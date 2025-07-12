https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/abden-abdye-tarife-misillemesi-uyarisi-abnin-cikarlarini-korumak-icin-butun-adimlari-atacagiz-1097843456.html
AB'den ABD'ye tarife misillemesi uyarısı: AB'nin çıkarlarını korumak için bütün adımları atacağız
AB'den ABD'ye tarife misillemesi uyarısı: AB'nin çıkarlarını korumak için bütün adımları atacağız
Sputnik Türkiye
ABD'nın 1 Ağustos'tan itibaren AB ürünlerine yüzde 30 oranında tarife uygulayacağını açıklamasının ardından, AB'den tarife misillemeleri uyarısı geldi. 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T18:01+0300
2025-07-12T18:01+0300
2025-07-12T18:01+0300
dünya
donald trump
ursula von der leyen
avrupa birliği
abd
ab
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ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'tan itibaren AB ürünlerine yüzde 30 oranında tarife uygulanacağını bildirmesinin ardından açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile tarifler konusunda müzakereleri sürdüreceklerini ancak bir anlaşma olmaması halinde misilleme yapacaklarını belirtti. Temel transatlantik tedarik zincirlerini aksatacaktırABD Başkanı Trump'tan AB'ye yönelik revize edilmiş gümrük vergisi oranı ve yeni zaman çizelgesini içeren mektup aldıklarına işaret eden von der Leyen, "AB ihracatına yüzde 30 gümrük vergisi uygulanması Atlantik'in her iki yakasındaki işletmelerin ve tüketicilerin aleyhine olacak şekilde temel transatlantik tedarik zincirlerini aksatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Von der Leyen, AB’nin dünyanın en açık ve adil ticaret uygulamalarına sahip piyasalarından olduğuna işaret ederek, "AB, ABD ile müzakereli bir çözüme sürekli olarak öncelik vermiştir." ifadesini kullandı.1 Ağustos'a kadar anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceğizABD ile 1 Ağustos'a kadar bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten von der Leyen, "Gerektiğinde orantılı karşı önlemlerin alınması da dahil olmak üzere AB'nin çıkarlarını korumak için bütün adımları atacağız." değerlendirmesinde bulundu.Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/trump--meksika-ve-avrupa-birliginden-yapilan-ithalatta-yuzde-30-oraninda-gumruk-vergisi-1097843293.html
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donald trump, ursula von der leyen, avrupa birliği, abd, ab
AB'den ABD'ye tarife misillemesi uyarısı: AB'nin çıkarlarını korumak için bütün adımları atacağız
ABD'nın 1 Ağustos'tan itibaren AB ürünlerine yüzde 30 oranında tarife uygulayacağını açıklamasının ardından, AB'den tarife misillemeleri uyarısı geldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'tan itibaren AB ürünlerine yüzde 30 oranında tarife uygulanacağını bildirmesinin ardından açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile tarifler konusunda müzakereleri sürdüreceklerini ancak bir anlaşma olmaması halinde misilleme yapacaklarını belirtti.
Temel transatlantik tedarik zincirlerini aksatacaktır
ABD Başkanı Trump'tan AB'ye yönelik revize edilmiş gümrük vergisi oranı ve yeni zaman çizelgesini içeren mektup aldıklarına işaret eden von der Leyen, "AB ihracatına yüzde 30 gümrük vergisi uygulanması Atlantik'in her iki yakasındaki işletmelerin ve tüketicilerin aleyhine olacak şekilde temel transatlantik tedarik zincirlerini aksatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Von der Leyen, AB’nin dünyanın en açık ve adil ticaret uygulamalarına sahip piyasalarından olduğuna işaret ederek, "AB, ABD ile müzakereli bir çözüme sürekli olarak öncelik vermiştir." ifadesini kullandı.
1 Ağustos'a kadar anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceğiz
ABD ile 1 Ağustos'a kadar bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten von der Leyen, "Gerektiğinde orantılı karşı önlemlerin alınması da dahil olmak üzere AB'nin çıkarlarını korumak için bütün adımları atacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koydu.
ABD Başkanı Trump, bugün AB’ye gönderdiği tarife mektubunda ise 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. AB üyesi ülkeleri ticari konularda AB Komisyonu temsil ediyor. Bu aşamada AB Komisyonu ile ABD yetkilileri, tarifeler konusunda anlaşma müzakereleri yürütüyor.