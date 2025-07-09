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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/chpli-belediyelere-operasyon-hangi-baskanlar-tutuklandi-oy-oranlari-ne-kadardi-1097729869.html
CHP’li belediyelere operasyon: Hangi başkanlar tutuklandı, oy oranları ne kadardı?
CHP’li belediyelere operasyon: Hangi başkanlar tutuklandı, oy oranları ne kadardı?
Sputnik Türkiye
CHP’nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından geçen yaklaşık 15 ayda, partinin yönettiği 17 belediyeye operasyon düzenlendi. 14’ü görevdeki başkan olmak... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T12:06+0300
2025-07-09T12:31+0300
türki̇ye
kayyum
belediye
operasyon
ahmet özer
alaattin köseler
emrah şahan
başkan
gaziosmanpaşa
beykoz
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31 Mart 2024 yerel seçimlerinin üzerinden yaklaşık 15 ay geçti. Bu süre zarfında, aralarında İstanbul, Antalya, Adana ve Adıyaman’ın da bulunduğu çok sayıda CHP'li belediye başkanı hakkında soruşturmalar başlatıldı. Toplamda 17 CHP'li belediyeye operasyon düzenlendi; 14'ü görevdeki belediye başkanı olmak üzere 16 kişi tutuklandı, 1 belediye başkanı hakkında ise ev hapsi kararı verildi.Belediye başkanlarına yöneltilen suçlamalar arasında ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve terör örgütüne üyelik iddiaları bulunuyor. Gözaltı ve tutuklama kararlarının ardından bazı belediyelerde yeni başkan vekilleri, belediye meclisinde yapılan oylamalarla belirlendi.Tutuklanan CHP’li belediye başkanları ve oy oranlarıTutuklanan 14 belediye başkanının 31 Mart 2024 seçimlerinde aldığı oy oranları şöyle:Ahmet Özer (Esenyurt) – Yüzde 49,04Rıza Akpolat (Beşiktaş) – Yüzde 64,12Alaattin Köseler (Beykoz) – Yüzde 45,86Ekrem İmamoğlu (İstanbul Büyükşehir) – Yüzde 51,14Murat Çalık (Beylikdüzü) – Yüzde 52,83Resul Emrah Şahan (Şişli) – Yüzde 66,59Hasan Akgün (Büyükçekmece) – Yüzde 48,04Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa) – Yüzde 40,44Utku Caner Çaykara (Avcılar) – Yüzde 53,42Kadir Aydar (Ceyhan) – Yüzde 45,66Oya Tekin (Seyhan) – Yüzde 41,51Zeydan Karalar (Adana Büyükşehir) – Yüzde 46,57Muhittin Böcek (Antalya Büyükşehir) – Yüzde 48,71Niyazi Nefi Kara (Manavgat) – Yüzde 44,94Eski başkan ve başkan vekili de tutuklandıTunç Soyer (İzmir Büyükşehir – Önceki dönem belediye başkanı)Ahmet Şahin (Büyükçekmece Başkan Vekili)Ev hapsi kararı verilen başkanAdıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ev hapsi kararı verildi.AK Parti'den CHP’ye geçen 2 belediyeTutuklananlar arasında, 2024 seçimlerinde CHP’nin AK Parti’den aldığı iki belediyenin başkanı da bulunuyor: Beykoz ve Gaziosmanpaşa. Diğer 12 belediye ise 2019 yerel seçimlerinden bu yana CHP yönetimindeydi.Gaziosmanpaşa Belediyesi el değiştirdiGörevden alınan Hakan Bahçetepe’nin yerine, belediye meclisinde yapılan oylamada Eray Karadeniz başkan olarak seçildi. Böylece CHP'nin 30 yıl sonra kazandığı Gaziosmanpaşa Belediyesi yeniden AK Parti’ye geçti.Kayyum atanan CHP’li belediyelerİstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak görevlendirildi.Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak getirildi.Tunceli’nin Ovacık ilçesinde görevden alınan CHP’li Mustafa Sarıgül’ün yerine Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atandı.
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chp belediye operasyonları, tutuklanan chp belediye başkanları, chp’li başkan tutuklandı, ekrem imamoğlu tutuklandı, beşiktaş belediye başkanı tutuklandı, gaziosmanpaşa operasyon, antalya adana adıyaman gözaltı, i̇stanbul büyükşehir operasyon, yolsuzluk operasyonu chp, kayyum atama chp belediye, yüzde oy oranları chp başkan, 31 mart chp belediyeleri, chp operasyon 2025, chp belediye başkanlarına soruşturma

CHP’li belediyelere operasyon: Hangi başkanlar tutuklandı, oy oranları ne kadardı?

