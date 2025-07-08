https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/kan-grubu-sohbeti-18-yillik-gercegi-ortaya-cikardi-hastanede-bebek-karisti-biyolojik-aile-ile-1097701827.html

Kan grubu sohbeti 18 yıllık gerçeği ortaya çıkardı: Hastanede bebek karıştı, biyolojik aile ile büyümediğini öğrendi

Kan grubu sohbeti 18 yıllık gerçeği ortaya çıkardı: Hastanede bebek karıştı, biyolojik aile ile büyümediğini öğrendi

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da yaşayan 18 yaşındaki gencin, anne ve babasının kan grubuyla kendi kan grubunun uyuşmadığının fark edilmesi üzerine geçen yıl yapılan DNA testi... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T15:10+0300

2025-07-08T15:10+0300

2025-07-08T15:12+0300

türki̇ye

bebek

dna

diyarbakır

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Diyarbakır'da yaşayan 18 yaşındaki gencin, anne ve babasının kan grubuyla kendi kan grubunun uyuşmadığının fark edilmesi üzerine geçen yıl yapılan DNA testi sonucunda, biyolojik ailesiyle büyümediği ortaya çıktı.18 yıl anne baba bildiM.A. ve Z.A. çiftinin üçüncü çocukları, 23 Mayıs 2007'de kentte bir hastanede dünyaya geldi.Çiftin, 7 aylıkken 1 kilo 300 gram ağırlığında prematüre olarak doğan A Rh pozitif kan grubuna sahip, Y.A. ismini verdikleri bebekleri, gelişimini sağlaması için bir süre kuvözde tedavi gördü. Bebek tedavisinin ardından aileye teslim edildi.Ailede kan grubu sohbeti gerçeği ortaya çıkardıGeçen yıl 17 yaşında olan Y.A. ile kardeşleri arasında kan gruplarına ilişkin bir sohbet geçti.Kan grubunun A Rh pozitif olduğunu belirten Y.A ile 0 Rh pozitif kan grubuna sahip annesi ve 0 Rh negatif kan grubuna sahip babası arasında kan grubu uyuşmazlığı olduğu fark edildi.Bunun üzerine aile, özel bir firmada DNA testi yaptırdı.Test sonucu: Anen baba olasılığı yüzde 0DNA test raporunda, "Annelik ve babalık olasılığı yüzde 0" olarak belirlenerek, "İddia edilen anne ve baba, test edilen çocuğun biyolojik anne ve babası olarak kabul edilmemektedir." ifadesine yer verildi.Aile suç duyurusunda bulunduAile çocuklarının hastanede karıştığı düşüncesiyle ihmali olanlar hakkında soruşturma başlatılması talebiyle avukatları Şahin Koyun aracılığıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır Adli Tıp Kurumundan çocuğun biyolojik ailesinin tespiti için rapor hazırlanması istendi.Alınan numunelerin incelenmesiyle hazırlanan raporda, "Biyolojik anne ve babalık reddedildi" ifadesi yer aldı.Soruşturmada, doğumun gerçekleştiği gün çiftin bebeklerinin kan grubunun 0 Rh pozitif olduğu, 6 gün sonra ise kayıtlarda çiftin bebeğinin kan grubunun A Rh pozitif olarak belirtildiği tespit edildi.'18 yıldır devam eden bu karmaşanın bitmesini talep ediyoruz'Ailenin avukatı Koyun, M.A. ve Z.A. çifti ile Y.A'nın yaşadıkları süreci kendisine anlattıklarını söyledi.Ailenin talebi üzerine suç duyurusunda bulunmalarının ardından konuyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirten Koyun, şunları kaydetti:Ailenin bu durumdan psikolojik olarak da etkilendiğine işaret eden Koyun, "Başsavcılık işlem başlattı. Sağlık Bakanlığınca da gerekli inceleme başlatıldı. 18 yıldır devam eden bu karmaşanın bitmesini talep ediyoruz." dedi.

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bebek, dna, diyarbakır