Udmurtya’nın başkenti İjevsk’te İHA saldırısı sonucu 3 kişi öldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
CHP kurultay davası ertelenir mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya aileleri: ‘İntikam değil adalet istiyoruz’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Trafik cezalarına zam geliyor mu?
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En unutulmaz arkadaşlıklar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’de gıda teknolojisi ve geldiği nokta
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump ve Netanyahu'nun İbrahim Anlaşmaları düzeni
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
TÜBİTAK’tan tersine beyin göçü hamlesi
17:43
3 dk
SESLİ HABER
İsrail, Gazze’de yardım bekleyen sivilleri vurdu
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Ahmet Güzel: ‘Trambolin kullanımı 2 ila 5 yaş grubundaki çocuklarda baş-boyun travması riski taşıyor’
18:16
3 dk
SESLİ HABER
PKK’lı Hozat: Emperyalizm, İsrail’i Ortadoğu’nun gücü yapmak istiyor
18:27
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kartalkaya’da yargılama süreci başlıyor: ‘İntikam değil adalet istiyoruz’
18:40
2 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Ahmet Güzel uyardı: Çocuklarda güneş çarpmasına dikkat
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
SESLİ HABER
Bir asra bir kala: Gazi Koşusu en fazla kazananı kim?
20:37
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe’de başkanlık gündemi: Sadettin Saran aday olacak mı?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya faciası avukatlarından Bengü Yılmaz: ‘Yaşanan, önlenebilir bir cinayet’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'En büyük para birimimizle 1 kilo peynir alınamıyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Açlık sınırı asgari ücreti solladı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Binlerce yıllık serinlik: Dondurmanın tarihi
18:09
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/udmurtyanin-baskenti-ijevskte-iha-saldirisi-sonucu-3-kisi-oldu-1097494863.html
Udmurtya’nın başkenti İjevsk’te İHA saldırısı sonucu 3 kişi öldü
Udmurtya’nın başkenti İjevsk’te İHA saldırısı sonucu 3 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nin başkenti İjevsk’te, insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 35... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T14:31+0300
2025-07-01T14:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
udmurtya
i̇jevsk
aleksandr breçalov
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
sivil kayıplar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075370_0:203:2918:1844_1920x0_80_0_0_e9e27a1dc248192c4054b701e82ec9e6.jpg
Udmurtya Başkanı Aleksandr Breçalov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun düzenlediği İHA saldırısında İjevsk’te 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.İjevsk’teki işletmelerden biri, Ukrayna ordusunun İHA saldırısına uğradı.Breçalov, “Çok büyük üzüntüyle bildiriyorum ki, üç can kaybımız var. Yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” ifadesini kullandı.Hastanelere 35 yaralının kaldırıldığını yazan Udmurtya Başkanı, aralarından 10’unun ağır durumda olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/rus-disislerinden-gutsulu-hapse-atma-talebine-tepki-avrupanin-anti-degerleri-devrede-1097494213.html
rusya
udmurtya
i̇jevsk
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075370_95:0:2824:2047_1920x0_80_0_0_d23ef5a71a02ba4d1bda92dd843592d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, udmurtya, i̇jevsk, aleksandr breçalov, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sivil kayıplar
rusya, udmurtya, i̇jevsk, aleksandr breçalov, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sivil kayıplar

Udmurtya’nın başkenti İjevsk’te İHA saldırısı sonucu 3 kişi öldü

14:31 01.07.2025
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Abone ol
Rusya Federasyonu’na bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nin başkenti İjevsk’te, insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin daha yaralandığı belirtildi.
Udmurtya Başkanı Aleksandr Breçalov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun düzenlediği İHA saldırısında İjevsk’te 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İjevsk’teki işletmelerden biri, Ukrayna ordusunun İHA saldırısına uğradı.
Breçalov, “Çok büyük üzüntüyle bildiriyorum ki, üç can kaybımız var. Yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” ifadesini kullandı.
Hastanelere 35 yaralının kaldırıldığını yazan Udmurtya Başkanı, aralarından 10’unun ağır durumda olduğunu kaydetti.
Gagavuzya Başkanı Gutsul mahkeme salonunda - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
DÜNYA
Rus Dışişleri’nden Gutsul’u hapse atma talebine tepki: ‘Avrupa’nın anti-değerleri devrede’
14:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала