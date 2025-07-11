https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/kanat-lakapli-korsanin-hazinesi-bulundu-hazinenin-degerinin-108-milyon-sterlinin-uzerinde-oldugu-1097817158.html
Kanat lakaplı korsanın hazinesi bulundu: Hazinenin değerinin 108 milyon sterlinin üzerinde olduğu tahmin ediliyor
Kanat lakaplı korsanın hazinesi bulundu: Hazinenin değerinin 108 milyon sterlinin üzerinde olduğu tahmin ediliyor
Sputnik Türkiye
Kanat lakaplı Fransız korsan Olivier Levasseur'un hazinesinin izi Hint Okyanusu'nda bulundu. Batık gemide 3 bin 300'den fazla eser bulunurken, değerlerinin 108... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T15:56+0300
2025-07-11T15:56+0300
2025-07-11T15:56+0300
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La Buse yani kanat lakaplı Fransız efsanevi korsan Olivier Levasseur'in saldırısına uğradıktan sonra 1721 yılında battığı tahmin edilen Nossa Senhora do Cabo isimli gemi Madagaskar açıklarında suyun 30 metre altında keşfedildi. Gemiden şu ana kadar çok sayıda eser çıkarılırken, gemide bulunan 3 bin 300’den fazla eserin yaklaşık değerinin 108 milyon sterlinin (yaklaşık 4.5 milyar TL) üzerinde olduğu tahmin ediliyor.16 yıllık çalışma sonucunda gemiye ulaşıldıArkeologlar, yaklaşık 300 yıldır kayıp olan Nossa Senhora do Cabo adlı gemiyi, Madagaskar açıklarında suyun 30 metre altında keşfetti. Geminin enkazı, 16 yıllık araştırmanın ardından Nosy Boraha Adası yakınlarındaki Ambodifotatra Körfezi’nde tespit edildi.Hazinenin değeri 108 milyon sterlini aşıyorŞimdiye kadar bir çok eserin çıkarıldığı belirtilirken, uzmanlar gemideki hazine değerinin günümüz parasıyla 108 milyon sterlini (yaklaşık 4,5 milyar TL) aşabileceğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/unlu-komedyen-sahan-gokbakarin-iskelesi-yikildi-kacak-karari-cikmisti-1097810462.html
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hint okyanusu, madagaskar, korsan, hazine
hint okyanusu, madagaskar, korsan, hazine
Kanat lakaplı korsanın hazinesi bulundu: Hazinenin değerinin 108 milyon sterlinin üzerinde olduğu tahmin ediliyor
Kanat lakaplı Fransız korsan Olivier Levasseur'un hazinesinin izi Hint Okyanusu'nda bulundu. Batık gemide 3 bin 300'den fazla eser bulunurken, değerlerinin 108 milyon sterlinin üzerinde olduğu belirtiliyor.
La Buse yani kanat lakaplı Fransız efsanevi korsan Olivier Levasseur'in saldırısına uğradıktan sonra 1721 yılında battığı tahmin edilen Nossa Senhora do Cabo isimli gemi Madagaskar açıklarında suyun 30 metre altında keşfedildi. Gemiden şu ana kadar çok sayıda eser çıkarılırken, gemide bulunan 3 bin 300’den fazla eserin yaklaşık değerinin 108 milyon sterlinin (yaklaşık 4.5 milyar TL) üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
16 yıllık çalışma sonucunda gemiye ulaşıldı
Arkeologlar, yaklaşık 300 yıldır kayıp olan Nossa Senhora do Cabo adlı gemiyi, Madagaskar açıklarında suyun 30 metre altında keşfetti. Geminin enkazı, 16 yıllık araştırmanın ardından Nosy Boraha Adası yakınlarındaki Ambodifotatra Körfezi’nde tespit edildi.
Hazinenin değeri 108 milyon sterlini aşıyor
Şimdiye kadar bir çok eserin çıkarıldığı belirtilirken, uzmanlar gemideki hazine değerinin günümüz parasıyla 108 milyon sterlini (yaklaşık 4,5 milyar TL) aşabileceğini belirtiyor.
Nossa Senhora do Cabo, 18. yüzyılın başlarında Portekiz'in Hindistan’daki kolonisi Goa’dan Lizbon’a dönerken korsanların hedefi oldu. Bu saldırı, "Korsanlığın Altın Çağı" olarak bilinen dönemin en büyük yağmalarından biri olarak kabul ediliyor