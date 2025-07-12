https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/kredi-karti-ve-ihtiyac-kredisi-icin-yeni-karar-yapilandirma-ne-zaman-kimleri-kapsiyor-nasil-yapilir-1097829370.html

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi için yeni karar: Yapılandırma ne zaman, kimleri kapsıyor, nasıl yapılır?

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi için yeni karar: Yapılandırma ne zaman, kimleri kapsıyor, nasıl yapılır?

Sputnik Türkiye

BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için yapılandırma şartlarını güncelledi. Başvurular bankalar aracılığıyla yapılacak, süreç 3 ayla... 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T09:31+0300

2025-07-12T09:31+0300

2025-07-12T09:31+0300

ekonomi̇

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

kredi kartı

yapılandırma

borç yapılandırma

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir karar aldı. Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yapılandırılması kapsamında başvuruların başladığını duyuran kurum, 48 aya kadar vade imkânı ve yüzde 3,11 azami faiz oranı ile borçlulara nefes aldıracak bir düzenlemeyi devreye soktu.Kimler yapılandırmadan yararlanabilecek?Açıklamaya göre yapılandırma hakkı, şu kişi ve grupları kapsıyor:Yapılandırma başvuru süresi 3 ay ile sınırlıYapılandırma imkanından yararlanmak isteyen bireylerin, 3 ay içerisinde ilgili bankalar üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru süresinin kısaltıldığı bu yeni düzenleme ile daha hızlı ve maliyeti düşük bir çözüm sunulması hedefleniyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak duyurdu. Bu oran, borçlular açısından daha öngörülebilir ve sürdürülebilir ödeme planları sunacak.Kredi kartı limitine ve yeni krediye sınırlama getirildiYapılandırma sürecinde dikkat çeken bir diğer detay ise bankaların, borcun yarısı ödenmeden kredi kartı limitini artırmayacağı, ihtiyaç kredilerinde ise mevcut borç bakiyesini aşan yeni kredi verilmeyeceği yönünde oldu.Yapılandırma kapsamında önemli değişikliklerBDDK’nın son kararı ile yapılandırma şartlarında önemli güncellemeler yapıldı:Başvurular nereden yapılacak?Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu yapılandırma başvuruları, doğrudan bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvurular sırasında kişilerin kredi durumları, borç geçmişleri ve yapılandırma koşulları banka tarafından değerlendirmeye alınacak.

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