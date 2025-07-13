https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/lavrov-kursk-bolgesinin-kurtarilmasina-yardimlari-icin-kuzey-kore-lideri-kime-tesekkur-etti-1097848819.html
Lavrov, Kursk Bölgesi’nin kurtarılmasına yardımları için Kuzey Kore lideri Kim’e teşekkür etti
Lavrov, Kursk Bölgesi’nin kurtarılmasına yardımları için Kuzey Kore lideri Kim’e teşekkür etti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Kursk Bölgesi’nin kurtarılmasına sağladığı yardımdan dolayı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a teşekkür ettiği... 13.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-13T10:44+0300
2025-07-13T10:44+0300
2025-07-13T11:03+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
kuzey kore
kim jong-un
kuzey kore lideri kim jong un
kursk bölgesi
yardım
teşekkür
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0d/1097848663_0:6:664:379_1920x0_80_0_0_7a965d94b12250f8738a6852f35fdf80.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Kuzey Kore’ye çalışma ziyaretinde bulunan Bakan Sergey Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından kabul edildi, görüşmede ikili ilişkiler, uluslararası ve bölgesel konular detaylı bir şekilde tartışıldı.Açıklamada, "Rus tarafı, Pyongyang'ın Rusya'nın özel askeri operasyonuna ve Kore Halk Ordusu askerlerinin Ukraynalı aşırı milliyetçiler ile yabancı paralı askerlerin Kursk Bölgesi'nden uzaklaştırılması konusunda tutarlı ve ilkeli desteğinden dolayı içten teşekkürlerini ifade etti" ifadelerine yer verildi.İkili gündemin görüşüldüğü sırada en üst düzeyde varılan mutabakatların hayata geçirilmesine vurgu yapılarak, pratik alanlarda işbirliğine özel önem verildi.Açıklamada ayrıca görüşmenin sıcak ve dostane bir ortamda gerçekleştiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/lavrov-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-isbirligi-kore-yarimadasindaki-istikrara-katkida-bulunuyor-1097829632.html
rusya
kuzey kore
kursk bölgesi
kursk
kore yarımadası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0d/1097848663_21:0:628:455_1920x0_80_0_0_3d4b1c2987968d2731931fb547ac5ce3.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kuzey kore, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, kursk bölgesi, yardım, teşekkür, kursk, kore yarımadası
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kuzey kore, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, kursk bölgesi, yardım, teşekkür, kursk, kore yarımadası
Lavrov, Kursk Bölgesi’nin kurtarılmasına yardımları için Kuzey Kore lideri Kim’e teşekkür etti
10:44 13.07.2025 (güncellendi: 11:03 13.07.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Kursk Bölgesi’nin kurtarılmasına sağladığı yardımdan dolayı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a teşekkür ettiği bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Kuzey Kore’ye çalışma ziyaretinde bulunan Bakan Sergey Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından kabul edildi, görüşmede ikili ilişkiler, uluslararası ve bölgesel konular detaylı bir şekilde tartışıldı.
Açıklamada, "Rus tarafı, Pyongyang'ın Rusya'nın özel askeri operasyonuna ve Kore Halk Ordusu askerlerinin Ukraynalı aşırı milliyetçiler ile yabancı paralı askerlerin Kursk Bölgesi'nden uzaklaştırılması konusunda tutarlı ve ilkeli desteğinden dolayı içten teşekkürlerini ifade etti" ifadelerine yer verildi.
İkili gündemin görüşüldüğü sırada en üst düzeyde varılan mutabakatların hayata geçirilmesine vurgu yapılarak, pratik alanlarda işbirliğine özel önem verildi.
Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'daki gelişmeler hakkında detaylı bir görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar, bölgede artan gerginliğin sebebinin, ABD ve müttefiklerinin askeri faaliyetlerinin artması ve nükleer bileşen içeren askeri tatbikatların sıklığının artması olduğu konusunda mutabık kaldı. Taraflar, Kore Yarımadası'ndaki tüm sorunların çözümüne yönelik ortak bir yaklaşım benimsiyor, sorunları siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye kararlılar.
Açıklamada ayrıca görüşmenin sıcak ve dostane bir ortamda gerçekleştiği vurgulandı.