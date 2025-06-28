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Ankara'da toplu taşıma için yeni uygulama: 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor
Ankara'da toplu taşıma için yeni uygulama: 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz itibarıyla EGO'ya bağlı metro istasyonları ve otobüs ring hatları arasında yapılacak ilk aktarmaların ücretsiz olacağını... 28.06.2025, Sputnik Türkiye
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aktarma
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keçiören
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ABB’den yapılan açıklamada, uygulamanın temel amacının kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların kesintisiz ulaşım imkânı elde etmesini sağlamak olduğu vurgulandı. Ücretsiz aktarma uygulaması sayesinde başkentliler tek biletle daha fazla noktaya ulaşabilecek.Üç aşamalı geçiş planıUygulama üç aşamada devreye girecek. İlk etap 1 Temmuz’da, ikinci etap 21 Temmuz’da, üçüncü etap ise 18 Ağustos 2025’te başlayacak. Böylece, uygulama Keçiören, Altındağ, Pursaklar, Akyurt, Çubuk, Kalecik, Sincan, Etimesgut ve Eryaman bölgelerinde toplam 44 güzergahta aktif olacak.Yeni ring hatları hizmetteİlk aşamada şu hatlar seferlere başlayacak:Aktarma sadece EGO araçlarında geçerliEGO Genel Müdürü Adem Yılgın, uygulamanın yalnızca EGO otobüsleri ile sınırlı olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:"EGO otobüslerimiz bünyesinde ilk aktarmalarımız otobüsten raylıya, raylı sistemden otobüse ücretsizdir. Uygulama 1 Temmuz itibarıyla 12 güzergahta başlayacak. İlerleyen süreçte üç farklı noktada 44 güzergahta uygulamayı tamamlamış olacağız."Yılgın, söz konusu hizmetin başkentlilere büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti.Çubuk’tan Çayyolu’na tek biletle ulaşım mümkünUygulamanın detaylarına değinen Yılgın, tek biletle uzun mesafe yolculuk yapılabileceğini vurguladı:"Uygulama neticesinde Çubuk’tan binen bir vatandaşımız Çayyolu’na kadar tek biletle, metro ring hatlarını kullanarak ücretsiz seyahat etme hakkına sahip olacak."62-64 yaş arası vatandaşlara ücretsiz toplu taşımaABB Meclisi kararıyla, 62-64 yaş aralığındaki vatandaşlar, kişiselleştirilmiş akıllı kartlarını kullanarak 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 saatleri arasında EGO otobüsleri, metro ve Ankaray’dan ücretsiz faydalanabilecek.Adem Yılgın, 6 Şubat 2023’teki depremler sonrası Ankara’nın ciddi bir göç aldığını belirterek, son bir yılda 396 bin yeni araç ile trafiğin yüzde 16,5 oranında arttığını söyledi. Özellikle mesai çıkış saatlerinde trafik sıkışıklığı yaşandığına dikkat çekti.
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ankara, aktarma, çubuk, keçiören, abb, ego

Ankara'da toplu taşıma için yeni uygulama: 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor

14:17 28.06.2025
© Ankara Büyükşehir BelediyesiMetrobüs
Metrobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2025
© Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz itibarıyla EGO'ya bağlı metro istasyonları ve otobüs ring hatları arasında yapılacak ilk aktarmaların ücretsiz olacağını duyurdu. Uygulama üç etapta hayata geçirilecek, toplam 44 güzergahta geçerli olacak.
ABB’den yapılan açıklamada, uygulamanın temel amacının kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların kesintisiz ulaşım imkânı elde etmesini sağlamak olduğu vurgulandı. Ücretsiz aktarma uygulaması sayesinde başkentliler tek biletle daha fazla noktaya ulaşabilecek.

Üç aşamalı geçiş planı

Uygulama üç aşamada devreye girecek. İlk etap 1 Temmuz’da, ikinci etap 21 Temmuz’da, üçüncü etap ise 18 Ağustos 2025’te başlayacak. Böylece, uygulama Keçiören, Altındağ, Pursaklar, Akyurt, Çubuk, Kalecik, Sincan, Etimesgut ve Eryaman bölgelerinde toplam 44 güzergahta aktif olacak.

Yeni ring hatları hizmette

İlk aşamada şu hatlar seferlere başlayacak:
Dışkapı Metro İstasyonu: 405-1, 415-1, 418-1, 443-1, 446-1, 461
Bilkent Metro İstasyonu: 530-1, 611-1, 612-1, 632-1, 641-1
Ayrıca, Tarım Bakanlığı Metro İstasyonu'na da aktarma imkânı sağlanacak.

Aktarma sadece EGO araçlarında geçerli

EGO Genel Müdürü Adem Yılgın, uygulamanın yalnızca EGO otobüsleri ile sınırlı olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
"EGO otobüslerimiz bünyesinde ilk aktarmalarımız otobüsten raylıya, raylı sistemden otobüse ücretsizdir. Uygulama 1 Temmuz itibarıyla 12 güzergahta başlayacak. İlerleyen süreçte üç farklı noktada 44 güzergahta uygulamayı tamamlamış olacağız."
Yılgın, söz konusu hizmetin başkentlilere büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Çubuk’tan Çayyolu’na tek biletle ulaşım mümkün

Uygulamanın detaylarına değinen Yılgın, tek biletle uzun mesafe yolculuk yapılabileceğini vurguladı:
"Uygulama neticesinde Çubuk’tan binen bir vatandaşımız Çayyolu’na kadar tek biletle, metro ring hatlarını kullanarak ücretsiz seyahat etme hakkına sahip olacak."

62-64 yaş arası vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma

ABB Meclisi kararıyla, 62-64 yaş aralığındaki vatandaşlar, kişiselleştirilmiş akıllı kartlarını kullanarak 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 saatleri arasında EGO otobüsleri, metro ve Ankaray’dan ücretsiz faydalanabilecek.
Adem Yılgın, 6 Şubat 2023’teki depremler sonrası Ankara’nın ciddi bir göç aldığını belirterek, son bir yılda 396 bin yeni araç ile trafiğin yüzde 16,5 oranında arttığını söyledi. Özellikle mesai çıkış saatlerinde trafik sıkışıklığı yaşandığına dikkat çekti.
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