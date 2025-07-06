https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/putin-brics-ulkeleri-muazzam-bir-siyasi-ekonomik-ve-insani-potansiyele-sahip-1097642348.html
Putin: BRICS ülkeleri muazzam bir siyasi, ekonomik ve insani potansiyele sahip
Putin: BRICS ülkeleri muazzam bir siyasi, ekonomik ve insani potansiyele sahip
Sputnik Türkiye
17. BRICS Liderler Zirvesi'nin katılımcılarına seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, örgüte üye ülkelerinin temel alanlarda işbirliğini derinleştirmeye... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T18:15+0300
2025-07-06T18:15+0300
2025-07-06T19:09+0300
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Rusya lideri Vladimir Putin, BRICS Liderler Zirvesi'nin katılımcılarına video konferans yoluyla seslendi.BRICS’in satın alma gücü paritesi açısından G7 gibi bazı diğer birlikleri önemli ölçüde geride bıraktığına dikkat çeken Putin, BRICS'in dünyadaki otoritesinin ve etkisinin her geçen yıl daha da arttığının altını çizdi. Rus lider, dünyanın köklü değişimler geçirdiğini, uluslararası ilişkilerde tek kutuplu sistemin artık tarihe karıştığını ve BRICS ülkelerinin paylaştığı birleştirici gündemin daha büyük önem kazandığını vurguladı.BRICS ülkeleri arasında teknoloji, kaynak geliştirme, lojistik, ticaret ve finans alanlarında işbirliğinin yoğunlaştırılmasının önemini vurgulayan Putin, birliğin mekanizmaları üzerinden karşılıklı yatırımların hacmini artırma görevini acil olarak nitelendirdi. Rus lider ayrıca ulusal para birimlerinin kullanımının genişletilmesi gerektiğini vurguladı.Putin, BRICS kapsamında tahıl borsası, kalıcı bir lojistik platformu ve spor işbirliği programları oluşturma konusunda yol alındığını ifade etti.Brezilya’nın BRICS dönem başkanı olarak geçen yıl Rusya tarafından önerilen girişimleri devam ettirdiğini söyleyen Putin, BRICS ülkelerinden meslektaşlarına yapıcı etkileşimleri için teşekkür ederek, BRICS Zirvesi ile ilgili hazırlanan sonuç bildirgesinin ortak çalışma için iyi bir temel oluşturduğunun altını çizdi.Putin’in BRICS Liderler Zirvesi’nde yaptığı açıklamalardan önemli satır başları- BRICS ülkeleri siyaset ve güvenlik, ekonomi ve finans gibi temel alanlarda, kültürel ve insani temaslarda işbirliğini derinleştirmeye devam ediyor.- BRICS, satın alma gücü paritesi açısından G7 gibi bazı diğer birlikleri önemli ölçüde geride bırakıyor. BRICS, yalnızca dünya kara alanının üçte birini ve dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda dünya ekonomisinin yüzde 40'ını oluşturuyor.- Küresel Güney ve Doğu ülkelerinden pek çok kişi BRICS ile benzer düşünceye sahiptir. Bu kişiler birlik içinde gelişen açık ortaklık ve işbirliği kültüründen, karşılıklı saygıdan etkileniyor.- Birliğin dünyadaki otoritesi ve etkisi yıldan yıla artıyor. BRICS haklı olarak küresel yönetişimin kilit merkezleri arasında yer bulmuştur.- Dünya köklü değişimler geçiriyor, sözde ‘altın milyarın’ çıkarlarına hizmet eden tek kutuplu uluslararası ilişkiler sistemi tarihe karışıyor.- BRICS ülkeleri arasında teknoloji, kaynak geliştirme, lojistik, ticaret ve finans alanlarında işbirliğinin yoğunlaştırılması önemli.- BRICS ülkeleri arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanımı giderek artıyor, bu kullanımın yaygınlaştırılması gerekiyor.- BRICS kapsamında tahıl borsası, kalıcı bir lojistik platformu, ayrıca spor işbirliği programları oluşturma konusunda yol alınıyor.- Katılımcı ülkelerin karşılıklı sermaye yatırımlarının hacminin, öncelikle Yeni Kalkınma Bankası aracılığıyla katbekat artırılması güncel bir görevdir.- BRICS Zirvesi ile ilgili hazırlanan sonuç bildirgesi ortak çalışmalar için iyi bir temel oluşturuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/brezilya-17-brics-liderler-zirvesine-ev-sahipligi-yapiyor-1097632720.html
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rusya, vladimir putin, brics, brics zirvesi, brics liderler zirvesi, rio de janerio, g7
rusya, vladimir putin, brics, brics zirvesi, brics liderler zirvesi, rio de janerio, g7
Putin: BRICS ülkeleri muazzam bir siyasi, ekonomik ve insani potansiyele sahip
18:15 06.07.2025 (güncellendi: 19:09 06.07.2025)
17. BRICS Liderler Zirvesi'nin katılımcılarına seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, örgüte üye ülkelerinin temel alanlarda işbirliğini derinleştirmeye devam ettiğini ve muazzam siyasi, ekonomik ve insani potansiyele sahip olduğunu belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin, BRICS Liderler Zirvesi'nin katılımcılarına video konferans yoluyla seslendi.
