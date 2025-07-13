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Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın arasında olduğu 5 şüpheliye tutuklama talebi
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın arasında olduğu 5 şüpheliye tutuklama talebi
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada Başkan Kabadayı'nın arasında olduğu 5 şüpheli tutuklama talebi... 13.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-13T21:53+0300
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Şile Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma, irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında olduğu 6 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.Savcılık, Kabadayı'nın arasında olduğu 5 şüpheliyi tutuklanma, 1 şüpheliyi ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin başlaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/chp-lideri-ozel-sehit-ailelerini-gazileri-incitmeden-yurutulecek-bu-surece-mecliste-en-olumlu-1097854192.html
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i̇stanbul, haberler, özgür kabadayı, tutuklanma, tutuklama
i̇stanbul, haberler, özgür kabadayı, tutuklanma, tutuklama

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın arasında olduğu 5 şüpheliye tutuklama talebi

21:53 13.07.2025 (güncellendi: 22:03 13.07.2025)
© Fotoğraf : Özgür Kabadayı sosyal medyaÖzgür Kabadayı
Özgür Kabadayı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2025
© Fotoğraf : Özgür Kabadayı sosyal medya
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada Başkan Kabadayı'nın arasında olduğu 5 şüpheli tutuklama talebi, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Şile Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma, irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında olduğu 6 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.
Savcılık, Kabadayı'nın arasında olduğu 5 şüpheliyi tutuklanma, 1 şüpheliyi ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin başlaması bekleniyor.
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