https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/trumptan-ice-calisanlarina-tam-yetki-haydutlar-tutuklanmali-1097834832.html

Trump’tan ICE çalışanlarına 'tam yetki': 'Haydutlar tutuklanmalı'

Trump’tan ICE çalışanlarına 'tam yetki': 'Haydutlar tutuklanmalı'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ne (ICE) saldırıya uğramaları halinde şüphelileri derhal tutuklamaları için 'tam yetki'... 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T12:18+0300

2025-07-12T12:18+0300

2025-07-12T12:18+0300

dünya

abd

donald trump

teksas

abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

truth social

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ABD Başkanı Donald Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) çalışanlarının, araçlarına saldıran kişilere karşı kendilerini koruyabilmeleri için tam yetkilendirildiklerini açıkladı. Teksas’taki sel felaketi sonrası Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Trump, ICE araçlarına taş atan “haydutların” tutuklanması gerektiğini vurguladı.ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan sel felaketinden etkilenen bölgelere gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklama yapan Trump, ICE araçlarına taş atan kişileri “haydut” olarak tanımladı. Bu saldırılar sonucu yepyeni araçların ciddi zarar gördüğünü söyleyen Trump, “Böyle bir durumda kolluk kuvvetleri derhal araçlarından inip şüphelileri gözaltına almalı” ifadelerini kullandı.Trump, ICE çalışanlarının halkı korudukları kadar kendilerini de korumaları gerektiğini belirterek, “ICE’ye tam yetki veriyorum. Bir daha araçların saldırıya uğradığını asla görmek istemiyorum. Tutuklama ve hapsetme yetkisi verdim” dedi.Yasadışı göçmenlere destek protestolarında ICE müdahalede bulunmuştuGeçtiğimiz aylarda, ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan yasadışı göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

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abd, donald trump, teksas, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), truth social