https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/yeni-dogmus-bebegini-cop-konteynerine-atti-1097843612.html
Yeni doğmuş bebeğini çöp konteynerine attı
Yeni doğmuş bebeğini çöp konteynerine attı
Sputnik Türkiye
Elazığ'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu. Ağlama sesleri üzerine bulunan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T18:29+0300
2025-07-12T18:29+0300
2025-07-12T18:29+0300
türki̇ye
bebek
elazığ
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093217840_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8e8a8a9d13ea7104b6d41beda0b7788b.jpg
Elazığ'da bir çöp konteynerinden bebek sesi geldiğini duyanların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, konteyner içerisinde yeni doğmuş bebek buldu. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yabancı uyruklu anne tespit edildi. Rahatsızlanan anne hastaneye kaldırıldı. Evinin karşısındaki çöp konteynerine bıraktığı tespit edildiKonteynerinden bebek sesi geldiğini duyanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince görgü şahitlerinin de ifadesi doğrultusunda yapılan araştırmada yabancı uyruklu bir kadının evde doğurduğu bebeği ikamet ettiği binanın karşısındaki çöp konteynerine bıraktığı tespit edildi.Sağlık ekiplerince konteynerden alınarak battaniyeye sarılan bebek ile polis ekiplerince gözaltına alınan ve kanaması olduğu tespit edilen annesi kentteki bir hastaneye kaldırıldı. Bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/sanliurfada-53-yasindaki-kadin-anne-oldu-ikiz-bebeklerini-saglikla-dunyaya-getirdi-1097772258.html
türki̇ye
bebek
elazığ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093217840_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bc5fc194dd55710f49d3709fcf6c30db.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bebek, elazığ
Yeni doğmuş bebeğini çöp konteynerine attı
Elazığ'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu. Ağlama sesleri üzerine bulunan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Elazığ'da bir çöp konteynerinden bebek sesi geldiğini duyanların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, konteyner içerisinde yeni doğmuş bebek buldu. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yabancı uyruklu anne tespit edildi. Rahatsızlanan anne hastaneye kaldırıldı.
Evinin karşısındaki çöp konteynerine bıraktığı tespit edildi
Konteynerinden bebek sesi geldiğini duyanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince görgü şahitlerinin de ifadesi doğrultusunda yapılan araştırmada yabancı uyruklu bir kadının evde doğurduğu bebeği ikamet ettiği binanın karşısındaki çöp konteynerine bıraktığı tespit edildi.
Sağlık ekiplerince konteynerden alınarak battaniyeye sarılan bebek ile polis ekiplerince gözaltına alınan ve kanaması olduğu tespit edilen annesi kentteki bir hastaneye kaldırıldı. Bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.