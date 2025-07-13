https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/mehmet-zahid-sobaci-yeniden-trt-genel-muduru-atandi-1097847556.html
Mehmet Zahid Sobacı yeniden TRT Genel Müdürü atandı
Mehmet Zahid Sobacı yeniden TRT Genel Müdürü atandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kuruluna atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. 13.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-13T09:35+0300
2025-07-13T09:35+0300
2025-07-13T10:48+0300
türki̇ye
trt
mehmet zahid sobacı
atama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/0a/1057240394_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c29f5e80a67226a1a8e8e4a671e22083.jpg
TRT Genel Müdürlüğüne yeniden Zahid Sobacı atandı.TRT yönetim kurulu yeniden belirlendiTürkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Erdoğan kararıyla yayımlandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TRT Genel Müdürlüğü ve yönetim kurulu üyeliğine Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, yönetim kurulu üyeliklerine şu isimler atandı:Hilal Kaplan yeni listede yokSabah gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan, görevden alındı.Kaplan sosyal medya hesabından şu şekilde bir paylaşım yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/resmi-gazetede-duyuruldu-yatirim-fonlari-ve-mevduatta-stopaj-artti-1097722478.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/0a/1057240394_105:0:753:486_1920x0_80_0_0_65a26e316ff82d45b5c2b2b7d1401ba1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trt genel müdürü, zahid sobacı, zahid sobacı trt, trt atama 2025, zahid sobacı yeniden atandı, trt yönetim kurulu, cumhurbaşkanı ataması, resmi gazete atama, trt genel müdür kararı, zahid sobacı kimdir, trt yeni yönetim, hilal kaplan, hilal kaplan trt
trt genel müdürü, zahid sobacı, zahid sobacı trt, trt atama 2025, zahid sobacı yeniden atandı, trt yönetim kurulu, cumhurbaşkanı ataması, resmi gazete atama, trt genel müdür kararı, zahid sobacı kimdir, trt yeni yönetim, hilal kaplan, hilal kaplan trt
Mehmet Zahid Sobacı yeniden TRT Genel Müdürü atandı
09:35 13.07.2025 (güncellendi: 10:48 13.07.2025)
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kuruluna atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.
TRT Genel Müdürlüğüne yeniden Zahid Sobacı atandı.
TRT yönetim kurulu yeniden belirlendi
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Erdoğan kararıyla yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TRT Genel Müdürlüğü ve yönetim kurulu üyeliğine Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, yönetim kurulu üyeliklerine şu isimler atandı:
Meryem İlayda Atlas Çetin Prof. Dr. Ramazan Yıldırım
Hilal Kaplan yeni listede yok
Sabah gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan, görevden alındı.
Kaplan sosyal medya hesabından şu şekilde bir paylaşım yaptı:
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’ndaki yeni atamalarla birlikte iftiharla icra ettiğimiz dört yıllık Yönetim Kurulu üyeliğimiz bugün itibarıyla nihayete ermiştir. Aziz milletimizin sesini taşımayı vazife telakki ederek yürüttüğümüz hizmet yolculuğunda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsıma gösterdiği teveccüh ve itimada kalben minnettarım. Mezkûr süreç, bürokrasi sahasında edindiğim mühim tecrübeler ve müktesebatla hayatımda hep özel bir yer teşkil edecek. Emekleriyle kuruma kıymet katan tüm yol arkadaşlarımı hürmetle yâd eder, yeni atanan arkadaşlarımıza muvaffakiyetler dilerim. Vazifem süresince gösterilen muhabbet ve destek için her bir gönüldaşa şükranlarımı arz eder, TRT’nin istikbalde de memleketimize hayırlı hizmetlere vesile olacağına olan ümidimi ifade etmek isterim. Hakk’ın rızasını yegâne gaye bilerek çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve muhabbetle..