https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-abdnin-saldirisi-nptyi-bozdu-1097393614.html

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD’nin saldırısı NPT’yi bozdu

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD’nin saldırısı NPT’yi bozdu

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’daki nükleer tesislere saldırılarının Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT)... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T14:50+0300

2025-06-27T14:50+0300

2025-06-27T14:47+0300

dünya

i̇ran

mesud pezeşkiyan

abd

i̇srail

avrasya ekonomik birliği (aeb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097393427_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9413b2ca7af81d5023b96eb0dd4d7164.jpg

Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılan İran lideri Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in ülkesindeki nükleer tesislere düzenlediği saldırıları NPT ihlali olduğunu söyledi.Pezeşkiyan, “ABD ve Siyonist rejimin, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın tam kontrolü altında bulunan İran barışçıl nükleer tesislerine yönelik askeri saldırısı, tüm uluslararası kuralların açık bir ihlali olup BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi bir ülke bu eylemle nükleer silahların yayılmasının önlenmesi statüsüne onarılması mümkün olmayan bir darbe indirmiş oldu” ifadesini kullandı.Pezeşkiyan, “İsrail'in saldırıları yanıtsız kalsaydı bölgede büyük çaplı bir çatışmanın çıkması tehlikesi ortaya çıkardı” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/belarus-lideri-lukasenko-irana-saldirilara-tepki-uluslararasi-anlasmalarin-ihlali-1097393184.html

i̇ran

abd

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, mesud pezeşkiyan, abd, i̇srail, avrasya ekonomik birliği (aeb)