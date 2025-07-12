https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/bati-basini-trump-zelenskiyi-barisin-onunde-en-onemli-engel-olarak-goruyor-1097832462.html

Batı basını: Trump, Zelenskiy'i barışın önünde en önemli engel olarak görüyor

Batı basını: Trump, Zelenskiy'i barışın önünde en önemli engel olarak görüyor

Sputnik Türkiye

Financial Times gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna konulu müzakerelerde Rusya lideri Putin'i başlıca ortak, Zelenskiy’i ise barışın önündeki en önemli... 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T10:42+0300

2025-07-12T10:42+0300

2025-07-12T11:10+0300

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vladimir putin

vladimir zelenskiy

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Financial Times'ın kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Ukrayna’nın Batılı müttefikleri ABD Başkanı Donald Trump'ın barış müzakerelerinde Vladimir Zelenskiy’i barışın önündeki en önemli engel olarak gördüğüne inanıyor.Washington ile savunma ve güvenlik müzakerelerinde yer alan iki üst düzey kaynak, gazeteye açıklamasında Beyaz Saray'ın barış müzakereleri konusunda Moskova'dan ziyade Kiev'e daha yatkın olduğuna dair çok az gerçek kanıt olduğunu ifade etti.Kaynakların alıntılandığı makalede, “Ukrayna'nın Batılı müttefikleri hala Trump'ın herhangi bir müzakere konusunda (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’i başlıca ortağı olarak, (Vladimir) Zelenskiy’i ise uygulanabilir bir barış anlaşması yapılmasının önündeki en önemli engel olarak görmeye meyilli olduğuna inanıyor” ifadelerine yer verildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump, 3 Temmuz’da telefon görüşmesi yapmıştı. Yaklaşık bir saat süren görüşme sırasında Ukrayna kriziyle ilgili görüş alış verişi gerçekleşmişti. Görüşmenin ardından Trump, Ukrayna'daki anlaşmayla ilgili durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmiş ve Putin ile yaptığı görüşmede ilerleme kaydedilemediğini belirtmişti.Trump daha sonra detay vermeden 14 Temmuz Pazartesi günü Rusya ile ilgili önemli bir açıklama yapacağını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/putin-trump-gorusmesi-sona-erdi-1097580921.html

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abd, donald trump, financial times, washington, rusya, batı, ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy, barış müzakereleri