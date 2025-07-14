Aşırı sıcaklarda sağlık dostu: Hafif yaz yemekleri
© FotoğrafAşırı sıcaklarda sağlık dostu: Hafif yaz yemekleri
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Aşırı sıcakların etkili olduğu yaz aylarında, beslenme alışkanlıklarında da hafifliğe yönelmek gerekiyor. Vücudu yormayan, serinletici ve besleyici tarifler hem sağlık hem de konfor açısından önem taşıyor. Bu pratik tariflerle, yaz sofraları daha dengeli ve ferah hale geliyor.
Yüksek hava sıcaklıklarında sindirim sistemi daha hassas hale gelirken, ağır ve yağlı yiyecekler sağlık risklerini artırabiliyor. Uzmanlar, bu dönemde su oranı yüksek, düşük kalorili ve besin değeri yüksek gıdaların tercih edilmesini öneriyor. Bu doğrultuda hazırlanan hafif ve dengeli tarifler, sıcak havalarda hem serinlik sağlıyor hem de vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri karşılıyor.
Yoğurtlu kabak salatası
15 dakikada hazırlanan bu yaz yemeğinde rendelenmiş kabaklar zeytinyağı ile birlikte hafifçe kavrulur. Süzme yoğurt ve doğranmış dereotu eklenerek karıştırılır. Arzu edilirse sarımsak eklenen bu tarifin üzerine cevizli, naneli ve pul biberli zeytinyağı eklenebilir.
Yoğurtlu havuç salatası
Rendelenmiş havuç, tarator tarzı sıvı yağ ve arzu edilirse sarımsakla kavrulur. Ağız tadına göre maydanoz ve nane eklenip süzme yoğurtla karıştırılır ve servis edilir.
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturSebze ve meyve
Sebze ve meyve
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Sebze güveci
Kabak, patates, patlıcan, havuç, biber ve arzu edilirse soğandan oluşan sebze güveci buharda piştiği için sıcak yaz aylarında dengeli ve hafif bir yemek. Soğan ve havuçlar küp kesilip zeytinyağında kavrulur. Üzerine yine küçük boyutlarda kesilmiş biber, kabak, patlıcanlar eklenir. Pişme süresi dikkate alındığında patateslerin önceden haşlanıp küpler halinde eklenmesi önerilir. Arzu edilen miktarda tuz ve karabiber yemeği tatlandıracaktır.
İyice kavrulan sebzelerin üstüne az su eklenir ve kapağı kapatılarak ister fırında ister ocakta kısık ateşte pişirilir.
Çiğ kereviz tarator
Kereviz yumrularını (kökünü) cevizle birlikte doğrayıcıdan geçirin. Küçük parçalara ayrılmış kerevize süzme yoğurt ve sarımsak ekleyin. Üzerine yeşil kereviz yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.
Fırında balık
İyi bir besin kaynağı olan balıklar fırında kolay tariflerle hafif bir akşam yemeği olur. Buğulamaya uygun olan balıklar, temizlenip hafif tuzlanarak tepsiye dizilir. Limon, soğan ve arzu edilecek dereotu veya kekik gibi yeşilliklerle fırında buğulanır. Buğulanmış balıklar, yanına haşlanmış patates ile servis edilebilir.
Bezelye salatası
Arpacık soğan ve sarımsağı zeytinyağı ile kavurun. (Haşlanmış da olabilir) Bezelyeleri ekleyip bir süre daha kavurun. Üzerine limon suyu ve dereotu ekleyip servis edebilirsiniz.
Fırında tavuk şiş
Büyük kuşbaşı halinde doğranan tavukları istediğiniz ve kolay pişen sebzelerle sırasıyla çöp şişlere geçirerek fırınlayabilirsiniz.
Haşlanmış nohut salatası
Haşlanmış nohutlarla yapılan bu hafif öğün arzu edilen bir çok sebzeyle birleştirilebilir. Örneğin yarım ay şeklinde doğranmış ve zeytinyağında hafif kavrulmuş kabaklara nohutları ekleyebilirsiniz. Üstüne maydanoz ve taze nane ve kuru biber ile limon suyu çok iyi gidecektir. Balık veya tavuk yanına iyi eşlik eder.
Yazın hafif ve sağlıklı tarifler arasında ayrıca;
piyaz,
istenilen yeşilliklerle birleştirilmiş süt mısırı salatası,
zeytinyağlı domatesli taze fasulye,
bulgur yerine haşlanmış kinoayla yapılmış kısır,
pirinçli ıspanak kavurma,
pirinçli ıspanak kavurma,
haşlanmış şehriye, mısır ve turşu ile yapılmış basit salata,
közlenmiş patlıcanlı, maydanoz ve taze soğanla çeşnilendirilmiş zeytinyağlı salata uygun seçenekler olacaktır.