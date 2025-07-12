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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/uaea-zaporojye-ngsnin-uydu-kenti-energodarin-yonetim-binasina-yapilan-iha-saldirisi-hakkinda-1097844815.html
‘UAEA, Zaporojye NGS’nin uydu kenti Energodar’ın yönetim binasına yapılan İHA saldırısı hakkında bilgilendirildi’
‘UAEA, Zaporojye NGS’nin uydu kenti Energodar’ın yönetim binasına yapılan İHA saldırısı hakkında bilgilendirildi’
Sputnik Türkiye
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporojye Nükleer Güç Santralinin (ZNGS) uydu kenti Energodar'ın yönetim binasına yapılan insansız hava aracı (İHA)... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T19:46+0300
2025-07-12T19:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
energodar
zaporojye nükleer güç santrali
rafael grossi
i̇ha
ukrayna ordusu
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UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi yaptığı açıklamada, UAEA’nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali çalışanlarının çoğunun yaşadığı Energodar’daki yönetim binasına yapılan İHA saldırısı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, "Bu tür olayların giderek artmasından derin endişe duyuyorum. Energodar örneğinde olduğu gibi, bu tür olaylar santral personelinin psikolojik stresini de arttırıyor ve bu da nükleer güvenliği etkileyebiliyor" dedi.Energodar Belediye Başkanı Maksim Puhov, 11 Temmuz akşamı Ukrayna ordusuna ait bir kamikaze insansız hava aracının Zaporojye NGS'nin uydu kenti Energodar'ın yönetim binasını vurduğunu, binada hafif hasar oluştuğunu ve can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/rus-hava-savunmasi-gorev-basinda-dun-gece-ukraynaya-ait-33-iha-dusuruldu-1097834714.html
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uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), energodar, zaporojye nükleer güç santrali, rafael grossi, i̇ha, ukrayna ordusu
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), energodar, zaporojye nükleer güç santrali, rafael grossi, i̇ha, ukrayna ordusu

‘UAEA, Zaporojye NGS’nin uydu kenti Energodar’ın yönetim binasına yapılan İHA saldırısı hakkında bilgilendirildi’

19:46 12.07.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinUluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) - Zaporojye
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) - Zaporojye - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporojye Nükleer Güç Santralinin (ZNGS) uydu kenti Energodar'ın yönetim binasına yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısı hakkında bilgilendirildiğini ve artan İHA saldırılarından endişe duyduğunu açıkladı.
UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi yaptığı açıklamada, UAEA’nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali çalışanlarının çoğunun yaşadığı Energodar’daki yönetim binasına yapılan İHA saldırısı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, "Bu tür olayların giderek artmasından derin endişe duyuyorum. Energodar örneğinde olduğu gibi, bu tür olaylar santral personelinin psikolojik stresini de arttırıyor ve bu da nükleer güvenliği etkileyebiliyor" dedi.
Energodar Belediye Başkanı Maksim Puhov, 11 Temmuz akşamı Ukrayna ordusuna ait bir kamikaze insansız hava aracının Zaporojye NGS'nin uydu kenti Energodar'ın yönetim binasını vurduğunu, binada hafif hasar oluştuğunu ve can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirmişti.
Rus hava savunma kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
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Rus hava savunması görev başında: Dün gece Ukrayna’ya ait 33 İHA düşürüldü
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