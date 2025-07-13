https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/speedin-galata-kulesinde-yasadiklariyla-ilgili-dmmden-aciklama-goruntulerde-yer-alan-kisiler-1097854481.html
Speed’in Galata Kulesi’nde yaşadıklarıyla ilgili DMM'den açıklama: 'Görüntülerde yer alan kişiler güvenlik görevlisidir'
Speed’in Galata Kulesi’nde yaşadıklarıyla ilgili DMM'den açıklama: 'Görüntülerde yer alan kişiler güvenlik görevlisidir'
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, YouTuber Speed'in Galata Kulesi'nde İngilizce bilen personel aradığına yönelik iddiaların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte... 13.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-13T21:12+0300
2025-07-13T21:12+0300
2025-07-13T21:13+0300
galata kulesi
dezenformasyonla mücadele merkezi
türki̇ye
youtuber
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‘Speed’ ve ‘IShowSpeed’ olarak tanınan YouTuber Darren Jason Watkins Jr.'ın Galata Kulesi’ni ziyereti sırasında yaşananlara yönelik yapılan sosyal medya paylaşımlarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bir değerlendirmede bulundu.Galata Kulesi'nin her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildiği, yapının tarihiyle ilgili bilgiye, farklı dillerde rehberlik yapabilen personel ve QR kod destekli dijital sistemler aracılığıyla kolayca erişilebildiği belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/marmara-adasi-aciklarinda-200-yolcu-ve-70-aracin-oldugu-feribotta-yangin-cikti-1097853832.html
galata kulesi
türki̇ye
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galata kulesi, dezenformasyonla mücadele merkezi, youtuber
galata kulesi, dezenformasyonla mücadele merkezi, youtuber
Speed’in Galata Kulesi’nde yaşadıklarıyla ilgili DMM'den açıklama: 'Görüntülerde yer alan kişiler güvenlik görevlisidir'
21:12 13.07.2025 (güncellendi: 21:13 13.07.2025)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, YouTuber Speed'in Galata Kulesi'nde İngilizce bilen personel aradığına yönelik iddiaların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu belirten bir açıklama yaptı.
‘Speed’ ve ‘IShowSpeed’ olarak tanınan YouTuber Darren Jason Watkins Jr.'ın Galata Kulesi’ni ziyereti sırasında yaşananlara yönelik yapılan sosyal medya paylaşımlarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bir değerlendirmede bulundu.
Galata Kulesi'nin her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildiği, yapının tarihiyle ilgili bilgiye, farklı dillerde rehberlik yapabilen personel ve QR kod destekli dijital sistemler aracılığıyla kolayca erişilebildiği belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:
"Galata Kulesi'nde çekilen bir videoya ilişkin bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan yorum ve iddialar, kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Görüntülerde yer alan kişiler güvenlik görevlisidir, görevleri ziyaretçi güvenliğini sağlamak ve yönlendirme desteği sunmaktır. Tarihi bilgi aktarmak bu personelin sorumluluğu değildir. Sadece belli bir ana ait görüntüler üzerinden oluşturulan olumsuz algılar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür içeriklerin kültürel ve turistik değerlerimizi hedef aldığı açıktır. Kamuoyunu yanıltıcı içeriklere karşı dikkatli olmaya, doğru ve teyitli bilgilere itibar etmeye davet ediyoruz."