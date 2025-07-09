https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/resmi-gazetede-duyuruldu-yatirim-fonlari-ve-mevduatta-stopaj-artti-1097722478.html
Resmi Gazete'de duyuruldu: Yatırım fonları ve mevduatta stopaj arttı
Resmi Gazete'de duyuruldu: Yatırım fonları ve mevduatta stopaj arttı
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 6 ay vadeli mevduatta yüzde 15 olan stopaj yüzde 17,6'a, 1 yıl vadeli stopaj yüzde 12'den yüzde 15'e... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T08:05+0300
2025-07-09T08:05+0300
2025-07-09T08:05+0300
ekonomi̇
tl
resmi gazete
stopaj
stopaj oranı
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları için stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltildi.6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı.Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı son olarak 1 Şubat'ta artırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/iskur-12-milyon-eleman-araniyor-en-cok-acik-turizm-ve-guvenlikte-1097722097.html
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tl, resmi gazete, stopaj, stopaj oranı
tl, resmi gazete, stopaj, stopaj oranı
Resmi Gazete'de duyuruldu: Yatırım fonları ve mevduatta stopaj arttı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 6 ay vadeli mevduatta yüzde 15 olan stopaj yüzde 17,6'a, 1 yıl vadeli stopaj yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları için stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltildi.
6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı.
Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı son olarak 1 Şubat'ta artırılmıştı.