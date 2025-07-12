'Vuruldum' şakalı evlenme teklifi: Karakolluk oldular

"Kendisi benim 14 yıllık sevgilim, çocukluk aşkım. Çocukluktan beri romantik bir evlilik teklifi istemedi. Adrenalin, korku olsun istedi. Ben de böyle bir plan düşündüm. Çok güzel oldu, teklife evet yanıtını aldık. Arkadaşlarımla beraber kavga ediyormuşum, vuruluyormuşum gibi gösterip kendimi yere attım. Silah sesi gibi gelmesini istedik, torpil kullandık. Arabanın arkasında yere yattım. Kan için de gıda boyası kullandık. Çevredeki insanlar gerçek sandı. O kadar iyi oynadık ki herhalde gerçek sanıp şikayet ettiler. Polisler gelip şikayet üzerine bizi karakola götürdüklerini söylediler. İfadeye gelip çıktık."