https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/sirnaktaki-hakkari-bulvarinin-adi-devlet-bahceli-bulvari-oldu-1097843727.html
Şırnak'taki Hakkari Bulvarı'nın adı Devlet Bahçeli Bulvarı oldu
Şırnak'taki Hakkari Bulvarı'nın adı Devlet Bahçeli Bulvarı oldu
Sputnik Türkiye
Şırnak'ta Hakkari Bulvarı'nın ismi değişti. Bulvara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adı verildi. 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T18:45+0300
2025-07-12T18:45+0300
2025-07-12T18:45+0300
türki̇ye
milliyetçi hareket partisi (mhp)
mhp
şırnak
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Şırnak Belediye Meclisi, Hakkari Bulvarı’nın ismini değiştirme kararı aldı. Bulvara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismi verildi. Bizim için onur ve gururdurŞırnak Belediye Meclisi, Hakkâri Bulvarı’nın ismini Devlet Bahçeli Bulvarı olarak değiştirdi. Karara yönelik Milliyetçi Hareket Partisi Şırnak İl Başkanlığının yaptığı açıklamada, “’Önce ülkem ve milletim’ diyerek ömrünü Türki milletine adamış, milli duruşun ve devlet aklının sembolü olan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin adının kadim şehrimizde yaşatılacak olması bizler için büyük bir onur ve gururdur” denildi.Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:“Bu anlamlı karara vesile olan başta Şırnak Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yarka olmak üzere, tüm belediye meclis üyelerine gönülden teşekkür ediyoruz. Liderimizin adıyla buluşan bu bulvar, birlik ve dirliğimizin yolunu aydınlatmaya devam edecektir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/ilk-pkkli-grubun-silah-birakmasi-sonrasi-bahceliden-aciklama-dem-parti-kardesligin-safinda-yerini-1097807286.html
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milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, şırnak, devlet bahçeli
milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, şırnak, devlet bahçeli
Şırnak'taki Hakkari Bulvarı'nın adı Devlet Bahçeli Bulvarı oldu
Şırnak'ta Hakkari Bulvarı'nın ismi değişti. Bulvara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adı verildi.
Şırnak Belediye Meclisi, Hakkari Bulvarı’nın ismini değiştirme kararı aldı. Bulvara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismi verildi.
Bizim için onur ve gururdur
Şırnak Belediye Meclisi, Hakkâri Bulvarı’nın ismini Devlet Bahçeli Bulvarı olarak değiştirdi. Karara yönelik Milliyetçi Hareket Partisi Şırnak İl Başkanlığının yaptığı açıklamada, “’Önce ülkem ve milletim’ diyerek ömrünü Türki milletine adamış, milli duruşun ve devlet aklının sembolü olan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin adının kadim şehrimizde yaşatılacak olması bizler için büyük bir onur ve gururdur” denildi.
Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:
“Bu anlamlı karara vesile olan başta Şırnak Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yarka olmak üzere, tüm belediye meclis üyelerine gönülden teşekkür ediyoruz. Liderimizin adıyla buluşan bu bulvar, birlik ve dirliğimizin yolunu aydınlatmaya devam edecektir.”