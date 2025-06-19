https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/kizina-tekme-atan-baba-adliyede-50-suc-kaydi-olan-suphelinin-8-cocugu-bulunuyor-1097160361.html
Kızına tekme atan baba adliyede: 50 suç kaydı olan şüphelinin 8 çocuğu bulunuyor
Kızına tekme atan baba adliyede: 50 suç kaydı olan şüphelinin 8 çocuğu bulunuyor
Sputnik Türkiye
Eyüpsultan'da, küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan baba, adliyeye sevk edildi. 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T14:48+0300
2025-06-19T14:48+0300
2025-06-19T14:48+0300
türki̇ye
tekme
baba
gözaltı
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İstanbul'da merdivenlerin başındaki kızına tekme atarak yuvarlanmasına sebep olan baba gözaltına alınmıştı. Babanın adliyedeki işlemleri devam ediyor.Kızına tekme attıİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait sosyal medyada yayınlanan görüntüleri üzerine gözaltına alınan Turgay T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlı, "kasten yaralama" suçundan Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Turgay T. emniyetteki ifadesinde, 3 yaşındaki kızı M.T'nin, uyarmasına rağmen elini elektrik panosuna sokmaya çalıştığını, bu nedenle kızına tekme attığını söyledi.Aile Bakanlığı'na şikayetÖte yandan şüpheli hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihbar hattına dün, "Bunlar sürekli çocuklarına şiddet uyguluyor. Kamera kayıtlarında çocuğu tekme vurup merdivenlerden aşağı yuvarladıkları görünüyor." şeklinde ihbarda bulunulduğu öğrenildi.50 suç kaydı varİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya ve bazı haberlere konu olan, bir babanın kızına tekme atıp merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait görüntülerle ilgili yürüttüğü çalışmada kimlik bilgilerini tespit ettiği Turgay T'yi gözaltına almıştı.İncelemelerde, şüphelinin 8 çocuğu olduğu ve "hırsızlık" ile "yağma" gibi suçlardan 50 kaydı bulunduğu tespit edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/mattia-ahmet-minguzzi-cinayetinde-carpici-karar-bicak-yasal-takipsizlik-verildi-1096367869.html
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tekme, baba, gözaltı
Kızına tekme atan baba adliyede: 50 suç kaydı olan şüphelinin 8 çocuğu bulunuyor
Eyüpsultan'da, küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan baba, adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da merdivenlerin başındaki kızına tekme atarak yuvarlanmasına sebep olan baba gözaltına alınmıştı. Babanın adliyedeki işlemleri devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait sosyal medyada yayınlanan görüntüleri üzerine gözaltına alınan Turgay T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, "kasten yaralama" suçundan Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Turgay T. emniyetteki ifadesinde, 3 yaşındaki kızı M.T'nin, uyarmasına rağmen elini elektrik panosuna sokmaya çalıştığını, bu nedenle kızına tekme attığını söyledi.
Aile Bakanlığı'na şikayet
Öte yandan şüpheli hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihbar hattına dün, "Bunlar sürekli çocuklarına şiddet uyguluyor. Kamera kayıtlarında çocuğu tekme vurup merdivenlerden aşağı yuvarladıkları görünüyor." şeklinde ihbarda bulunulduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya ve bazı haberlere konu olan, bir babanın kızına tekme atıp merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait görüntülerle ilgili yürüttüğü çalışmada kimlik bilgilerini tespit ettiği Turgay T'yi gözaltına almıştı.
İncelemelerde, şüphelinin 8 çocuğu olduğu ve "hırsızlık" ile "yağma" gibi suçlardan 50 kaydı bulunduğu tespit edilmişti.