https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/sanliurfada-53-yasindaki-kadin-anne-oldu-ikiz-bebeklerini-saglikla-dunyaya-getirdi-1097772258.html

Şanlıurfa'da 53 yaşındaki kadın anne oldu: İkiz bebeklerini sağlıkla dünyaya getirdi

Şanlıurfa'da 53 yaşındaki kadın anne oldu: İkiz bebeklerini sağlıkla dünyaya getirdi

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa Birecik'te 53 yaşındaki bir kadın anne oldu. 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T10:53+0300

2025-07-10T10:53+0300

2025-07-10T10:53+0300

sağlik

türkiye

hamilelik

doğum

anne

şanlıurfa

53 yaşında anne oldu

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Şanlıurfa'da yaşayan 53 yaşındaki bir kadın anne oldu, ikiz bebeklerini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Kadın, yardımcı üreme teknikleri (IVF) ile oluşan ikiz gebeliğinin 38. haftasında bebeklerine kavuştu. Yardımcı üreme teknikleriyle hamile kaldıBirecik Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Mert tarafından takibi yapılan 53 yaşındaki bir kadın, yardımcı üreme teknikleri (IVF) ile oluşmuş ikiz gebeliğiyle kliniğe başvurdu.Hem ileri anne yaşı hem de çoğul gebelik nedeniyle yüksek riskli gebelik grubunda değerlendirilen hastanın takibi, gebeliğin erken döneminden itibaren titizlikle sürdürüldü.Gebelik süresince anne ve bebek sağlığı açısından düzenli taramalar ve perinatoloji konsültasyonları gerçekleştirildi. Gebe kadın, preeklampsi, gestasyonel diyabet ve erken doğum gibi riskler açısından yakın izlem sağlanarak, fetal gelişim seri ultrasonografiler ile takip edildi.Anne adayının hastanenin gebe okulu ve kadın doğum polikliniğinde düzenli olarak takibi yapıldı. Kadın, 38. gebelik haftasında herhangi bir komplikasyon gelişmeden, elektif sezaryen ile iki sağlıklı bebek dünyaya getirdi.Op. Dr. Mert, ileri yaşta ve yardımcı üreme teknikleriyle oluşan gebeliklerin, uygun ve disiplinli tıbbi yaklaşımla başarılı bir şekilde sonuçlandırılabildiğini, söz konusu vakanın da bu açıdan önemli olduğunu kaydetti.

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türkiye, hamilelik, doğum, anne, şanlıurfa, 53 yaşında anne oldu