https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-abdnin-saldirisi-nptyi-bozdu-1097393614.html
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD’nin saldırısı NPT’yi bozdu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD’nin saldırısı NPT’yi bozdu
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’daki nükleer tesislere saldırılarının Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT)... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T14:50+0300
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Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılan İran lideri Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in ülkesindeki nükleer tesislere düzenlediği saldırıları NPT ihlali olduğunu söyledi.Pezeşkiyan, “ABD ve Siyonist rejimin, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın tam kontrolü altında bulunan İran barışçıl nükleer tesislerine yönelik askeri saldırısı, tüm uluslararası kuralların açık bir ihlali olup BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi bir ülke bu eylemle nükleer silahların yayılmasının önlenmesi statüsüne onarılması mümkün olmayan bir darbe indirmiş oldu” ifadesini kullandı.Pezeşkiyan, “İsrail'in saldırıları yanıtsız kalsaydı bölgede büyük çaplı bir çatışmanın çıkması tehlikesi ortaya çıkardı” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/belarus-lideri-lukasenko-irana-saldirilara-tepki-uluslararasi-anlasmalarin-ihlali-1097393184.html
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i̇ran, mesud pezeşkiyan, abd, i̇srail, avrasya ekonomik birliği (aeb)
i̇ran, mesud pezeşkiyan, abd, i̇srail, avrasya ekonomik birliği (aeb)
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD’nin saldırısı NPT’yi bozdu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’daki nükleer tesislere saldırılarının Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) uygulamalarını bozduğunu belirtti.
Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılan İran lideri Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in ülkesindeki nükleer tesislere düzenlediği saldırıları NPT ihlali olduğunu söyledi.
Pezeşkiyan, “ABD ve Siyonist rejimin, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın tam kontrolü altında bulunan İran barışçıl nükleer tesislerine yönelik askeri saldırısı, tüm uluslararası kuralların açık bir ihlali olup BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi bir ülke bu eylemle nükleer silahların yayılmasının önlenmesi statüsüne onarılması mümkün olmayan bir darbe indirmiş oldu” ifadesini kullandı.
Pezeşkiyan, “İsrail'in saldırıları yanıtsız kalsaydı bölgede büyük çaplı bir çatışmanın çıkması tehlikesi ortaya çıkardı” diye ekledi.