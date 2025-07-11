https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/trump-kanadaya-da-tehditli-mektup-gonderdi-herhangi-bir-nedenle-vergi-artirirsaniz--1097797614.html
Trump Kanada'ya da tehditli mektup gönderdi: 'Herhangi bir nedenle vergi artırırsanız..'
Trump Kanada'ya da tehditli mektup gönderdi: 'Herhangi bir nedenle vergi artırırsanız..'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'e Kanada ürünlerine yüzde 35 oranında gümrük vergisi uygulayacağını, karşılık verildiği takdirde aynı... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T04:40+0300
2025-07-11T04:40+0300
2025-07-11T04:40+0300
dünya
abd
donald trump
truth social
kanada
gümrük vergisi
tarife
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097322956_0:3:1184:669_1920x0_80_0_0_c309196f10c1460c082433e5550519fe.png
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine yüzde 35 oranında gümrük vergisi uygulayacağını, daha önce uygulanan sektörel gümrük vergilerinin ise yürürlükte kalacağını söyledi.Trump'ın Kanada Başbakanı Mark Carney'e hitaben yazdığı ve Truth Social'da yayınlanan mektupta, şu ifadeleri kullandı:Daha önce Trump, vergi uygulayacağını bildirdiği liderlere yolladığı mektupta da, herhangi bir karşılık söz konusu olduğunda, aynı oranda vergi uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/brezilyadan-trumpin-vergi-kararina-sert-yanit-lula-da-silva-misilleme-sozu-verdi-1097773819.html
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097322956_48:0:1101:790_1920x0_80_0_0_e82ae01c446f4fcd58198927b790c79e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, truth social, kanada, gümrük vergisi, tarife
abd, donald trump, truth social, kanada, gümrük vergisi, tarife
Trump Kanada'ya da tehditli mektup gönderdi: 'Herhangi bir nedenle vergi artırırsanız..'
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'e Kanada ürünlerine yüzde 35 oranında gümrük vergisi uygulayacağını, karşılık verildiği takdirde aynı oranda vergi ekleneceği tehdidinde bulunduğu bir mektup gönderdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine yüzde 35 oranında gümrük vergisi uygulayacağını, daha önce uygulanan sektörel gümrük vergilerinin ise yürürlükte kalacağını söyledi.
Trump'ın Kanada Başbakanı Mark Carney'e hitaben yazdığı ve Truth Social'da yayınlanan mektupta, şu ifadeleri kullandı:
1 Ağustos 2025'ten itibaren, Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen Kanada ürünlerine, tüm Sektörel Tarifelerden ayrı olarak, yüzde 35 oranında bir Gümrük Vergisi uygulayacağız. Herhangi bir nedenle gümrük vergilerinizi artırmaya karar verirseniz, artırmayı seçtiğiniz rakam ne olursa olsun, bu, uyguladığımız yüzde 35'lik orana eklenecektir
Daha önce Trump, vergi uygulayacağını bildirdiği liderlere yolladığı mektupta da, herhangi bir karşılık söz konusu olduğunda, aynı oranda vergi uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.