'Vuruldum' şakalı evlenme teklifi: Karakolluk oldular
© AA / Koray KılıçAdana'da kız arkadaşına vurulma mizansenli evlenme teklifi eden genç ve arkadaşları polis merkezindeki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. Evlenme teklifi eden Şakir Karakaya (sağda) ile kız arkadaşı Nazlı Gümüş (solda), gazetecilere açıklamada bulundu.
© AA / Koray Kılıç
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Adana'da tartışma ardından vurulma şakası yaparak evlenme teklifi eden genç ve sevgilisi, çevredekilerin olayı gerçek sanması üzerine polis ekiplerinde karakola götürüldü.
Adana'da Şahin Karakaya, kız arkadaşı Nazlı Gümüş'e evlenme teklifini 'vurulma şakasıyla' gerçekleştirdi.
Kurgulanan teklifte senaryo gereği kız arkadaşının yanındayken Karakaya, yanına motosikletle yaklaşan kişiyle tartışmaya başladı.
Bu sırada motosikletli ve kasklı arkadaşı Karakaya'ya ateş ediyormuş gibi yaparak torpil patlattı. Vurulmuş gibi yapan Karakaya, otomobilin arkasına geçerek yere uzandı. Karakaya, arkadaşlarıyla koşarak bölgeye gelen Gümüş'e bu sırada evlilik teklif etti.
Karakolluk oldular: 'O kadar iyi oynadık ki herhalde gerçek sanıp şikayet ettiler'
Olayın gerçek olduğunu düşünen vatandaşlar ise, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince polis merkezine götürülen Karakaya ve arkadaşları, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Karakaya, gazetecilere, uzun süredir evlilik teklifi hazırlığında olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
"Kendisi benim 14 yıllık sevgilim, çocukluk aşkım. Çocukluktan beri romantik bir evlilik teklifi istemedi. Adrenalin, korku olsun istedi. Ben de böyle bir plan düşündüm. Çok güzel oldu, teklife evet yanıtını aldık. Arkadaşlarımla beraber kavga ediyormuşum, vuruluyormuşum gibi gösterip kendimi yere attım. Silah sesi gibi gelmesini istedik, torpil kullandık. Arabanın arkasında yere yattım. Kan için de gıda boyası kullandık. Çevredeki insanlar gerçek sandı. O kadar iyi oynadık ki herhalde gerçek sanıp şikayet ettiler. Polisler gelip şikayet üzerine bizi karakola götürdüklerini söylediler. İfadeye gelip çıktık."
Nazlı Gümüş ise evlilik teklifi hakkında şunları söyledi:
"Kötü bir durumdu ama hep hayalim olan bir şeydi. Çok mutluyum. İyi ki evet."