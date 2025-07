Kanat lakaplı korsanın hazinesi bulundu: Hazinenin değerinin 108 milyon sterlinin üzerinde olduğu tahmin ediliyor

La Buse yani kanat lakaplı Fransız efsanevi korsan Olivier Levasseur'in saldırısına uğradıktan sonra 1721 yılında battığı tahmin edilen Nossa Senhora do Cabo isimli gemi Madagaskar açıklarında suyun 30 metre altında keşfedildi. Gemiden şu ana kadar çok sayıda eser çıkarılırken, gemide bulunan 3 bin 300’den fazla eserin yaklaşık değerinin 108 milyon sterlinin (yaklaşık 4.5 milyar TL) üzerinde olduğu tahmin ediliyor.