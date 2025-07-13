https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/milli-egitim-bakanligi-akademi-giris-sinavinin-ilk-oturumu-basladi-1097849705.html

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu başladı

Sputnik Türkiye

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ilk oturumu olan Akademi... 13.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-13T11:43+0300

2025-07-13T11:43+0300

2025-07-13T11:43+0300

türki̇ye

türkiye

ags

milli eğitim bakanlığı (meb)

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Bugün sosyal medyada en çok aratılan başlıklardan biri de 'Bugün ne sınavı var?' sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu başladıSınavın ilk oturumu AGS, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde, 1035 bina, 18 bin 90 salonda düzenleniyor.Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.Sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayan AGS'de adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak, 110 dakika cevaplama süresi verilecek.411 bin 805 adayın başvurduğu AGS'de emniyet görevlileri dahil 53 bin 977 kişi görev yapıyor.T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.Öte yandan, MEB-AGS'nin ikinci oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise saat 14.45'te başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/lgs-kapsamindaki-merkezi-sinavin-soru-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1097041526.html

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