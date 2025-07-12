https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/trump-rusya-konusunda-kendi-aciklamalariyla-celisen-duygularla-hareket-ediyor-1097846611.html

‘Trump, Rusya konusunda kendi açıklamalarıyla çelişen duygularla hareket ediyor’

‘Trump, Rusya konusunda kendi açıklamalarıyla çelişen duygularla hareket ediyor’

Sputnik Türkiye

Responsible Statecraft dergisi, Trump’ın Rusya ile ilişkilerde kendi açıklamalarıyla çelişen duygularla hareket ettiğini belirtti. 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T23:10+0300

2025-07-12T23:10+0300

2025-07-12T23:08+0300

dünya

donald trump

abd

rusya

ukrayna

responsible statecraft

vladimir putin

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ABD’de yayınlanan Responsible Statecraft dergisinde yayınlanan makalede, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna ihtilafı konusunda kendi açıklamalarıyla çelişen duygularla hareket ettiği görüşüne yer verildi.Makalede, "İronik olan şu ki Trump, ‘ebedi savaşların’ yaratıcılarıyla alay ederek iktidara geldi. Şimdi duygu patlaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den duyduğu memnuniyetsizlik ve güç gösterisine duyduğu açlık, bir zamanlar kınadığı politikaları yeniden canlandırma riski taşıyor. Asıl soru, Trump'ın bu yeni soğuk savaş sıcak bir savaşa dönüşmeden önce tuzağın farkına varıp varmayacağı” ifadelerine yer verildi.ABD liderinin bu tür davranışlarının Ukrayna ile ilgili müzakerelerde bir pazarlık taktiği olabileceğine vurgu yapılan makalede, ancak ABD müesses nizamının Trump'ın fikir değişikliğini Rusya ile uzun süreli bir çatışma için kullanma riski olduğuna da dikkat çekildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/trump-rusya-ve-ukrayna-konusunda-bir-seyler-olacak-1097824205.html

abd

rusya

ukrayna

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donald trump, abd, rusya, ukrayna, responsible statecraft, vladimir putin