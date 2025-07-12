https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/ugur-dundarin-babalik-davasinda-mahkeme-kararini-acikladi-tazminat-davasi-acacak-1097842404.html

Uğur Dündar'ın babalık davasında mahkeme kararını açıkladı: Tazminat davası açacak

Uğur Dündar'ın babalık davasında mahkeme kararını açıkladı: Tazminat davası açacak

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun 'ablamın babası Uğur Dündar' açıklamasının ardından açılan babalık davasına Yargıtay son noktayı koydu ve... 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T16:56+0300

2025-07-12T16:56+0300

2025-07-12T16:56+0300

yaşam

metin akpınar

duygu nebioğlu

uğur dündar

adli tıp kurumu

yargıtay

dava

babalık davası

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Ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, ablasının babasının da ünlü gazeteci Uğur Dündar olduğunu iddia etmişti. Bu iddiaların ardından abla Dilara G., babalık davası açmıştı. Dündar bu iddiaları kesin bir dille reddederken Yargıtay son noktayı koydu ve 'babalık iddiasının iftiradan ibaret' olduğunu hükme bağladı. Dündar, sosyal medyasından yaptığı açıklama ile tazminat davası açacağını duyurdu. Ablamın babası da Uğur Dündar demiştiMetin Akpınar'ın yıllar önce yaşadığı bir ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmış ve kızı Duygu Nebioglu DNA testiyle bu iddiasını İspatlamıştı. Nebioğlu, ablası Dilara G.'nin babasının da ünlü gazeteci Uğur Dündar olduğunu iddia etmişti. Dilara G., Dündar'a babalık davası açmıştı. İftiradan ibaret vurgusu Dündar hakkında Dilara G. tarafından açılan babalık davası, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin kararıyla kesin olarak reddedildi. Yerel mahkemenin ve istinafın verdiği ret kararını onayan Yargıtay, 25 Haziran 2025 tarihli 2025/4545 esas ve 2025/6464 karar sayılı ilamıyla 'babalık iddiasının iftiradan ibaret' olduğunu hükme bağladı.Büyük bir manevi baskıya maruz kaldık, tazminat davası açacağım Sosyal medya hesabından Uğur Dündar, DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından incelendiğini ve biyolojik bağın reddedildiğini hatırlatarak, bu süreçte ailesiyle birlikte büyük bir manevi baskıya maruz kaldıklarını söyledi.Mahkeme sürecinde hiçbir somut delil sunulmadan hayali bir iddiayla karşı karşıya kaldığını belirten Dündar, yaşadığı travmalara rağmen yargıya olan güveninin sarsılmadığını vurguladı. Kesinleşen kararla birlikte Dündar, kendisine iftira atanlara ve bilimsel sonuçlara rağmen asılsız iddiaları sürdürmeye devam edenlere karşı ağır tazminat davaları açacağını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/metin-akpinarin-kizi-duygu-nebioglu-her-seyi-ogrendim-ah-metin-ah-1093780329.html

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metin akpınar, duygu nebioğlu, uğur dündar, adli tıp kurumu, yargıtay, dava, babalık davası