https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/abden-abdye-tarife-misillemesi-uyarisi-abnin-cikarlarini-korumak-icin-butun-adimlari-atacagiz-1097843456.html

AB'den ABD'ye tarife misillemesi uyarısı: AB'nin çıkarlarını korumak için bütün adımları atacağız

AB'den ABD'ye tarife misillemesi uyarısı: AB'nin çıkarlarını korumak için bütün adımları atacağız

Sputnik Türkiye

ABD'nın 1 Ağustos'tan itibaren AB ürünlerine yüzde 30 oranında tarife uygulayacağını açıklamasının ardından, AB'den tarife misillemeleri uyarısı geldi. 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T18:01+0300

2025-07-12T18:01+0300

2025-07-12T18:01+0300

dünya

donald trump

ursula von der leyen

avrupa birliği

abd

ab

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'tan itibaren AB ürünlerine yüzde 30 oranında tarife uygulanacağını bildirmesinin ardından açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile tarifler konusunda müzakereleri sürdüreceklerini ancak bir anlaşma olmaması halinde misilleme yapacaklarını belirtti. Temel transatlantik tedarik zincirlerini aksatacaktırABD Başkanı Trump'tan AB'ye yönelik revize edilmiş gümrük vergisi oranı ve yeni zaman çizelgesini içeren mektup aldıklarına işaret eden von der Leyen, "AB ihracatına yüzde 30 gümrük vergisi uygulanması Atlantik'in her iki yakasındaki işletmelerin ve tüketicilerin aleyhine olacak şekilde temel transatlantik tedarik zincirlerini aksatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Von der Leyen, AB’nin dünyanın en açık ve adil ticaret uygulamalarına sahip piyasalarından olduğuna işaret ederek, "AB, ABD ile müzakereli bir çözüme sürekli olarak öncelik vermiştir." ifadesini kullandı.1 Ağustos'a kadar anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceğizABD ile 1 Ağustos'a kadar bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten von der Leyen, "Gerektiğinde orantılı karşı önlemlerin alınması da dahil olmak üzere AB'nin çıkarlarını korumak için bütün adımları atacağız." değerlendirmesinde bulundu.Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koydu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/trump--meksika-ve-avrupa-birliginden-yapilan-ithalatta-yuzde-30-oraninda-gumruk-vergisi-1097843293.html

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