik Türkiye

DEM Parti heyetiyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında yapılması planlanan görüşme ertelendi. DEM Parti İmralı heyetinin bugün Bakan Tunç'la bir araya gelmesi... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T10:10+0300

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i̇mralı

yılmaz tunç

dem parti

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"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında, PKK’nın silah bırakması yönünde somut adımların yeni haftayla birlikte atılması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti’ni Beştepe’de kabul etmişti.DEM Parti İmralı Heyeti’nin, bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak heyette yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile yapılması planlanan görüşme ertelendi.DEM Parti, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı:“Bu program, program yoğunluğundan dolayı ertelenmiştir.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/cumhurbaskani-erdogan-dem-parti-heyetini-kabul-etti-1097671412.html

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