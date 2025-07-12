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Sosyal medyada büyük tepki çekmişti: Kız çocuğunu ısrarla arabasına çağıran şüpheli kaçamadı
Sosyal medyada büyük tepki çekmişti: Kız çocuğunu ısrarla arabasına çağıran şüpheli kaçamadı
Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta yolda yürüyen kız çocuğunu ısrarla arabasına çağırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. 12.07.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
esenyurt
emniyet müdürlüğü
çocuklara cinsel taciz
cinsel taciz
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Sosyal medyada yer alan bir videoda sokakta yürüyen 16 yaşındaki kız çocuğunu ısrarla arabaya çağırarak götürmek istediği iddia edilen bir kişi büyük tepki çekmişti. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen şüpheli 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı. Görüntüler üzerine polis harekete geçtiİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Temmuz'da yaşı küçük çocuğun bir araç içerisindeki kişi tarafından ısrarla çağırılarak, götürülmek istendiği yönünde görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı. İncelemede, kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüpheli M.K. gözaltına alındı.Çocuğa karşı cinsel tacizden tutuklandıEmniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Büyükçekmece Adliyesine gönderildi. Savcılığa çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/kizina-tekme-atan-baba-adliyede-50-suc-kaydi-olan-suphelinin-8-cocugu-bulunuyor-1097160361.html
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esenyurt, emniyet müdürlüğü, çocuklara cinsel taciz, cinsel taciz
esenyurt, emniyet müdürlüğü, çocuklara cinsel taciz, cinsel taciz

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti: Kız çocuğunu ısrarla arabasına çağıran şüpheli kaçamadı

17:18 12.07.2025
© AA / ArşivPolis-gözaltı-tutuklama-yakalama
Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
© AA / Arşiv
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Esenyurt'ta yolda yürüyen kız çocuğunu ısrarla arabasına çağırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Sosyal medyada yer alan bir videoda sokakta yürüyen 16 yaşındaki kız çocuğunu ısrarla arabaya çağırarak götürmek istediği iddia edilen bir kişi büyük tepki çekmişti. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen şüpheli 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

Görüntüler üzerine polis harekete geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Temmuz'da yaşı küçük çocuğun bir araç içerisindeki kişi tarafından ısrarla çağırılarak, götürülmek istendiği yönünde görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı. İncelemede, kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüpheli M.K. gözaltına alındı.

Çocuğa karşı cinsel tacizden tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Büyükçekmece Adliyesine gönderildi. Savcılığa çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Kızına tekme atan baba adliyede: 50 suç kaydı olan şüphelinin 8 çocuğu bulunuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
TÜRKİYE
Kızına tekme atan baba tutuklandı: 50 suç kaydı olan şüphelinin 8 çocuğu bulunuyor
19 Haziran , 14:48
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