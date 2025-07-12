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Kırklareli'nde orman yangını: Anızlık alanda çıktı ormanlık alana sıçradı
Kırklareli'nde orman yangını: Anızlık alanda çıktı ormanlık alana sıçradı
Sputnik Türkiye
Kırklareli Kofçaz'da çıkan orman yangını büyüdü. Bölgede yangına müdahale sürüyor. 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T21:20+0300
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türki̇ye
kırklareli
orman yangını
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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesin Kocatarla köyü yakınlarında anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yangına, havadan helikopter ve 2 uçak, karadan ise 14 arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Yangının ilk çıktığı noktada bir otomobil de alev alarak yandı.Köylüler de traktörleri ile yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. İl Jandarma Komutanlığı komanda timi de çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/bursa-balikesir-sinirinda-orman-yangini-cikti-bir-mahalle-bosaltildi-1097825009.html
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kırklareli, orman yangını
kırklareli, orman yangını

Kırklareli'nde orman yangını: Anızlık alanda çıktı ormanlık alana sıçradı

21:20 12.07.2025
© Özgün TiranKırklareli yangın
Kırklareli yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
© Özgün Tiran
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Kırklareli Kofçaz'da çıkan orman yangını büyüdü. Bölgede yangına müdahale sürüyor.
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesin Kocatarla köyü yakınlarında anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
© Özgün TiranKırklareli yangın
Kırklareli yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
Kırklareli yangın
© Özgün Tiran
Yangına, havadan helikopter ve 2 uçak, karadan ise 14 arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Yangının ilk çıktığı noktada bir otomobil de alev alarak yandı.
Köylüler de traktörleri ile yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. İl Jandarma Komutanlığı komanda timi de çalışmalarını sürdürüyor.
Bursa Balıkesir yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
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