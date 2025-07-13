Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/cumhurbaskani-erdogan-bae-devlet-baskani-nahyanla-gorustu-1097851807.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan'la görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideri Nahyan ile telefon görüşmesinde, “Terörsüz Türkiye” süreciyle terörün hem Türkiye’nin hem de bölgenin gündeminden tamamen... 13.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-13T14:38+0300
2025-07-13T14:38+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
muhammed bin zayed al nahyan
bae
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/13/1073736306_0:173:3026:1875_1920x0_80_0_0_a96b948865b37086770a64743501ee44.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Terörsüz Türkiye konuşulduCumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, “Terörsüz Türkiye” süreciyle terörün hem Türkiye’nin hem de bölgenin gündeminden tamamen çıkartılması için önemli bir adım attıklarını ve bunun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan da Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefinin bölgenin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını belirtirken, Türkiye’nin bu süreci başarıyla tamamlaması temennilerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin stratejik ortaklığının her alanda olumlu etkilerinin görüldüğünü, iki ülkenin savunma sanayii ve yeni teknolojiler başta olmak üzere birçok konuda büyük potansiyeli bulunduğunu ifade etti.Erdoğan, Türkiye’nin Abu Dabi’de başlatılan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini yakından takip ettiğini, Kafkaslarda sükûnetin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/ak-parti-sozcusu-celik-silah-birakma-kesintisiz-surmeli-1097850213.html
bae
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/13/1073736306_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_4589afbb9a9c3edee5cabfb0c764bd0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, muhammed bin zayed al nahyan, bae
recep tayyip erdoğan, muhammed bin zayed al nahyan, bae

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan'la görüştü

14:38 13.07.2025
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Al Nahyan tarafından Devlet Nişanı takdim edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Al Nahyan tarafından Devlet Nişanı takdim edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2025
© İHA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideri Nahyan ile telefon görüşmesinde, “Terörsüz Türkiye” süreciyle terörün hem Türkiye’nin hem de bölgenin gündeminden tamamen çıkartılması için önemli bir adım attıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Terörsüz Türkiye konuşuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, “Terörsüz Türkiye” süreciyle terörün hem Türkiye’nin hem de bölgenin gündeminden tamamen çıkartılması için önemli bir adım attıklarını ve bunun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan da Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefinin bölgenin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını belirtirken, Türkiye’nin bu süreci başarıyla tamamlaması temennilerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin stratejik ortaklığının her alanda olumlu etkilerinin görüldüğünü, iki ülkenin savunma sanayii ve yeni teknolojiler başta olmak üzere birçok konuda büyük potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin Abu Dabi’de başlatılan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini yakından takip ettiğini, Kafkaslarda sükûnetin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2025
POLİTİKA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma kesintisiz sürmeli
12:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала