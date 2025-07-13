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Şile Belediyesi'ne soruşturma: Başkan Kabadayı'nın aralarında olduğu 6 şüpheli adliyede
Şile Belediyesi'ne soruşturma: Başkan Kabadayı'nın aralarında olduğu 6 şüpheli adliyede
Sputnik Türkiye
Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. 13.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-13T10:30+0300
2025-07-13T10:30+0300
poli̇ti̇ka
şile
anadolu adalet sarayı
türkiye
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Kabadayı ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 6 şüphelinin buradaki işlemleri sürüyor.20 bin Euro rüşvet iddiasıÖte yandan soruşturma kapsamında, tanık beyanları doğrultusunda yapılan çalışmalarda belediye içerisinde başkan, başkan yardımcısı ile hukuk işleri sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin "başkanın ricası", "yardım" ve benzeri ifadelerle planlı şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları belirlendi.10 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, Şile Belediyesinde hukuk işlerinden sorumlu olan şüpheli avukat Ali Şafak'ın yapı ruhsatlarının verilmesi karşılığında istenen 20 bin avroyu rüşvet olarak alırken suçüstü yapılarak gözaltına alındığı öğrenildi.Şüpheli avukatın emniyet ifadesinde, kendisine isnat edilen rüşvet sorusuna avukatlık kanunu 58. maddesini gerekçe göstererek, "Bu soruya savcılık makamında cevap vermek istiyorum." beyanını verdiği aktarıldı.İfadesi alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ise göreve geldiğinde yetkilerini yardımcılarına devrettiğini iddia ederek, yapılan usulsüz işlemler hakkında bilgisinin bulunmadığını öne sürdü.Şüpheli Kabadayı'nın bazı bölümlerde yer alan beyanlarda "başkan" olarak tabir edilen kişinin Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak olduğunu beyan ettiği kaydedildi.Rüşvet iddialarına ilişkin şüpheli Ali Şafak'ın da yer aldığı görüntüler de dosyaya girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/sile-belediyesine-yonelik-operasyon-belediye-baskani-ozgur-kabadayi-gozaltina-alindi-1097760766.html
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şile, anadolu adalet sarayı, türkiye
şile, anadolu adalet sarayı, türkiye

Şile Belediyesi'ne soruşturma: Başkan Kabadayı'nın aralarında olduğu 6 şüpheli adliyede

10:30 13.07.2025
© Fotoğraf : Özgür Kabadayı sosyal medyaÖzgür Kabadayı
Özgür Kabadayı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2025
© Fotoğraf : Özgür Kabadayı sosyal medya
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Ayrıntılar geliyor
Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Kabadayı ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 6 şüphelinin buradaki işlemleri sürüyor.

20 bin Euro rüşvet iddiası

Öte yandan soruşturma kapsamında, tanık beyanları doğrultusunda yapılan çalışmalarda belediye içerisinde başkan, başkan yardımcısı ile hukuk işleri sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin "başkanın ricası", "yardım" ve benzeri ifadelerle planlı şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları belirlendi.
10 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, Şile Belediyesinde hukuk işlerinden sorumlu olan şüpheli avukat Ali Şafak'ın yapı ruhsatlarının verilmesi karşılığında istenen 20 bin avroyu rüşvet olarak alırken suçüstü yapılarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Şüpheli avukatın emniyet ifadesinde, kendisine isnat edilen rüşvet sorusuna avukatlık kanunu 58. maddesini gerekçe göstererek, "Bu soruya savcılık makamında cevap vermek istiyorum." beyanını verdiği aktarıldı.
İfadesi alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ise göreve geldiğinde yetkilerini yardımcılarına devrettiğini iddia ederek, yapılan usulsüz işlemler hakkında bilgisinin bulunmadığını öne sürdü.
Şüpheli Kabadayı'nın bazı bölümlerde yer alan beyanlarda "başkan" olarak tabir edilen kişinin Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak olduğunu beyan ettiği kaydedildi.
Rüşvet iddialarına ilişkin şüpheli Ali Şafak'ın da yer aldığı görüntüler de dosyaya girdi.
Özgür Kabadayı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
TÜRKİYE
Şile Belediyesine yönelik operasyon: Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı
10 Temmuz, 07:01
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