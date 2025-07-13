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İstanbul'da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz mi?
İstanbul'da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz mi?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağını bildirdi. 13.07.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz olacak.İstanbul'da toplu ulaşım 15 Temmuz'da ücretsiz mi?İBB'den yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz faydalanmak isteyenlerin kişiselleştirilmiş "İstanbulkart" kullanmaları yeterli olacak.Bu kapsamda, 15 Temmuz Salı günü boyunca geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulamasıyla İstanbullular 24 saat boyunca ücret ödemeden ulaşım hizmetlerini kullanabilecek.Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart sistemine entegre İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/ankarada-toplu-tasima-icin-yeni-uygulama-1-temmuzdan-itibaren-basliyor-1097422453.html
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15 temmuz ulaşım ücretsiz, istanbul ücretsiz ulaşım, 15 temmuz 2025 toplu taşıma, istanbulkart ücretsiz geçiş, ibb ulaşım açıklaması, 15 temmuz metro ücretsiz mi, metrobüs ücretsiz 15 temmuz, 15 temmuz vapur ücretsiz mi, 15 temmuz tramvay ücretsiz mi, 15 temmuz istanbul ulaşım saatleri
15 temmuz ulaşım ücretsiz, istanbul ücretsiz ulaşım, 15 temmuz 2025 toplu taşıma, istanbulkart ücretsiz geçiş, ibb ulaşım açıklaması, 15 temmuz metro ücretsiz mi, metrobüs ücretsiz 15 temmuz, 15 temmuz vapur ücretsiz mi, 15 temmuz tramvay ücretsiz mi, 15 temmuz istanbul ulaşım saatleri

İstanbul'da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz mi?

12:27 13.07.2025
© Fotoğraf : Twitter @ Ekrem İmamoğlu İstanbul-metro
İstanbul-metro - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2025
© Fotoğraf : Twitter @ Ekrem İmamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağını bildirdi.
İstanbul'da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbul'da toplu ulaşım 15 Temmuz'da ücretsiz mi?

İBB'den yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz faydalanmak isteyenlerin kişiselleştirilmiş "İstanbulkart" kullanmaları yeterli olacak.
Bu kapsamda, 15 Temmuz Salı günü boyunca geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulamasıyla İstanbullular 24 saat boyunca ücret ödemeden ulaşım hizmetlerini kullanabilecek.
Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart sistemine entegre İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.
Metrobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2025
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