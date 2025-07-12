https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/yeni-dogmus-bebegini-cop-konteynerine-atti-1097843612.html

Yeni doğmuş bebeğini çöp konteynerine attı

Yeni doğmuş bebeğini çöp konteynerine attı

Sputnik Türkiye

Elazığ'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu. Ağlama sesleri üzerine bulunan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T18:29+0300

2025-07-12T18:29+0300

2025-07-12T18:29+0300

türki̇ye

bebek

elazığ

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Elazığ'da bir çöp konteynerinden bebek sesi geldiğini duyanların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, konteyner içerisinde yeni doğmuş bebek buldu. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yabancı uyruklu anne tespit edildi. Rahatsızlanan anne hastaneye kaldırıldı. Evinin karşısındaki çöp konteynerine bıraktığı tespit edildiKonteynerinden bebek sesi geldiğini duyanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince görgü şahitlerinin de ifadesi doğrultusunda yapılan araştırmada yabancı uyruklu bir kadının evde doğurduğu bebeği ikamet ettiği binanın karşısındaki çöp konteynerine bıraktığı tespit edildi.Sağlık ekiplerince konteynerden alınarak battaniyeye sarılan bebek ile polis ekiplerince gözaltına alınan ve kanaması olduğu tespit edilen annesi kentteki bir hastaneye kaldırıldı. Bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/sanliurfada-53-yasindaki-kadin-anne-oldu-ikiz-bebeklerini-saglikla-dunyaya-getirdi-1097772258.html

türki̇ye

bebek

elazığ

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bebek, elazığ