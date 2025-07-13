https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/ankarada-3-kisinin-hayatini-kaybettigi-yangina-iliskin-binanin-muteahhidi-gozaltina-alindi-1097853697.html

Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin binanın müteahhidi gözaltına alındı

Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin binanın müteahhidi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı apartmanda biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada, binanın müteahhidinin gözlatına... 13.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-13T18:05+0300

2025-07-13T18:05+0300

2025-07-13T18:07+0300

çankaya

türki̇ye

yangın

cumhuriyet başsavcılığı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya'nın Alacaatlı Mahallesi'nde 26 katlı binada çıkan, biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına dair başlatılan soruşturmada binanın müteahhidi K.D. Uşak'ta yakalandı.Gözaltına alınan K.D, ifade işlemleri için Ankara'ya getirilecek. Bilirkişi raporuna göre gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.Öte yandan, soruşturma kapsamında binada yapılan teknik incelemede, yangının başladığı şaft kısmında kullanılan elektrik tesisatı malzemesinin standarda uygun olmadığı ve bu nedenle alev aldığı belirlendi. Ayrıca şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı biçimde ahşap malzeme ile kaplı olması, yangının kısa sürede bina içine yayılmasına neden oldu.Yetkililer, binadaki yangın söndürme sisteminde su bulunmaması nedeniyle alevlerin koridorlarda ilerlemeye devam ettiğini ve söndürme müdahalesinin geciktiğini tespit etti.

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