Mehmet Zahid Sobacı yeniden TRT Genel Müdürü atandı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’ndaki yeni atamalarla birlikte iftiharla icra ettiğimiz dört yıllık Yönetim Kurulu üyeliğimiz bugün itibarıyla nihayete ermiştir. Aziz milletimizin sesini taşımayı vazife telakki ederek yürüttüğümüz hizmet yolculuğunda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsıma gösterdiği teveccüh ve itimada kalben minnettarım. Mezkûr süreç, bürokrasi sahasında edindiğim mühim tecrübeler ve müktesebatla hayatımda hep özel bir yer teşkil edecek. Emekleriyle kuruma kıymet katan tüm yol arkadaşlarımı hürmetle yâd eder, yeni atanan arkadaşlarımıza muvaffakiyetler dilerim. Vazifem süresince gösterilen muhabbet ve destek için her bir gönüldaşa şükranlarımı arz eder, TRT’nin istikbalde de memleketimize hayırlı hizmetlere vesile olacağına olan ümidimi ifade etmek isterim. Hakk’ın rızasını yegâne gaye bilerek çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve muhabbetle..