https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/sanliurfada-53-yasindaki-kadin-anne-oldu-ikiz-bebeklerini-saglikla-dunyaya-getirdi-1097772258.html
Şanlıurfa'da 53 yaşındaki kadın anne oldu: İkiz bebeklerini sağlıkla dünyaya getirdi
Şanlıurfa'da 53 yaşındaki kadın anne oldu: İkiz bebeklerini sağlıkla dünyaya getirdi
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa Birecik'te 53 yaşındaki bir kadın anne oldu. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T10:53+0300
2025-07-10T10:53+0300
2025-07-10T10:53+0300
sağlik
türkiye
hamilelik
doğum
anne
şanlıurfa
53 yaşında anne oldu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097771046_0:20:1600:920_1920x0_80_0_0_999211bc2c4138ca48cc4fb70fa020cd.jpg
Şanlıurfa'da yaşayan 53 yaşındaki bir kadın anne oldu, ikiz bebeklerini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Kadın, yardımcı üreme teknikleri (IVF) ile oluşan ikiz gebeliğinin 38. haftasında bebeklerine kavuştu. Yardımcı üreme teknikleriyle hamile kaldıBirecik Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Mert tarafından takibi yapılan 53 yaşındaki bir kadın, yardımcı üreme teknikleri (IVF) ile oluşmuş ikiz gebeliğiyle kliniğe başvurdu.Hem ileri anne yaşı hem de çoğul gebelik nedeniyle yüksek riskli gebelik grubunda değerlendirilen hastanın takibi, gebeliğin erken döneminden itibaren titizlikle sürdürüldü.Gebelik süresince anne ve bebek sağlığı açısından düzenli taramalar ve perinatoloji konsültasyonları gerçekleştirildi. Gebe kadın, preeklampsi, gestasyonel diyabet ve erken doğum gibi riskler açısından yakın izlem sağlanarak, fetal gelişim seri ultrasonografiler ile takip edildi.Anne adayının hastanenin gebe okulu ve kadın doğum polikliniğinde düzenli olarak takibi yapıldı. Kadın, 38. gebelik haftasında herhangi bir komplikasyon gelişmeden, elektif sezaryen ile iki sağlıklı bebek dünyaya getirdi.Op. Dr. Mert, ileri yaşta ve yardımcı üreme teknikleriyle oluşan gebeliklerin, uygun ve disiplinli tıbbi yaklaşımla başarılı bir şekilde sonuçlandırılabildiğini, söz konusu vakanın da bu açıdan önemli olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/220-binden-fazla-anneye-destek-dogum-yardimlari-yatti-mi-1097384918.html
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097771046_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_f3e23154692f3588c566084fbd1f7271.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, hamilelik, doğum, anne, şanlıurfa, 53 yaşında anne oldu
türkiye, hamilelik, doğum, anne, şanlıurfa, 53 yaşında anne oldu
Şanlıurfa'da 53 yaşındaki kadın anne oldu: İkiz bebeklerini sağlıkla dünyaya getirdi
Şanlıurfa Birecik'te 53 yaşındaki bir kadın anne oldu.
Şanlıurfa'da yaşayan 53 yaşındaki bir kadın anne oldu, ikiz bebeklerini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Kadın, yardımcı üreme teknikleri (IVF) ile oluşan ikiz gebeliğinin 38. haftasında bebeklerine kavuştu.
Yardımcı üreme teknikleriyle hamile kaldı
Birecik Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Mert tarafından takibi yapılan 53 yaşındaki bir kadın, yardımcı üreme teknikleri (IVF) ile oluşmuş ikiz gebeliğiyle kliniğe başvurdu.
Hem ileri anne yaşı hem de çoğul gebelik nedeniyle yüksek riskli gebelik grubunda değerlendirilen hastanın takibi, gebeliğin erken döneminden itibaren titizlikle sürdürüldü.
Gebelik süresince anne ve bebek sağlığı açısından düzenli taramalar ve perinatoloji konsültasyonları gerçekleştirildi. Gebe kadın, preeklampsi, gestasyonel diyabet ve erken doğum gibi riskler açısından yakın izlem sağlanarak, fetal gelişim seri ultrasonografiler ile takip edildi.
Anne adayının hastanenin gebe okulu ve kadın doğum polikliniğinde düzenli olarak takibi yapıldı. Kadın, 38. gebelik haftasında herhangi bir komplikasyon gelişmeden, elektif sezaryen ile iki sağlıklı bebek dünyaya getirdi.
Op. Dr. Mert, ileri yaşta ve yardımcı üreme teknikleriyle oluşan gebeliklerin, uygun ve disiplinli tıbbi yaklaşımla başarılı bir şekilde sonuçlandırılabildiğini, söz konusu vakanın da bu açıdan önemli olduğunu kaydetti.