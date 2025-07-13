https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/lavrov-kursk-bolgesinin-kurtarilmasina-yardimlari-icin-kuzey-kore-lideri-kime-tesekkur-etti-1097848819.html

Lavrov, Kursk Bölgesi’nin kurtarılmasına yardımları için Kuzey Kore lideri Kim’e teşekkür etti

Lavrov, Kursk Bölgesi’nin kurtarılmasına yardımları için Kuzey Kore lideri Kim’e teşekkür etti

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Kursk Bölgesi’nin kurtarılmasına sağladığı yardımdan dolayı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a teşekkür ettiği... 13.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-13T10:44+0300

2025-07-13T10:44+0300

2025-07-13T11:03+0300

dünya

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Kuzey Kore’ye çalışma ziyaretinde bulunan Bakan Sergey Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından kabul edildi, görüşmede ikili ilişkiler, uluslararası ve bölgesel konular detaylı bir şekilde tartışıldı.Açıklamada, "Rus tarafı, Pyongyang'ın Rusya'nın özel askeri operasyonuna ve Kore Halk Ordusu askerlerinin Ukraynalı aşırı milliyetçiler ile yabancı paralı askerlerin Kursk Bölgesi'nden uzaklaştırılması konusunda tutarlı ve ilkeli desteğinden dolayı içten teşekkürlerini ifade etti" ifadelerine yer verildi.İkili gündemin görüşüldüğü sırada en üst düzeyde varılan mutabakatların hayata geçirilmesine vurgu yapılarak, pratik alanlarda işbirliğine özel önem verildi.Açıklamada ayrıca görüşmenin sıcak ve dostane bir ortamda gerçekleştiği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/lavrov-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-isbirligi-kore-yarimadasindaki-istikrara-katkida-bulunuyor-1097829632.html

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