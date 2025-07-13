https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/lavrov-sanghay-isbirligi-orgutu-disisleri-bakanlari-konseyinin-toplantisi-icin-cine-geldi-1097850096.html
Lavrov, Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısı için Çin'e geldi
Lavrov, Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısı için Çin'e geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısına katılmak üzere Çin'e geldi. 13.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-13T12:00+0300
2025-07-13T12:00+0300
2025-07-13T12:00+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
çin
şi̇ö
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
toplantı
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tianjin
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 15 Temmuz Salı günü Çin’in Tianjin kentinde düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) üye olan ülkelerin Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısına katılacak.Kuzey Kore ziyaretini tamamlayan Lavrov, bu ülkeden ayrılarak Çin’e geçti. Rus diplomat, Wonsan kentinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile görüşmeler yapmıştı. Lavrov, ülkeden ayrılırken tören kıtasıyla uğurlanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/lavrov-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-isbirligi-kore-yarimadasindaki-istikrara-katkida-bulunuyor-1097829632.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, çin, şi̇ö, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), toplantı, ziyaret, tianjin, kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, choe son-hui, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un
Lavrov, Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısı için Çin'e geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısına katılmak üzere Çin'e geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 15 Temmuz Salı günü Çin’in Tianjin kentinde düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) üye olan ülkelerin Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısına katılacak.
Kuzey Kore ziyaretini tamamlayan Lavrov, bu ülkeden ayrılarak Çin’e geçti. Rus diplomat, Wonsan kentinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile görüşmeler yapmıştı. Lavrov, ülkeden ayrılırken tören kıtasıyla uğurlanmıştı.