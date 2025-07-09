https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/novak-djokovic-flavio-cobolliyi-3-1-yenerek-wimbledonda-yari-finale-yukseldi--1097755407.html
Novak Djokovic, Flavio Cobolli'yi 3-1 yenerek Wimbledon'da yarı finale yükseldi
Novak Djokovic, Flavio Cobolli'yi 3-1 yenerek Wimbledon'da yarı finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Wimbledon'da Novak Djokovic, Flavio Cobolli'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Djokovic böylece Federer'i geçerek turnuva tarihinde en çok yarı final gören... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T22:09+0300
2025-07-09T22:09+0300
2025-07-09T22:09+0300
spor
novak djokovic
wimbledon
yarı final
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Wimbledon Tenis Turnuvası Novak Djokovic, Flavio Cobolli'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Djokovic, yarı finalde Jannik Sinner ile karşılaşacak.Novak Djokovic, bir kez daha yarı finale kalmasıyla adını Wimbledon tarihine yazdırdı. 14. kez yarı finale kalan Djokovic, Roger Federer'i geçerek turnuva tarihinde en çok yarı final gören sporcu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/21-yasindaki-tip-ogrencisi-yuzerek-tarihe-gecti-bu-kiz-birakmali-denen-aybige-su-capri-napoli-1097699082.html
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djokovic, wimbledon 2025, wimbledon
djokovic, wimbledon 2025, wimbledon
Novak Djokovic, Flavio Cobolli'yi 3-1 yenerek Wimbledon'da yarı finale yükseldi
Wimbledon'da Novak Djokovic, Flavio Cobolli'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Djokovic böylece Federer'i geçerek turnuva tarihinde en çok yarı final gören sporcu oldu.
Wimbledon Tenis Turnuvası Novak Djokovic, Flavio Cobolli'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Djokovic, yarı finalde Jannik Sinner ile karşılaşacak.
Novak Djokovic, bir kez daha yarı finale kalmasıyla adını Wimbledon tarihine yazdırdı. 14. kez yarı finale kalan Djokovic, Roger Federer'i geçerek turnuva tarihinde en çok yarı final gören sporcu oldu.