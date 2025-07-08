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DEM Parti İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görüşmesi ertelendi
DEM Parti İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görüşmesi ertelendi
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyetiyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında yapılması planlanan görüşme ertelendi. DEM Parti İmralı heyetinin bugün Bakan Tunç'la bir araya gelmesi... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
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"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında, PKK’nın silah bırakması yönünde somut adımların yeni haftayla birlikte atılması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti’ni Beştepe’de kabul etmişti.DEM Parti İmralı Heyeti’nin, bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak heyette yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile yapılması planlanan görüşme ertelendi.DEM Parti, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı:“Bu program, program yoğunluğundan dolayı ertelenmiştir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/cumhurbaskani-erdogan-dem-parti-heyetini-kabul-etti-1097671412.html
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i̇mralı, yılmaz tunç, dem parti
i̇mralı, yılmaz tunç, dem parti

DEM Parti İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görüşmesi ertelendi

10:10 08.07.2025 (güncellendi: 10:15 08.07.2025)
© AA / Serhat ÇağdaşAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© AA / Serhat Çağdaş
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DEM Parti heyetiyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında yapılması planlanan görüşme ertelendi. DEM Parti İmralı heyetinin bugün Bakan Tunç'la bir araya gelmesi bekleniyordu.
"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında, PKK’nın silah bırakması yönünde somut adımların yeni haftayla birlikte atılması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti’ni Beştepe’de kabul etmişti.
DEM Parti İmralı Heyeti’nin, bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak heyette yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile yapılması planlanan görüşme ertelendi.
DEM Parti, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı:

“Bu program, program yoğunluğundan dolayı ertelenmiştir.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti: Görüşme bir saat sürdü
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