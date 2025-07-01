https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/udmurtyanin-baskenti-ijevskte-iha-saldirisi-sonucu-3-kisi-oldu-1097494863.html

Udmurtya’nın başkenti İjevsk’te İHA saldırısı sonucu 3 kişi öldü

Udmurtya’nın başkenti İjevsk’te İHA saldırısı sonucu 3 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’na bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nin başkenti İjevsk’te, insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 35... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T14:31+0300

2025-07-01T14:31+0300

2025-07-01T14:27+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

udmurtya

i̇jevsk

aleksandr breçalov

ukrayna

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

sivil kayıplar

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Udmurtya Başkanı Aleksandr Breçalov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun düzenlediği İHA saldırısında İjevsk’te 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.İjevsk’teki işletmelerden biri, Ukrayna ordusunun İHA saldırısına uğradı.Breçalov, “Çok büyük üzüntüyle bildiriyorum ki, üç can kaybımız var. Yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” ifadesini kullandı.Hastanelere 35 yaralının kaldırıldığını yazan Udmurtya Başkanı, aralarından 10’unun ağır durumda olduğunu kaydetti.

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rusya

udmurtya

i̇jevsk

ukrayna

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Sputnik Türkiye

rusya, udmurtya, i̇jevsk, aleksandr breçalov, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sivil kayıplar