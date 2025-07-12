https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/bati-basini-trump-zelenskiyi-barisin-onunde-en-onemli-engel-olarak-goruyor-1097832462.html
Batı basını: Trump, Zelenskiy'i barışın önünde en önemli engel olarak görüyor
Batı basını: Trump, Zelenskiy'i barışın önünde en önemli engel olarak görüyor
Sputnik Türkiye
Financial Times gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna konulu müzakerelerde Rusya lideri Putin'i başlıca ortak, Zelenskiy’i ise barışın önündeki en önemli... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T10:42+0300
2025-07-12T10:42+0300
2025-07-12T11:10+0300
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Financial Times'ın kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Ukrayna’nın Batılı müttefikleri ABD Başkanı Donald Trump'ın barış müzakerelerinde Vladimir Zelenskiy’i barışın önündeki en önemli engel olarak gördüğüne inanıyor.Washington ile savunma ve güvenlik müzakerelerinde yer alan iki üst düzey kaynak, gazeteye açıklamasında Beyaz Saray'ın barış müzakereleri konusunda Moskova'dan ziyade Kiev'e daha yatkın olduğuna dair çok az gerçek kanıt olduğunu ifade etti.Kaynakların alıntılandığı makalede, “Ukrayna'nın Batılı müttefikleri hala Trump'ın herhangi bir müzakere konusunda (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’i başlıca ortağı olarak, (Vladimir) Zelenskiy’i ise uygulanabilir bir barış anlaşması yapılmasının önündeki en önemli engel olarak görmeye meyilli olduğuna inanıyor” ifadelerine yer verildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump, 3 Temmuz’da telefon görüşmesi yapmıştı. Yaklaşık bir saat süren görüşme sırasında Ukrayna kriziyle ilgili görüş alış verişi gerçekleşmişti. Görüşmenin ardından Trump, Ukrayna'daki anlaşmayla ilgili durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmiş ve Putin ile yaptığı görüşmede ilerleme kaydedilemediğini belirtmişti.Trump daha sonra detay vermeden 14 Temmuz Pazartesi günü Rusya ile ilgili önemli bir açıklama yapacağını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/putin-trump-gorusmesi-sona-erdi-1097580921.html
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abd, donald trump, financial times, washington, rusya, batı, ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy, barış müzakereleri
abd, donald trump, financial times, washington, rusya, batı, ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy, barış müzakereleri
Batı basını: Trump, Zelenskiy'i barışın önünde en önemli engel olarak görüyor
10:42 12.07.2025 (güncellendi: 11:10 12.07.2025)
Financial Times gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna konulu müzakerelerde Rusya lideri Putin'i başlıca ortak, Zelenskiy’i ise barışın önündeki en önemli engel olarak gördüğüne inandığını yazdı.
Financial Times'ın kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Ukrayna’nın Batılı müttefikleri ABD Başkanı Donald Trump'ın barış müzakerelerinde Vladimir Zelenskiy’i barışın önündeki en önemli engel olarak gördüğüne inanıyor.
Washington ile savunma ve güvenlik müzakerelerinde yer alan iki üst düzey kaynak, gazeteye açıklamasında Beyaz Saray'ın barış müzakereleri konusunda Moskova'dan ziyade Kiev'e daha yatkın olduğuna dair çok az gerçek kanıt olduğunu ifade etti.
Kaynakların alıntılandığı makalede, “Ukrayna'nın Batılı müttefikleri hala Trump'ın herhangi bir müzakere konusunda (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’i başlıca ortağı olarak, (Vladimir) Zelenskiy’i ise uygulanabilir bir barış anlaşması yapılmasının önündeki en önemli engel olarak görmeye meyilli olduğuna inanıyor” ifadelerine yer verildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump, 3 Temmuz’da telefon görüşmesi yapmıştı. Yaklaşık bir saat süren görüşme sırasında Ukrayna kriziyle ilgili görüş alış verişi gerçekleşmişti. Görüşmenin ardından Trump, Ukrayna'daki anlaşmayla ilgili durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmiş ve Putin ile yaptığı görüşmede ilerleme kaydedilemediğini belirtmişti.
Trump daha sonra detay vermeden 14 Temmuz Pazartesi günü Rusya ile ilgili önemli bir açıklama yapacağını söylemişti.