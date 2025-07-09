https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/novak-djokovic-flavio-cobolliyi-3-1-yenerek-wimbledonda-yari-finale-yukseldi--1097755407.html

Novak Djokovic, Flavio Cobolli'yi 3-1 yenerek Wimbledon'da yarı finale yükseldi

Novak Djokovic, Flavio Cobolli'yi 3-1 yenerek Wimbledon'da yarı finale yükseldi

Sputnik Türkiye

Wimbledon'da Novak Djokovic, Flavio Cobolli'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Djokovic böylece Federer'i geçerek turnuva tarihinde en çok yarı final gören... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T22:09+0300

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spor

novak djokovic

wimbledon

yarı final

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Wimbledon Tenis Turnuvası Novak Djokovic, Flavio Cobolli'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Djokovic, yarı finalde Jannik Sinner ile karşılaşacak.Novak Djokovic, bir kez daha yarı finale kalmasıyla adını Wimbledon tarihine yazdırdı. 14. kez yarı finale kalan Djokovic, Roger Federer'i geçerek turnuva tarihinde en çok yarı final gören sporcu oldu.

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