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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/lavrov-sanghay-isbirligi-orgutu-disisleri-bakanlari-konseyinin-toplantisi-icin-cine-geldi-1097850096.html
Lavrov, Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısı için Çin'e geldi
Lavrov, Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısı için Çin'e geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısına katılmak üzere Çin'e geldi. 13.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025-07-13T12:00+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
çin
şi̇ö
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
toplantı
ziyaret
tianjin
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 15 Temmuz Salı günü Çin’in Tianjin kentinde düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) üye olan ülkelerin Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısına katılacak.Kuzey Kore ziyaretini tamamlayan Lavrov, bu ülkeden ayrılarak Çin’e geçti. Rus diplomat, Wonsan kentinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile görüşmeler yapmıştı. Lavrov, ülkeden ayrılırken tören kıtasıyla uğurlanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/lavrov-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-isbirligi-kore-yarimadasindaki-istikrara-katkida-bulunuyor-1097829632.html
rusya
çin
tianjin
kuzey kore
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, çin, şi̇ö, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), toplantı, ziyaret, tianjin, kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, choe son-hui, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, çin, şi̇ö, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), toplantı, ziyaret, tianjin, kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, choe son-hui, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un

Lavrov, Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısı için Çin'e geldi

12:00 13.07.2025
© Sputnik / Rusya Dışişleri BakanlığıLavrov, ŞİÖ Toplantısı için Çin'de
Lavrov, ŞİÖ Toplantısı için Çin'de - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2025
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısına katılmak üzere Çin'e geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 15 Temmuz Salı günü Çin’in Tianjin kentinde düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) üye olan ülkelerin Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısına katılacak.
Kuzey Kore ziyaretini tamamlayan Lavrov, bu ülkeden ayrılarak Çin’e geçti. Rus diplomat, Wonsan kentinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile görüşmeler yapmıştı. Lavrov, ülkeden ayrılırken tören kıtasıyla uğurlanmıştı.
Sergey Lavrov, Choe Son-hui ile Pyongyang'da - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
DÜNYA
Lavrov: Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliği Kore Yarımadası'ndaki istikrara katkıda bulunuyor
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