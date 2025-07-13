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Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu başladı
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu başladı
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ilk oturumu olan Akademi... 13.07.2025, Sputnik Türkiye
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Bugün sosyal medyada en çok aratılan başlıklardan biri de 'Bugün ne sınavı var?' sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu başladıSınavın ilk oturumu AGS, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde, 1035 bina, 18 bin 90 salonda düzenleniyor.Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.Sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayan AGS'de adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak, 110 dakika cevaplama süresi verilecek.411 bin 805 adayın başvurduğu AGS'de emniyet görevlileri dahil 53 bin 977 kişi görev yapıyor.T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.Öte yandan, MEB-AGS'nin ikinci oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise saat 14.45'te başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/lgs-kapsamindaki-merkezi-sinavin-soru-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1097041526.html
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bugün ne sınavı var, 13 temmuz sınav, meb ags sınavı saat kaçta, ags sınavı saat kaçta, bugün hangi sınav var, öabt ne zaman, 2025 öabt sınav tarihi, ags sınavı 13 temmuz, meb ags sınavı, ags sınav giriş belgesi, ags sınav süresi, ags kaç dakika

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu başladı

11:43 13.07.2025
© Dilara İrem SancarMilli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2025
© Dilara İrem Sancar
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ilk oturumu olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) başladı.
Bugün sosyal medyada en çok aratılan başlıklardan biri de 'Bugün ne sınavı var?' sorusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu başladı

Sınavın ilk oturumu AGS, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde, 1035 bina, 18 bin 90 salonda düzenleniyor.
Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
Sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayan AGS'de adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak, 110 dakika cevaplama süresi verilecek.
411 bin 805 adayın başvurduğu AGS'de emniyet görevlileri dahil 53 bin 977 kişi görev yapıyor.
T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.
Öte yandan, MEB-AGS'nin ikinci oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise saat 14.45'te başlayacak.
LGS sınav tarihi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2025
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LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru ve cevap anahtarları yayımlandı
15 Haziran , 14:13
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