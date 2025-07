https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/gozler-kizilcahamama-cevrildi-cumhurbaskani-erdogandan-onemli-aciklamalar-1097831077.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'AK Parti, MHP ve DEM bu yolda beraber yürüme kararı verdik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'AK Parti, MHP ve DEM bu yolda beraber yürüme kararı verdik'

PKK'lı bir grubun dün silah bırakmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin vereceği mesajlar merak ediliyordu. Erdoğan, AK... 12.07.2025

"Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik aşamada ilk adımlar atılırken gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmaya çevrildi. Erdoğan'ın bugün AK Parti istişare kampının açılışında "tarihi" bir konuşma yapacağı belirtilmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumartesi sabahı Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı cumartesi sabahı Cumhurbaşkanımızın yapacağı o konuşmayı dinlemeye davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’da düzenlediği 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:Aziz milletim, MKYK ile diğer merkez kurullarımızın kıymetli üyeleri, değerli milletvekilleri aziz dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantılarımızın 32'ncisinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. AK Parti'nin büyümesi için aşkla koşturan tüm dava ve yol arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum.Başdanışmadım Yiğit Bulut kardeşimizi Hakka uğurladık. Ağır bir rahatsızlık geçirdi. Hastanede ziyaret ettiğimde çok çok ağır bir durumdaydı. Kaderin üstünde bir kader var. Temkinli olduğunu gördüm. Mekanı cennet olsun inşallah.Her zaman daha iyinin, millete en güzel şekilde hizmet etmenin gayretinde olduk. Yapıcı eleştiriyi yolumuzu aydınlatan bir fener olarak gördük. İstişare bereketi artırır, feraseti kuvvetlendirir, ufku genişletir, dayanışmayı güçlendirir.'Terör Türkiye'de her geçen gün tırmandı'Bundan 47 yıl önce 14 Ağustos 1984'te Siirtin Eruh, Hakkari'nin Şemdili ilçelerinde bölücü terör örgütü ilk eylemini yaptı. 2 askerimizi şehit verdik, 9 sivil vatandaşımız yaralandı. Bu tarihten sonra bölücü terör örgütü saldırılar düzenledi. Şehitlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onları unutmadık, unutmayacağız.1984'teki ilk eyleminden sonra terör Türkiye'de her geçen gün tırmandı. O günden sonra nice hükümetler geldi. Hepsi de terörün kökünü kazıyacağız, dedi. Yakılan köyler, bir gecede göçe zorlanan aileler yanlış uygulamalardan biriydi. Terörü bitirmek yerine büyüttü. Hataların bedelini hep beraber ödedik. Türkiye bu terör saldırılarıyla istikrarsız hale geldi. Ülkemizin huzuruna, birliğine, kardeşliğine çok büyük hasarlar verdi.'Bugün yeni bir gündür'Son yıllarda terör örgütünün eylem kabiliyetini hemen tamamen kırdık. Terör eylemlerinin zarar vermesinin önüne geçtyik. Irak ve Suriye harekatlarımız terörle mücadelede elimizi güçlendirdi. Güvenlik birimlerimiz koordinasyon içinde çalıştı. Terör örgütü İmralı'nın da çağrısıyla kongresini topladı ve kendisini fesh ettiğini açıkladı. Silahlarını bıraktı. Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Bugün yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır.Türkiye Cumhuriyeti terörü bitirmek için her yolu denemiştir. Ancak hiçbirinde başarı sağlanamamıştır. Son dönemde takip ettiğimiz "Terörsüz Türkiye" projesi bir al-ver süreci değildir. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Kimse korkmasın, kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz. İstikbalimiz için yapıyoruz.Korku yayarak milletin yeşeren umutlarını kırmaya çalışıyorlar. Terör bitecek göreceksiniz, hepsi işsiz kalacak. Bugün terör biterken terör istismarı da bitmektedir.Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktadır. Düne göre çok daha umutludur. 41 yıllık parantez kapanmaktadır. Terör duvarı yıkılmaktadır.Türk, Kürt, Arap birse, beraberse o zaman Türk vardır, Kürt vardır, Arap vardır. Ayrıştıklarında, bölündüklerinde ise mağlubiyet, hezimet, hüzün vardır.TBMM'de komisyon kurulacakİlk adım olarak TBMM'de komisyon kuracağız. Sürecin yasal çatısını Meclis çatısı altında konuşmaya başlayacağız.AK Parti, MHP ve DEM, biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürüme kararı verdik. Derdimiz var. Dertli olduğumuza göre, el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşarız. Artık yumrukları sıkmaya gerek yok."

