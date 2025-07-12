https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/sirnaktaki-hakkari-bulvarinin-adi-devlet-bahceli-bulvari-oldu-1097843727.html

Şırnak'taki Hakkari Bulvarı'nın adı Devlet Bahçeli Bulvarı oldu

Şırnak'taki Hakkari Bulvarı'nın adı Devlet Bahçeli Bulvarı oldu

Sputnik Türkiye

Şırnak'ta Hakkari Bulvarı'nın ismi değişti. Bulvara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adı verildi. 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T18:45+0300

2025-07-12T18:45+0300

2025-07-12T18:45+0300

türki̇ye

milliyetçi hareket partisi (mhp)

mhp

şırnak

devlet bahçeli

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Şırnak Belediye Meclisi, Hakkari Bulvarı’nın ismini değiştirme kararı aldı. Bulvara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismi verildi. Bizim için onur ve gururdurŞırnak Belediye Meclisi, Hakkâri Bulvarı’nın ismini Devlet Bahçeli Bulvarı olarak değiştirdi. Karara yönelik Milliyetçi Hareket Partisi Şırnak İl Başkanlığının yaptığı açıklamada, “’Önce ülkem ve milletim’ diyerek ömrünü Türki milletine adamış, milli duruşun ve devlet aklının sembolü olan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin adının kadim şehrimizde yaşatılacak olması bizler için büyük bir onur ve gururdur” denildi.Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:“Bu anlamlı karara vesile olan başta Şırnak Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yarka olmak üzere, tüm belediye meclis üyelerine gönülden teşekkür ediyoruz. Liderimizin adıyla buluşan bu bulvar, birlik ve dirliğimizin yolunu aydınlatmaya devam edecektir.”

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milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, şırnak, devlet bahçeli