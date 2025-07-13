Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan'la görüştü
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Al Nahyan tarafından Devlet Nişanı takdim edildi.
© İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideri Nahyan ile telefon görüşmesinde, “Terörsüz Türkiye” süreciyle terörün hem Türkiye’nin hem de bölgenin gündeminden tamamen çıkartılması için önemli bir adım attıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Terörsüz Türkiye konuşuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, “Terörsüz Türkiye” süreciyle terörün hem Türkiye’nin hem de bölgenin gündeminden tamamen çıkartılması için önemli bir adım attıklarını ve bunun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan da Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefinin bölgenin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını belirtirken, Türkiye’nin bu süreci başarıyla tamamlaması temennilerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin stratejik ortaklığının her alanda olumlu etkilerinin görüldüğünü, iki ülkenin savunma sanayii ve yeni teknolojiler başta olmak üzere birçok konuda büyük potansiyeli bulunduğunu ifade etti.
Erdoğan, Türkiye’nin Abu Dabi’de başlatılan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini yakından takip ettiğini, Kafkaslarda sükûnetin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan da Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefinin bölgenin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını belirtirken, Türkiye’nin bu süreci başarıyla tamamlaması temennilerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin stratejik ortaklığının her alanda olumlu etkilerinin görüldüğünü, iki ülkenin savunma sanayii ve yeni teknolojiler başta olmak üzere birçok konuda büyük potansiyeli bulunduğunu ifade etti.
Erdoğan, Türkiye’nin Abu Dabi’de başlatılan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini yakından takip ettiğini, Kafkaslarda sükûnetin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.