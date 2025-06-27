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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD’nin saldırısı NPT’yi bozdu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD’nin saldırısı NPT’yi bozdu
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’daki nükleer tesislere saldırılarının Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT)... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
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Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılan İran lideri Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in ülkesindeki nükleer tesislere düzenlediği saldırıları NPT ihlali olduğunu söyledi.Pezeşkiyan, “ABD ve Siyonist rejimin, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın tam kontrolü altında bulunan İran barışçıl nükleer tesislerine yönelik askeri saldırısı, tüm uluslararası kuralların açık bir ihlali olup BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi bir ülke bu eylemle nükleer silahların yayılmasının önlenmesi statüsüne onarılması mümkün olmayan bir darbe indirmiş oldu” ifadesini kullandı.Pezeşkiyan, “İsrail'in saldırıları yanıtsız kalsaydı bölgede büyük çaplı bir çatışmanın çıkması tehlikesi ortaya çıkardı” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/belarus-lideri-lukasenko-irana-saldirilara-tepki-uluslararasi-anlasmalarin-ihlali-1097393184.html
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD’nin saldırısı NPT’yi bozdu

14:50 27.06.2025
© Sputnik / Valeriy Şarifulinİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
© Sputnik / Valeriy Şarifulin
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’daki nükleer tesislere saldırılarının Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) uygulamalarını bozduğunu belirtti.
Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılan İran lideri Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in ülkesindeki nükleer tesislere düzenlediği saldırıları NPT ihlali olduğunu söyledi.
Pezeşkiyan, “ABD ve Siyonist rejimin, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın tam kontrolü altında bulunan İran barışçıl nükleer tesislerine yönelik askeri saldırısı, tüm uluslararası kuralların açık bir ihlali olup BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi bir ülke bu eylemle nükleer silahların yayılmasının önlenmesi statüsüne onarılması mümkün olmayan bir darbe indirmiş oldu” ifadesini kullandı.
Pezeşkiyan, “İsrail'in saldırıları yanıtsız kalsaydı bölgede büyük çaplı bir çatışmanın çıkması tehlikesi ortaya çıkardı” diye ekledi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
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Belarus lideri Lukaşenko, İran’a saldırılara tepki: Uluslararası anlaşmaların ihlali
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