https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/dem-parti-imrali-heyeti-ile-adalet-bakani-yilmaz-tunc-gorusmesi-ertelendi-1097687456.html
DEM Parti İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görüşmesi ertelendi
DEM Parti İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görüşmesi ertelendi
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyetiyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında yapılması planlanan görüşme ertelendi. DEM Parti İmralı heyetinin bugün Bakan Tunç'la bir araya gelmesi... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T10:10+0300
2025-07-08T10:10+0300
2025-07-08T10:15+0300
türki̇ye
i̇mralı
yılmaz tunç
dem parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094927625_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_595aa48da4d549ea7919fd262c70fb29.jpg
"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında, PKK’nın silah bırakması yönünde somut adımların yeni haftayla birlikte atılması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti’ni Beştepe’de kabul etmişti.DEM Parti İmralı Heyeti’nin, bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak heyette yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile yapılması planlanan görüşme ertelendi.DEM Parti, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı:“Bu program, program yoğunluğundan dolayı ertelenmiştir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/cumhurbaskani-erdogan-dem-parti-heyetini-kabul-etti-1097671412.html
türki̇ye
i̇mralı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094927625_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bb9f168f4919917cae52b5aed224dc7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇mralı, yılmaz tunç, dem parti
i̇mralı, yılmaz tunç, dem parti
DEM Parti İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görüşmesi ertelendi
10:10 08.07.2025 (güncellendi: 10:15 08.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
DEM Parti heyetiyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında yapılması planlanan görüşme ertelendi. DEM Parti İmralı heyetinin bugün Bakan Tunç'la bir araya gelmesi bekleniyordu.
"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında, PKK’nın silah bırakması yönünde somut adımların yeni haftayla birlikte atılması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti’ni Beştepe’de kabul etmişti.
DEM Parti İmralı Heyeti’nin, bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak heyette yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile yapılması planlanan görüşme ertelendi.
DEM Parti, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı:
“Bu program, program yoğunluğundan dolayı ertelenmiştir.”