https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/sile-belediye-baskani-ozgur-kabadayinin-arasinda-oldugu-5-supheliye-tutuklama-talebi-1097854753.html

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın arasında olduğu 5 şüpheliye tutuklama talebi

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın arasında olduğu 5 şüpheliye tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada Başkan Kabadayı'nın arasında olduğu 5 şüpheli tutuklama talebi... 13.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-13T21:53+0300

2025-07-13T21:53+0300

2025-07-13T22:03+0300

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i̇stanbul

haberler

özgür kabadayı

tutuklanma

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Şile Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma, irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında olduğu 6 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.Savcılık, Kabadayı'nın arasında olduğu 5 şüpheliyi tutuklanma, 1 şüpheliyi ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin başlaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/chp-lideri-ozel-sehit-ailelerini-gazileri-incitmeden-yurutulecek-bu-surece-mecliste-en-olumlu-1097854192.html

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