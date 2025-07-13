https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/istanbulda-15-temmuzda-toplu-ulasim-ucretsiz-mi-1097850384.html

İstanbul'da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz mi?

İstanbul'da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz mi?

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağını bildirdi. 13.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-13T12:27+0300

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türki̇ye

ücretsiz

i̇stanbul

toplu ulaşım

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İstanbul'da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz olacak.İstanbul'da toplu ulaşım 15 Temmuz'da ücretsiz mi?İBB'den yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz faydalanmak isteyenlerin kişiselleştirilmiş "İstanbulkart" kullanmaları yeterli olacak.Bu kapsamda, 15 Temmuz Salı günü boyunca geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulamasıyla İstanbullular 24 saat boyunca ücret ödemeden ulaşım hizmetlerini kullanabilecek.Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart sistemine entegre İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/ankarada-toplu-tasima-icin-yeni-uygulama-1-temmuzdan-itibaren-basliyor-1097422453.html

türki̇ye

i̇stanbul

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