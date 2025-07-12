https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/trump-rusya-konusunda-kendi-aciklamalariyla-celisen-duygularla-hareket-ediyor-1097846611.html
‘Trump, Rusya konusunda kendi açıklamalarıyla çelişen duygularla hareket ediyor’
‘Trump, Rusya konusunda kendi açıklamalarıyla çelişen duygularla hareket ediyor’
Sputnik Türkiye
Responsible Statecraft dergisi, Trump’ın Rusya ile ilişkilerde kendi açıklamalarıyla çelişen duygularla hareket ettiğini belirtti. 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T23:10+0300
2025-07-12T23:10+0300
2025-07-12T23:08+0300
dünya
donald trump
abd
rusya
ukrayna
responsible statecraft
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097832306_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_9153451b69e927de115ada6984e5727a.png
ABD’de yayınlanan Responsible Statecraft dergisinde yayınlanan makalede, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna ihtilafı konusunda kendi açıklamalarıyla çelişen duygularla hareket ettiği görüşüne yer verildi.Makalede, "İronik olan şu ki Trump, ‘ebedi savaşların’ yaratıcılarıyla alay ederek iktidara geldi. Şimdi duygu patlaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den duyduğu memnuniyetsizlik ve güç gösterisine duyduğu açlık, bir zamanlar kınadığı politikaları yeniden canlandırma riski taşıyor. Asıl soru, Trump'ın bu yeni soğuk savaş sıcak bir savaşa dönüşmeden önce tuzağın farkına varıp varmayacağı” ifadelerine yer verildi.ABD liderinin bu tür davranışlarının Ukrayna ile ilgili müzakerelerde bir pazarlık taktiği olabileceğine vurgu yapılan makalede, ancak ABD müesses nizamının Trump'ın fikir değişikliğini Rusya ile uzun süreli bir çatışma için kullanma riski olduğuna da dikkat çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/trump-rusya-ve-ukrayna-konusunda-bir-seyler-olacak-1097824205.html
abd
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097832306_48:0:708:495_1920x0_80_0_0_5dcdb1cb6e084c888ddd096a89378474.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, abd, rusya, ukrayna, responsible statecraft, vladimir putin
donald trump, abd, rusya, ukrayna, responsible statecraft, vladimir putin
‘Trump, Rusya konusunda kendi açıklamalarıyla çelişen duygularla hareket ediyor’
Responsible Statecraft dergisi, Trump’ın Rusya ile ilişkilerde kendi açıklamalarıyla çelişen duygularla hareket ettiğini belirtti.
ABD’de yayınlanan Responsible Statecraft dergisinde yayınlanan makalede, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna ihtilafı konusunda kendi açıklamalarıyla çelişen duygularla hareket ettiği görüşüne yer verildi.
Makalede, "İronik olan şu ki Trump, ‘ebedi savaşların’ yaratıcılarıyla alay ederek iktidara geldi. Şimdi duygu patlaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den duyduğu memnuniyetsizlik ve güç gösterisine duyduğu açlık, bir zamanlar kınadığı politikaları yeniden canlandırma riski taşıyor. Asıl soru, Trump'ın bu yeni soğuk savaş sıcak bir savaşa dönüşmeden önce tuzağın farkına varıp varmayacağı” ifadelerine yer verildi.
ABD liderinin bu tür davranışlarının Ukrayna ile ilgili müzakerelerde bir pazarlık taktiği olabileceğine vurgu yapılan makalede, ancak ABD müesses nizamının Trump'ın fikir değişikliğini Rusya ile uzun süreli bir çatışma için kullanma riski olduğuna da dikkat çekildi.