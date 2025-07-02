https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/kene-gorulme-sikligi-artmisti-rhipicephalus-turu-oldugu-belirlendi-istanbuldaki-keneler-zararli-mi-1097522507.html

Kene görülme sıklığı artmıştı, 'Rhipicephalus' türü olduğu belirlendi: İstanbul'daki keneler zararlı mı?

Kene görülme sıklığı artmıştı, 'Rhipicephalus' türü olduğu belirlendi: İstanbul'daki keneler zararlı mı?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da görülme sıklığı artan keneler incelendi. İncemeler sonucunda kenelerin zararsız "Rhipicephalus" türü olduğu belirlendi. 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T12:59+0300

2025-07-02T12:59+0300

2025-07-02T12:59+0300

türki̇ye

kene

i̇stanbul

kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096978142_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_73ee75204da01428c1bf5e918ad0b41f.jpg

Türkiye genelinde özellikle Sivas'ta kene ölümlerinin artması üzerine park ve bahçelerde dolananlar tedirgindi. İstanbul'da da kene görünürlüğünün artması üzerine kenelerin ölümcül cinsten mi olduğuna dair endişeler vardı.İstanbul'daki keneler tehlikeli mi?İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kent genelinde son dönemde görünürlüğünde artış yaşanan kenelerin türü ve zararlı olup olmadığının tespiti için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda farklı bölgelerden kene örnekleri alınarak laboratuvarda incelendi.İstanbul'dakiler KKKA değilİncemeler sonucunda kenelerin zararsız "Rhipicephalus" türü olduğu belirlendi.İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Sosyal medyada görünen, basına çıkan İstanbul'daki keneyle ilgili çekincelere istinaden alınan kene örneklerinin Veteriner Enstitümüzde, İl Tarım Müdürlüğümüzün destekleriyle tiplendirmesine baktık. İnceleme sonucunda İstanbul'daki kene türünün Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) neden olacak kenelerden olmadığını tespit ettik. Kenenin zararsız 'Rhipicephalus' türü olduğunu belirledik." diye konuştu.İstanbul kaynaklı KKKA olmadıİstanbul'da kene ısırmalarından dolayı sağlık kuruluşlarına başvurular yaşandığını anlatan Doç. Dr. Güner, şöyle devam etti:'İstanbul'da 2025'te 10 hastada KKKA çıktı'Doç. Dr. Güner, kene ısırması sonucu KKKA şüphesi taşıyan vatandaşlardan alınan numunelerin Ankara'daki referans laboratuvarlara gönderildiğini söyledi.İstanbul'da KKKA vakalarının enfeksiyon kliniklerinde titizlikle takip edildiğini aktaran Doç. Dr. Güner, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/kene-olumleri-artiyor-4-gun-once-vucuduna-kene-yapisan-bir-kisi-daha-hayatini-kaybetti-1097430400.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kene tehlikesi, kene vakaları 2025, kırım kongo kanamalı ateşi, keneden korunma yolları, kene ısırığı belirtileri, kene hangi bölgelerde görülür, kene ne zaman çıkar, keneye ne yapılmalı, kene ısırığı ilk yardım, kene riski olan yerler, yaz aylarında kene uyarısı