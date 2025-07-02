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Kene görülme sıklığı artmıştı, 'Rhipicephalus' türü olduğu belirlendi: İstanbul'daki keneler zararlı mı?
Kene görülme sıklığı artmıştı, 'Rhipicephalus' türü olduğu belirlendi: İstanbul'daki keneler zararlı mı?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da görülme sıklığı artan keneler incelendi. İncemeler sonucunda kenelerin zararsız "Rhipicephalus" türü olduğu belirlendi. 02.07.2025, Sputnik Türkiye
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kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
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Türkiye genelinde özellikle Sivas'ta kene ölümlerinin artması üzerine park ve bahçelerde dolananlar tedirgindi. İstanbul'da da kene görünürlüğünün artması üzerine kenelerin ölümcül cinsten mi olduğuna dair endişeler vardı.İstanbul'daki keneler tehlikeli mi?İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kent genelinde son dönemde görünürlüğünde artış yaşanan kenelerin türü ve zararlı olup olmadığının tespiti için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda farklı bölgelerden kene örnekleri alınarak laboratuvarda incelendi.İstanbul'dakiler KKKA değilİncemeler sonucunda kenelerin zararsız "Rhipicephalus" türü olduğu belirlendi.İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Sosyal medyada görünen, basına çıkan İstanbul'daki keneyle ilgili çekincelere istinaden alınan kene örneklerinin Veteriner Enstitümüzde, İl Tarım Müdürlüğümüzün destekleriyle tiplendirmesine baktık. İnceleme sonucunda İstanbul'daki kene türünün Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) neden olacak kenelerden olmadığını tespit ettik. Kenenin zararsız 'Rhipicephalus' türü olduğunu belirledik." diye konuştu.İstanbul kaynaklı KKKA olmadıİstanbul'da kene ısırmalarından dolayı sağlık kuruluşlarına başvurular yaşandığını anlatan Doç. Dr. Güner, şöyle devam etti:'İstanbul'da 2025'te 10 hastada KKKA çıktı'Doç. Dr. Güner, kene ısırması sonucu KKKA şüphesi taşıyan vatandaşlardan alınan numunelerin Ankara'daki referans laboratuvarlara gönderildiğini söyledi.İstanbul'da KKKA vakalarının enfeksiyon kliniklerinde titizlikle takip edildiğini aktaran Doç. Dr. Güner, şunları kaydetti:
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kene tehlikesi, kene vakaları 2025, kırım kongo kanamalı ateşi, keneden korunma yolları, kene ısırığı belirtileri, kene hangi bölgelerde görülür, kene ne zaman çıkar, keneye ne yapılmalı, kene ısırığı ilk yardım, kene riski olan yerler, yaz aylarında kene uyarısı
kene tehlikesi, kene vakaları 2025, kırım kongo kanamalı ateşi, keneden korunma yolları, kene ısırığı belirtileri, kene hangi bölgelerde görülür, kene ne zaman çıkar, keneye ne yapılmalı, kene ısırığı ilk yardım, kene riski olan yerler, yaz aylarında kene uyarısı

Kene görülme sıklığı artmıştı, 'Rhipicephalus' türü olduğu belirlendi: İstanbul'daki keneler zararlı mı?

12:59 02.07.2025
© AAKene
Kene - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© AA
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İstanbul'da görülme sıklığı artan keneler incelendi. İncemeler sonucunda kenelerin zararsız "Rhipicephalus" türü olduğu belirlendi.
Türkiye genelinde özellikle Sivas'ta kene ölümlerinin artması üzerine park ve bahçelerde dolananlar tedirgindi. İstanbul'da da kene görünürlüğünün artması üzerine kenelerin ölümcül cinsten mi olduğuna dair endişeler vardı.

İstanbul'daki keneler tehlikeli mi?

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kent genelinde son dönemde görünürlüğünde artış yaşanan kenelerin türü ve zararlı olup olmadığının tespiti için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda farklı bölgelerden kene örnekleri alınarak laboratuvarda incelendi.

İstanbul'dakiler KKKA değil

İncemeler sonucunda kenelerin zararsız "Rhipicephalus" türü olduğu belirlendi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Sosyal medyada görünen, basına çıkan İstanbul'daki keneyle ilgili çekincelere istinaden alınan kene örneklerinin Veteriner Enstitümüzde, İl Tarım Müdürlüğümüzün destekleriyle tiplendirmesine baktık. İnceleme sonucunda İstanbul'daki kene türünün Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) neden olacak kenelerden olmadığını tespit ettik. Kenenin zararsız 'Rhipicephalus' türü olduğunu belirledik." diye konuştu.

İstanbul kaynaklı KKKA olmadı

İstanbul'da kene ısırmalarından dolayı sağlık kuruluşlarına başvurular yaşandığını anlatan Doç. Dr. Güner, şöyle devam etti:
"İstanbul'da 2025'te 9 bin 445 vatandaşımız kene ve kene şüphesiyle sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Ama hem haziranda sıcaklıkların artması hem de gündemin biraz daha keneden dolayı yoğunlaşmasından kaynaklı 5 binden fazla başvurumuz oldu. Ancak vatandaşlarımız şu konuda müsterih olsun. Şu ana kadar İstanbul kaynaklı KKKA olmadı. Kendimizi keneden korumak için bazı önlemler almamız lazım. Kırsal alanlarda, piknik alanlarında veya çayır çimende gezerken pantolonlarımızın paçalarını çorabın içine sokabiliriz. Kenenin tutunacağı bir deri yüzeyi bırakmayarak kendimizi koruyabiliriz. Kene konusunda neler yapılması gerektiğini bilmemiz önemli. Kene ısırması durumunda vatandaşlarımızın en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak, kendileri keneyi çıkartmadan sağlık profesyonellerinden yardım almasını istiyoruz."

'İstanbul'da 2025'te 10 hastada KKKA çıktı'

Doç. Dr. Güner, kene ısırması sonucu KKKA şüphesi taşıyan vatandaşlardan alınan numunelerin Ankara'daki referans laboratuvarlara gönderildiğini söyledi.
İstanbul'da KKKA vakalarının enfeksiyon kliniklerinde titizlikle takip edildiğini aktaran Doç. Dr. Güner, şunları kaydetti:
"İstanbul'da 2025'te KKKA şüphesi taşıyan 67 kişiden örnekler alındı. Bunlardan 10'unda KKKA çıktı. Bu hastaların 9'u şu anda taburcu edildi, 1'inin tedavisi devam ediyor. Ama bunların hiçbiri İstanbul kaynaklı vakalar değil. Anadolu'nun başka noktalarında kene tutumu olduktan sonra tedavi için İstanbul'a gelen vatandaşlarımız."
Kene - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2025
SAĞLIK
Kene ölümleri artıyor: 4 gün önce vücuduna kene yapışan bir kişi daha hayatını kaybetti
29 Haziran , 10:48
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