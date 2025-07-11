https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/trump-kanadaya-da-tehditli-mektup-gonderdi-herhangi-bir-nedenle-vergi-artirirsaniz--1097797614.html

Trump Kanada'ya da tehditli mektup gönderdi: 'Herhangi bir nedenle vergi artırırsanız..'

Trump Kanada'ya da tehditli mektup gönderdi: 'Herhangi bir nedenle vergi artırırsanız..'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'e Kanada ürünlerine yüzde 35 oranında gümrük vergisi uygulayacağını, karşılık verildiği takdirde aynı... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T04:40+0300

2025-07-11T04:40+0300

2025-07-11T04:40+0300

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truth social

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gümrük vergisi

tarife

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine yüzde 35 oranında gümrük vergisi uygulayacağını, daha önce uygulanan sektörel gümrük vergilerinin ise yürürlükte kalacağını söyledi.Trump'ın Kanada Başbakanı Mark Carney'e hitaben yazdığı ve Truth Social'da yayınlanan mektupta, şu ifadeleri kullandı:Daha önce Trump, vergi uygulayacağını bildirdiği liderlere yolladığı mektupta da, herhangi bir karşılık söz konusu olduğunda, aynı oranda vergi uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/brezilyadan-trumpin-vergi-kararina-sert-yanit-lula-da-silva-misilleme-sozu-verdi-1097773819.html

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abd, donald trump, truth social, kanada, gümrük vergisi, tarife