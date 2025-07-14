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2024’te 2.7 milyon kişi göç etti: Hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren il İstanbul oldu
2024’te 2.7 milyon kişi göç etti: Hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren il İstanbul oldu
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Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti. En çok göç alan il de en çok göç veren il de İstanbul oldu. 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T10:57+0300
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Türkiye'de iller arası göç hareketliliği 2024 yılında da hız kesmedi. TÜİK'in yayımladığı “İç Göç İstatistikleri” bültenine göre, geçen yıl 2 milyon 682 bin 673 kişi farklı bir ile taşındı. Göç eden nüfusun çoğunluğunu kadınlar oluşturdu.2024 yılına ait iç göç verilerinin öne çıkan başlıkları:En çok göç alan ve veren iller:Yaş gruplarına göre göç hareketliliği:Göç etme nedenleri:Cinsiyete göre göç nedenleri:Deprem sonrası göç verisi:6 Şubat 2023 depremi sonrasında başka illere göç edenlerden, tekrar eski illerine dönenler “aile yanına/memlekete geri dönme” kategorisinde değerlendirildi.
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2024 göç istatistikleri, tüi̇k iç göç verileri, iller arası göç, türkiye göç rakamları, en çok göç alan iller, i̇stanbul göç, iç göç nedenleri
2024 göç istatistikleri, tüi̇k iç göç verileri, iller arası göç, türkiye göç rakamları, en çok göç alan iller, i̇stanbul göç, iç göç nedenleri

2024’te 2.7 milyon kişi göç etti: Hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren il İstanbul oldu

10:57 14.07.2025
© AAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© AA
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Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti. En çok göç alan il de en çok göç veren il de İstanbul oldu.
Türkiye'de iller arası göç hareketliliği 2024 yılında da hız kesmedi. TÜİK'in yayımladığı “İç Göç İstatistikleri” bültenine göre, geçen yıl 2 milyon 682 bin 673 kişi farklı bir ile taşındı. Göç eden nüfusun çoğunluğunu kadınlar oluşturdu.

2024 yılına ait iç göç verilerinin öne çıkan başlıkları:

Toplam göç eden kişi sayısı:
Türkiye'de 2024 yılında 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti.
Göç edenlerin cinsiyet dağılımı:
yüzde 47,6’sı erkek
yüzde 52,4’ü kadın
İller arası göç oranı:
2008’de yüzde 3,18 olan oran, 2024’te yüzde 3,13 olarak kayıtlara geçti.

En çok göç alan ve veren iller:

En çok göç alan iller:
İstanbul: 395.485 kişi
Ankara: 202.402 kişi
İzmir: 117.889 kişi
En az göç alan iller:
Ardahan: 4.570 kişi
Bayburt: 5.644 kişi
Tunceli: 6.739 kişi
En çok göç veren iller:
İstanbul: 369.453 kişi
Ankara: 150.373 kişi
İzmir: 102.040 kişi
En az göç veren iller:
Ardahan: 6.441 kişi
Kilis: 8.041 kişi
Bayburt: 8.639 kişi

Yaş gruplarına göre göç hareketliliği:

En yoğun göç hareketi 20-24 yaş grubunda görüldü.
Göç eden kişi sayısı: 549.043
yüzde 41,9’u erkek, yüzde 58,1’i kadın
Bu yaş grubunun en önemli göç nedeni: Eğitim
Eğitim: 209.040 kişi
İşe başlamak/iş bulmak: 84.328 kişi
Daha iyi konut ve yaşam koşulları: 44.319 kişi

Göç etme nedenleri:

Hanedeki fertlere bağımlı göç: 579.507 kişi
Daha iyi konut ve yaşam koşulları: 512.370 kişi
Eğitim: 479.622 kişi

Cinsiyete göre göç nedenleri:

Erkeklerde en önemli neden:
Daha iyi konut ve yaşam koşulları (255.846 kişi)
Kadınlarda en önemli neden:
Hanedeki fertlerden birine bağımlı göç (343.342 kişi)
Erkeklerde diğer nedenler:
Bağımlı göç
Tayin/iş değişikliği
Kadınlarda diğer nedenler:
Eğitim
Daha iyi konut ve yaşam koşulları

Deprem sonrası göç verisi:

6 Şubat 2023 depremi sonrasında başka illere göç edenlerden, tekrar eski illerine dönenler “aile yanına/memlekete geri dönme” kategorisinde değerlendirildi.
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