https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/lgs-kapsamindaki-merkezi-sinavin-soru-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1097041526.html
LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru ve cevap anahtarları yayımlandı
LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru ve cevap anahtarları yayımlandı
Sputnik Türkiye
LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. 15.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-15T14:13+0300
2025-06-15T14:13+0300
2025-06-15T14:22+0300
türki̇ye
lgs
milli eğitim bakanlığı (meb)
lise
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LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.LGS soruları yayımlandı mı?LGS soru ve cevap anahtarı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın linki: www.meb.gov.tr
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/lgs-heyecani-basladi-1-milyonu-askin-ogrenci-ter-dokuyor-1097037640.html
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lgs, milli eğitim bakanlığı (meb), lise
lgs, milli eğitim bakanlığı (meb), lise
LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru ve cevap anahtarları yayımlandı
14:13 15.06.2025 (güncellendi: 14:22 15.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.
LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.
LGS soruları yayımlandı mı?
LGS soru ve cevap anahtarı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın linki: www.meb.gov.tr