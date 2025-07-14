https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/2024te-27-milyon-kisi-goc-etti-hem-en-fazla-goc-alan-hem-de-en-fazla-goc-veren-il-istanbul-oldu-1097865938.html

2024’te 2.7 milyon kişi göç etti: Hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren il İstanbul oldu

2024’te 2.7 milyon kişi göç etti: Hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren il İstanbul oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti. En çok göç alan il de en çok göç veren il de İstanbul oldu. 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T10:57+0300

2025-07-14T10:57+0300

2025-07-14T10:57+0300

yaşam

i̇stanbul

i̇stiklal caddesi

göç

türkiye

ankara

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Türkiye'de iller arası göç hareketliliği 2024 yılında da hız kesmedi. TÜİK'in yayımladığı “İç Göç İstatistikleri” bültenine göre, geçen yıl 2 milyon 682 bin 673 kişi farklı bir ile taşındı. Göç eden nüfusun çoğunluğunu kadınlar oluşturdu.2024 yılına ait iç göç verilerinin öne çıkan başlıkları:En çok göç alan ve veren iller:Yaş gruplarına göre göç hareketliliği:Göç etme nedenleri:Cinsiyete göre göç nedenleri:Deprem sonrası göç verisi:6 Şubat 2023 depremi sonrasında başka illere göç edenlerden, tekrar eski illerine dönenler “aile yanına/memlekete geri dönme” kategorisinde değerlendirildi.

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i̇stanbul

i̇stiklal caddesi

ankara

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