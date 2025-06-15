https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/lgs-kapsamindaki-merkezi-sinavin-soru-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1097041526.html

LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru ve cevap anahtarları yayımlandı

LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru ve cevap anahtarları yayımlandı

Sputnik Türkiye

LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. 15.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-15T14:13+0300

2025-06-15T14:13+0300

2025-06-15T14:22+0300

türki̇ye

lgs

milli eğitim bakanlığı (meb)

lise

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LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.LGS soruları yayımlandı mı?LGS soru ve cevap anahtarı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın linki: www.meb.gov.tr

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/lgs-heyecani-basladi-1-milyonu-askin-ogrenci-ter-dokuyor-1097037640.html

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lgs, milli eğitim bakanlığı (meb), lise