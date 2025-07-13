https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/cumhurbaskani-erdogan-bae-devlet-baskani-nahyanla-gorustu-1097851807.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan'la görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideri Nahyan ile telefon görüşmesinde, “Terörsüz Türkiye” süreciyle terörün hem Türkiye’nin hem de bölgenin gündeminden tamamen... 13.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-13T14:38+0300

2025-07-13T14:38+0300

2025-07-13T14:38+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

muhammed bin zayed al nahyan

bae

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Terörsüz Türkiye konuşulduCumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, “Terörsüz Türkiye” süreciyle terörün hem Türkiye’nin hem de bölgenin gündeminden tamamen çıkartılması için önemli bir adım attıklarını ve bunun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan da Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefinin bölgenin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını belirtirken, Türkiye’nin bu süreci başarıyla tamamlaması temennilerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin stratejik ortaklığının her alanda olumlu etkilerinin görüldüğünü, iki ülkenin savunma sanayii ve yeni teknolojiler başta olmak üzere birçok konuda büyük potansiyeli bulunduğunu ifade etti.Erdoğan, Türkiye’nin Abu Dabi’de başlatılan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini yakından takip ettiğini, Kafkaslarda sükûnetin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

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recep tayyip erdoğan, muhammed bin zayed al nahyan, bae