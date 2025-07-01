https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/udmurtyanin-baskenti-ijevskte-iha-saldirisi-sonucu-3-kisi-oldu-1097494863.html
Udmurtya’nın başkenti İjevsk’te İHA saldırısı sonucu 3 kişi öldü
Udmurtya’nın başkenti İjevsk’te İHA saldırısı sonucu 3 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nin başkenti İjevsk’te, insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 35... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T14:31+0300
2025-07-01T14:31+0300
2025-07-01T14:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
udmurtya
i̇jevsk
aleksandr breçalov
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
sivil kayıplar
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Udmurtya Başkanı Aleksandr Breçalov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun düzenlediği İHA saldırısında İjevsk’te 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.İjevsk’teki işletmelerden biri, Ukrayna ordusunun İHA saldırısına uğradı.Breçalov, “Çok büyük üzüntüyle bildiriyorum ki, üç can kaybımız var. Yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” ifadesini kullandı.Hastanelere 35 yaralının kaldırıldığını yazan Udmurtya Başkanı, aralarından 10’unun ağır durumda olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/rus-disislerinden-gutsulu-hapse-atma-talebine-tepki-avrupanin-anti-degerleri-devrede-1097494213.html
rusya
udmurtya
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rusya, udmurtya, i̇jevsk, aleksandr breçalov, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sivil kayıplar
rusya, udmurtya, i̇jevsk, aleksandr breçalov, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sivil kayıplar
Udmurtya’nın başkenti İjevsk’te İHA saldırısı sonucu 3 kişi öldü
Rusya Federasyonu’na bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nin başkenti İjevsk’te, insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin daha yaralandığı belirtildi.
Udmurtya Başkanı Aleksandr Breçalov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun düzenlediği İHA saldırısında İjevsk’te 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İjevsk’teki işletmelerden biri, Ukrayna ordusunun İHA saldırısına uğradı.
Breçalov, “Çok büyük üzüntüyle bildiriyorum ki, üç can kaybımız var. Yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” ifadesini kullandı.
Hastanelere 35 yaralının kaldırıldığını yazan Udmurtya Başkanı, aralarından 10’unun ağır durumda olduğunu kaydetti.