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Kan grubu sohbeti 18 yıllık gerçeği ortaya çıkardı: Hastanede bebek karıştı, biyolojik aile ile büyümediğini öğrendi
Kan grubu sohbeti 18 yıllık gerçeği ortaya çıkardı: Hastanede bebek karıştı, biyolojik aile ile büyümediğini öğrendi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da yaşayan 18 yaşındaki gencin, anne ve babasının kan grubuyla kendi kan grubunun uyuşmadığının fark edilmesi üzerine geçen yıl yapılan DNA testi... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T15:10+0300
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Diyarbakır'da yaşayan 18 yaşındaki gencin, anne ve babasının kan grubuyla kendi kan grubunun uyuşmadığının fark edilmesi üzerine geçen yıl yapılan DNA testi sonucunda, biyolojik ailesiyle büyümediği ortaya çıktı.18 yıl anne baba bildiM.A. ve Z.A. çiftinin üçüncü çocukları, 23 Mayıs 2007'de kentte bir hastanede dünyaya geldi.Çiftin, 7 aylıkken 1 kilo 300 gram ağırlığında prematüre olarak doğan A Rh pozitif kan grubuna sahip, Y.A. ismini verdikleri bebekleri, gelişimini sağlaması için bir süre kuvözde tedavi gördü. Bebek tedavisinin ardından aileye teslim edildi.Ailede kan grubu sohbeti gerçeği ortaya çıkardıGeçen yıl 17 yaşında olan Y.A. ile kardeşleri arasında kan gruplarına ilişkin bir sohbet geçti.Kan grubunun A Rh pozitif olduğunu belirten Y.A ile 0 Rh pozitif kan grubuna sahip annesi ve 0 Rh negatif kan grubuna sahip babası arasında kan grubu uyuşmazlığı olduğu fark edildi.Bunun üzerine aile, özel bir firmada DNA testi yaptırdı.Test sonucu: Anen baba olasılığı yüzde 0DNA test raporunda, "Annelik ve babalık olasılığı yüzde 0" olarak belirlenerek, "İddia edilen anne ve baba, test edilen çocuğun biyolojik anne ve babası olarak kabul edilmemektedir." ifadesine yer verildi.Aile suç duyurusunda bulunduAile çocuklarının hastanede karıştığı düşüncesiyle ihmali olanlar hakkında soruşturma başlatılması talebiyle avukatları Şahin Koyun aracılığıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır Adli Tıp Kurumundan çocuğun biyolojik ailesinin tespiti için rapor hazırlanması istendi.Alınan numunelerin incelenmesiyle hazırlanan raporda, "Biyolojik anne ve babalık reddedildi" ifadesi yer aldı.Soruşturmada, doğumun gerçekleştiği gün çiftin bebeklerinin kan grubunun 0 Rh pozitif olduğu, 6 gün sonra ise kayıtlarda çiftin bebeğinin kan grubunun A Rh pozitif olarak belirtildiği tespit edildi.'18 yıldır devam eden bu karmaşanın bitmesini talep ediyoruz'Ailenin avukatı Koyun, M.A. ve Z.A. çifti ile Y.A'nın yaşadıkları süreci kendisine anlattıklarını söyledi.Ailenin talebi üzerine suç duyurusunda bulunmalarının ardından konuyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirten Koyun, şunları kaydetti:Ailenin bu durumdan psikolojik olarak da etkilendiğine işaret eden Koyun, "Başsavcılık işlem başlattı. Sağlık Bakanlığınca da gerekli inceleme başlatıldı. 18 yıldır devam eden bu karmaşanın bitmesini talep ediyoruz." dedi.
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Kan grubu sohbeti 18 yıllık gerçeği ortaya çıkardı: Hastanede bebek karıştı, biyolojik aile ile büyümediğini öğrendi

15:10 08.07.2025 (güncellendi: 15:12 08.07.2025)
babalık testi
babalık testi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
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Diyarbakır'da yaşayan 18 yaşındaki gencin, anne ve babasının kan grubuyla kendi kan grubunun uyuşmadığının fark edilmesi üzerine geçen yıl yapılan DNA testi sonucunda, biyolojik ailesiyle büyümediği ortaya çıktı.
Diyarbakır'da yaşayan 18 yaşındaki gencin, anne ve babasının kan grubuyla kendi kan grubunun uyuşmadığının fark edilmesi üzerine geçen yıl yapılan DNA testi sonucunda, biyolojik ailesiyle büyümediği ortaya çıktı.

18 yıl anne baba bildi

M.A. ve Z.A. çiftinin üçüncü çocukları, 23 Mayıs 2007'de kentte bir hastanede dünyaya geldi.
Çiftin, 7 aylıkken 1 kilo 300 gram ağırlığında prematüre olarak doğan A Rh pozitif kan grubuna sahip, Y.A. ismini verdikleri bebekleri, gelişimini sağlaması için bir süre kuvözde tedavi gördü. Bebek tedavisinin ardından aileye teslim edildi.

Ailede kan grubu sohbeti gerçeği ortaya çıkardı

Geçen yıl 17 yaşında olan Y.A. ile kardeşleri arasında kan gruplarına ilişkin bir sohbet geçti.
Kan grubunun A Rh pozitif olduğunu belirten Y.A ile 0 Rh pozitif kan grubuna sahip annesi ve 0 Rh negatif kan grubuna sahip babası arasında kan grubu uyuşmazlığı olduğu fark edildi.
Bunun üzerine aile, özel bir firmada DNA testi yaptırdı.

Test sonucu: Anen baba olasılığı yüzde 0

DNA test raporunda, "Annelik ve babalık olasılığı yüzde 0" olarak belirlenerek, "İddia edilen anne ve baba, test edilen çocuğun biyolojik anne ve babası olarak kabul edilmemektedir." ifadesine yer verildi.

Aile suç duyurusunda bulundu

Aile çocuklarının hastanede karıştığı düşüncesiyle ihmali olanlar hakkında soruşturma başlatılması talebiyle avukatları Şahin Koyun aracılığıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır Adli Tıp Kurumundan çocuğun biyolojik ailesinin tespiti için rapor hazırlanması istendi.
Alınan numunelerin incelenmesiyle hazırlanan raporda, "Biyolojik anne ve babalık reddedildi" ifadesi yer aldı.
Soruşturmada, doğumun gerçekleştiği gün çiftin bebeklerinin kan grubunun 0 Rh pozitif olduğu, 6 gün sonra ise kayıtlarda çiftin bebeğinin kan grubunun A Rh pozitif olarak belirtildiği tespit edildi.

'18 yıldır devam eden bu karmaşanın bitmesini talep ediyoruz'

Ailenin avukatı Koyun, M.A. ve Z.A. çifti ile Y.A'nın yaşadıkları süreci kendisine anlattıklarını söyledi.
Ailenin talebi üzerine suç duyurusunda bulunmalarının ardından konuyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirten Koyun, şunları kaydetti:
"Adli Tıp Kurumundan DNA testi istendi. Hazırlanan raporda, çocuğun anne ve babaya ait olmadığı ortaya çıktı. Çocuk yaklaşık iki ay boyunca kuvözde kalıyor. O süreçte çocuk aileye gösterilmiyor. Soruşturma dosyasına gelen belgelerde çocuk ilk doğduğunda alınan kan tahlilinde 0 Rh pozitif kan grubu söz konusu. 6 gün sonra ise alınan kan tahlilinde çocuğun kan grubunun A Rh pozitif olduğunu tespit ettik. Bilimsel olarak anne ve babanın kan grubu 0 olursa çocukların başka bir kan grubuyla doğma ihtimali olmadığını yaptığımız araştırmalarda öğrendik."
Ailenin bu durumdan psikolojik olarak da etkilendiğine işaret eden Koyun, "Başsavcılık işlem başlattı. Sağlık Bakanlığınca da gerekli inceleme başlatıldı. 18 yıldır devam eden bu karmaşanın bitmesini talep ediyoruz." dedi.
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