12:06 09.07.2025 (güncellendi: 12:31 09.07.2025)
© SputnikCHP'li belediye başkanlarına operasyon
CHP'li belediye başkanlarına operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
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Gizay Çelik
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CHP’nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından geçen yaklaşık 15 ayda, partinin yönettiği 17 belediyeye operasyon düzenlendi. 14’ü görevdeki başkan olmak üzere 16 isim tutuklandı, 1 belediye başkanına ev hapsi kararı verildi. Peki, tutuklanan başkanlar kimlerdi, seçmen desteği ne düzeydeydi?
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin üzerinden yaklaşık 15 ay geçti. Bu süre zarfında, aralarında İstanbul, Antalya, Adana ve Adıyaman’ın da bulunduğu çok sayıda CHP'li belediye başkanı hakkında soruşturmalar başlatıldı. Toplamda 17 CHP'li belediyeye operasyon düzenlendi; 14'ü görevdeki belediye başkanı olmak üzere 16 kişi tutuklandı, 1 belediye başkanı hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Belediye başkanlarına yöneltilen suçlamalar arasında ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve terör örgütüne üyelik iddiaları bulunuyor. Gözaltı ve tutuklama kararlarının ardından bazı belediyelerde yeni başkan vekilleri, belediye meclisinde yapılan oylamalarla belirlendi.

Tutuklanan CHP’li belediye başkanları ve oy oranları

Tutuklanan 14 belediye başkanının 31 Mart 2024 seçimlerinde aldığı oy oranları şöyle:
Ahmet Özer (Esenyurt) – Yüzde 49,04
Rıza Akpolat (Beşiktaş) – Yüzde 64,12
Alaattin Köseler (Beykoz) – Yüzde 45,86
Ekrem İmamoğlu (İstanbul Büyükşehir) – Yüzde 51,14
Murat Çalık (Beylikdüzü) – Yüzde 52,83
Resul Emrah Şahan (Şişli) – Yüzde 66,59
Hasan Akgün (Büyükçekmece) – Yüzde 48,04
Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa) – Yüzde 40,44
Utku Caner Çaykara (Avcılar) – Yüzde 53,42
Kadir Aydar (Ceyhan) – Yüzde 45,66
Oya Tekin (Seyhan) – Yüzde 41,51
Zeydan Karalar (Adana Büyükşehir) – Yüzde 46,57
Muhittin Böcek (Antalya Büyükşehir) – Yüzde 48,71
Niyazi Nefi Kara (Manavgat) – Yüzde 44,94

Eski başkan ve başkan vekili de tutuklandı

Tunç Soyer (İzmir Büyükşehir – Önceki dönem belediye başkanı)
Ahmet Şahin (Büyükçekmece Başkan Vekili)

Ev hapsi kararı verilen başkan

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ev hapsi kararı verildi.

AK Parti'den CHP’ye geçen 2 belediye

Tutuklananlar arasında, 2024 seçimlerinde CHP’nin AK Parti’den aldığı iki belediyenin başkanı da bulunuyor: Beykoz ve Gaziosmanpaşa. Diğer 12 belediye ise 2019 yerel seçimlerinden bu yana CHP yönetimindeydi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi el değiştirdi

Görevden alınan Hakan Bahçetepe’nin yerine, belediye meclisinde yapılan oylamada Eray Karadeniz başkan olarak seçildi. Böylece CHP'nin 30 yıl sonra kazandığı Gaziosmanpaşa Belediyesi yeniden AK Parti’ye geçti.

Kayyum atanan CHP’li belediyeler

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak görevlendirildi.
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak getirildi.
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde görevden alınan CHP’li Mustafa Sarıgül’ün yerine Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atandı.
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
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