https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/kirklarelinde-orman-yangini-anizlik-alanda-cikti-ormanlik-alana-sicradi-1097845901.html

Kırklareli'nde orman yangını: Anızlık alanda çıktı ormanlık alana sıçradı

Kırklareli'nde orman yangını: Anızlık alanda çıktı ormanlık alana sıçradı

Sputnik Türkiye

Kırklareli Kofçaz'da çıkan orman yangını büyüdü. Bölgede yangına müdahale sürüyor. 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T21:20+0300

2025-07-12T21:20+0300

2025-07-12T21:20+0300

türki̇ye

kırklareli

orman yangını

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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesin Kocatarla köyü yakınlarında anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yangına, havadan helikopter ve 2 uçak, karadan ise 14 arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Yangının ilk çıktığı noktada bir otomobil de alev alarak yandı.Köylüler de traktörleri ile yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. İl Jandarma Komutanlığı komanda timi de çalışmalarını sürdürüyor.

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türki̇ye

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kırklareli, orman yangını