BRICS’in satın alma gücü paritesi açısından G7 gibi bazı diğer birlikleri önemli ölçüde geride bıraktığına dikkat çeken Putin, BRICS'in dünyadaki otoritesinin ve etkisinin her geçen yıl daha da arttığının altını çizdi.
Rus lider, dünyanın köklü değişimler geçirdiğini, uluslararası ilişkilerde tek kutuplu sistemin artık tarihe karıştığını ve BRICS ülkelerinin paylaştığı birleştirici gündemin daha büyük önem kazandığını vurguladı.
BRICS ülkeleri arasında teknoloji, kaynak geliştirme, lojistik, ticaret ve finans alanlarında işbirliğinin yoğunlaştırılmasının önemini vurgulayan Putin, birliğin mekanizmaları üzerinden karşılıklı yatırımların hacmini artırma görevini acil olarak nitelendirdi. Rus lider ayrıca ulusal para birimlerinin kullanımının genişletilmesi gerektiğini vurguladı.
Putin, BRICS kapsamında tahıl borsası, kalıcı bir lojistik platformu ve spor işbirliği programları oluşturma konusunda yol alındığını ifade etti.
Brezilya’nın BRICS dönem başkanı olarak geçen yıl Rusya tarafından önerilen girişimleri devam ettirdiğini söyleyen Putin, BRICS ülkelerinden meslektaşlarına yapıcı etkileşimleri için teşekkür ederek, BRICS Zirvesi ile ilgili hazırlanan sonuç bildirgesinin ortak çalışma için iyi bir temel oluşturduğunun altını çizdi.
Putin’in BRICS Liderler Zirvesi’nde yaptığı açıklamalardan önemli satır başları
- BRICS ülkeleri siyaset ve güvenlik, ekonomi ve finans gibi temel alanlarda, kültürel ve insani temaslarda işbirliğini derinleştirmeye devam ediyor.
- BRICS, satın alma gücü paritesi açısından G7 gibi bazı diğer birlikleri önemli ölçüde geride bırakıyor. BRICS, yalnızca dünya kara alanının üçte birini ve dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda dünya ekonomisinin yüzde 40'ını oluşturuyor.
- Küresel Güney ve Doğu ülkelerinden pek çok kişi BRICS ile benzer düşünceye sahiptir. Bu kişiler birlik içinde gelişen açık ortaklık ve işbirliği kültüründen, karşılıklı saygıdan etkileniyor.
- Birliğin dünyadaki otoritesi ve etkisi yıldan yıla artıyor. BRICS haklı olarak küresel yönetişimin kilit merkezleri arasında yer bulmuştur.
- Dünya köklü değişimler geçiriyor, sözde ‘altın milyarın’ çıkarlarına hizmet eden tek kutuplu uluslararası ilişkiler sistemi tarihe karışıyor.
- BRICS ülkeleri arasında teknoloji, kaynak geliştirme, lojistik, ticaret ve finans alanlarında işbirliğinin yoğunlaştırılması önemli.
- BRICS ülkeleri arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanımı giderek artıyor, bu kullanımın yaygınlaştırılması gerekiyor.
- BRICS kapsamında tahıl borsası, kalıcı bir lojistik platformu, ayrıca spor işbirliği programları oluşturma konusunda yol alınıyor.
- Katılımcı ülkelerin karşılıklı sermaye yatırımlarının hacminin, öncelikle Yeni Kalkınma Bankası aracılığıyla katbekat artırılması güncel bir görevdir.
- BRICS Zirvesi ile ilgili hazırlanan sonuç bildirgesi ortak çalışmalar için iyi bir temel oluşturuyor.