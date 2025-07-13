https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/speedin-galata-kulesinde-yasadiklariyla-ilgili-dmmden-aciklama-goruntulerde-yer-alan-kisiler-1097854481.html

Speed’in Galata Kulesi’nde yaşadıklarıyla ilgili DMM'den açıklama: 'Görüntülerde yer alan kişiler güvenlik görevlisidir'

Speed’in Galata Kulesi’nde yaşadıklarıyla ilgili DMM'den açıklama: 'Görüntülerde yer alan kişiler güvenlik görevlisidir'

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, YouTuber Speed'in Galata Kulesi'nde İngilizce bilen personel aradığına yönelik iddiaların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte... 13.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-13T21:12+0300

2025-07-13T21:12+0300

2025-07-13T21:13+0300

galata kulesi

dezenformasyonla mücadele merkezi

türki̇ye

youtuber

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101940/97/1019409786_0:0:1129:635_1920x0_80_0_0_06cdadfdc2b72ae99286c0165beec289.jpg

‘Speed’ ve ‘IShowSpeed’ olarak tanınan YouTuber Darren Jason Watkins Jr.'ın Galata Kulesi’ni ziyereti sırasında yaşananlara yönelik yapılan sosyal medya paylaşımlarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bir değerlendirmede bulundu.Galata Kulesi'nin her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildiği, yapının tarihiyle ilgili bilgiye, farklı dillerde rehberlik yapabilen personel ve QR kod destekli dijital sistemler aracılığıyla kolayca erişilebildiği belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/marmara-adasi-aciklarinda-200-yolcu-ve-70-aracin-oldugu-feribotta-yangin-cikti-1097853832.html

galata kulesi

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galata kulesi, dezenformasyonla mücadele merkezi, youtuber