https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/ankarada-3-kisinin-hayatini-kaybettigi-yangina-iliskin-binanin-muteahhidi-gozaltina-alindi-1097853697.html
Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin binanın müteahhidi gözaltına alındı
Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin binanın müteahhidi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı apartmanda biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada, binanın müteahhidinin gözlatına... 13.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-13T18:05+0300
2025-07-13T18:05+0300
2025-07-13T18:07+0300
çankaya
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yangın
cumhuriyet başsavcılığı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya'nın Alacaatlı Mahallesi'nde 26 katlı binada çıkan, biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına dair başlatılan soruşturmada binanın müteahhidi K.D. Uşak'ta yakalandı.Gözaltına alınan K.D, ifade işlemleri için Ankara'ya getirilecek. Bilirkişi raporuna göre gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.Öte yandan, soruşturma kapsamında binada yapılan teknik incelemede, yangının başladığı şaft kısmında kullanılan elektrik tesisatı malzemesinin standarda uygun olmadığı ve bu nedenle alev aldığı belirlendi. Ayrıca şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı biçimde ahşap malzeme ile kaplı olması, yangının kısa sürede bina içine yayılmasına neden oldu.Yetkililer, binadaki yangın söndürme sisteminde su bulunmaması nedeniyle alevlerin koridorlarda ilerlemeye devam ettiğini ve söndürme müdahalesinin geciktiğini tespit etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/sapanca-golunun-su-seviyesi-3020-metreye-dustu-1097852567.html
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çankaya, yangın, cumhuriyet başsavcılığı
çankaya, yangın, cumhuriyet başsavcılığı
Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin binanın müteahhidi gözaltına alındı
18:05 13.07.2025 (güncellendi: 18:07 13.07.2025)
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı apartmanda biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada, binanın müteahhidinin gözlatına alındığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya'nın Alacaatlı Mahallesi'nde 26 katlı binada çıkan, biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına dair başlatılan soruşturmada binanın müteahhidi K.D. Uşak'ta yakalandı.
Gözaltına alınan K.D, ifade işlemleri için Ankara'ya getirilecek. Bilirkişi raporuna göre gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
Öte yandan, soruşturma kapsamında binada yapılan teknik incelemede, yangının başladığı şaft kısmında kullanılan elektrik tesisatı malzemesinin standarda uygun olmadığı ve bu nedenle alev aldığı belirlendi. Ayrıca şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı biçimde ahşap malzeme ile kaplı olması, yangının kısa sürede bina içine yayılmasına neden oldu.
Yetkililer, binadaki yangın söndürme sisteminde su bulunmaması nedeniyle alevlerin koridorlarda ilerlemeye devam ettiğini ve söndürme müdahalesinin geciktiğini tespit etti.