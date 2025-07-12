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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/kredi-karti-ve-ihtiyac-kredisi-icin-yeni-karar-yapilandirma-ne-zaman-kimleri-kapsiyor-nasil-yapilir-1097829370.html
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi için yeni karar: Yapılandırma ne zaman, kimleri kapsıyor, nasıl yapılır?
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi için yeni karar: Yapılandırma ne zaman, kimleri kapsıyor, nasıl yapılır?
Sputnik Türkiye
BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için yapılandırma şartlarını güncelledi. Başvurular bankalar aracılığıyla yapılacak, süreç 3 ayla... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T09:31+0300
2025-07-12T09:31+0300
ekonomi̇
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
kredi kartı
yapılandırma
borç yapılandırma
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir karar aldı. Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yapılandırılması kapsamında başvuruların başladığını duyuran kurum, 48 aya kadar vade imkânı ve yüzde 3,11 azami faiz oranı ile borçlulara nefes aldıracak bir düzenlemeyi devreye soktu.Kimler yapılandırmadan yararlanabilecek?Açıklamaya göre yapılandırma hakkı, şu kişi ve grupları kapsıyor:Yapılandırma başvuru süresi 3 ay ile sınırlıYapılandırma imkanından yararlanmak isteyen bireylerin, 3 ay içerisinde ilgili bankalar üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru süresinin kısaltıldığı bu yeni düzenleme ile daha hızlı ve maliyeti düşük bir çözüm sunulması hedefleniyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak duyurdu. Bu oran, borçlular açısından daha öngörülebilir ve sürdürülebilir ödeme planları sunacak.Kredi kartı limitine ve yeni krediye sınırlama getirildiYapılandırma sürecinde dikkat çeken bir diğer detay ise bankaların, borcun yarısı ödenmeden kredi kartı limitini artırmayacağı, ihtiyaç kredilerinde ise mevcut borç bakiyesini aşan yeni kredi verilmeyeceği yönünde oldu.Yapılandırma kapsamında önemli değişikliklerBDDK’nın son kararı ile yapılandırma şartlarında önemli güncellemeler yapıldı:Başvurular nereden yapılacak?Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu yapılandırma başvuruları, doğrudan bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvurular sırasında kişilerin kredi durumları, borç geçmişleri ve yapılandırma koşulları banka tarafından değerlendirmeye alınacak.
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kredi kartı yapılandırma, ihtiyaç kredisi yapılandırma, bddk kredi düzenlemesi, borç yapılandırma başvuru, kredi kartı faiz oranı, bankalar borç yapılandırma, kredi taksitlendirme, 48 ay kredi yapılandırma
kredi kartı yapılandırma, ihtiyaç kredisi yapılandırma, bddk kredi düzenlemesi, borç yapılandırma başvuru, kredi kartı faiz oranı, bankalar borç yapılandırma, kredi taksitlendirme, 48 ay kredi yapılandırma

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi için yeni karar: Yapılandırma ne zaman, kimleri kapsıyor, nasıl yapılır?

09:31 12.07.2025
© İHAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
© İHA
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BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için yapılandırma şartlarını güncelledi. Başvurular bankalar aracılığıyla yapılacak, süreç 3 ayla sınırlı olacak. Faiz oranı yüzde 3.11’e çekildi. Gecikme olmasa bile borçlar tekrar yapılandırılabilecek. Peki, kredi kartı borç yapılandırma şartları neler? İşte tüm detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir karar aldı. Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yapılandırılması kapsamında başvuruların başladığını duyuran kurum, 48 aya kadar vade imkânı ve yüzde 3,11 azami faiz oranı ile borçlulara nefes aldıracak bir düzenlemeyi devreye soktu.

Kimler yapılandırmadan yararlanabilecek?

Açıklamaya göre yapılandırma hakkı, şu kişi ve grupları kapsıyor:
Dönem borcunu kısmen veya tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı kullanıcıları,
Faiz veya anapara ödemelerinde gecikme yaşayan ihtiyaç kredisi müşterileri,
Daha önce yapılandırılmış ancak yeniden düzenlenmek istenen bireysel kredi ve kredi kartı borçluları.

Yapılandırma başvuru süresi 3 ay ile sınırlı

Yapılandırma imkanından yararlanmak isteyen bireylerin, 3 ay içerisinde ilgili bankalar üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru süresinin kısaltıldığı bu yeni düzenleme ile daha hızlı ve maliyeti düşük bir çözüm sunulması hedefleniyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak duyurdu. Bu oran, borçlular açısından daha öngörülebilir ve sürdürülebilir ödeme planları sunacak.

Kredi kartı limitine ve yeni krediye sınırlama getirildi

Yapılandırma sürecinde dikkat çeken bir diğer detay ise bankaların, borcun yarısı ödenmeden kredi kartı limitini artırmayacağı, ihtiyaç kredilerinde ise mevcut borç bakiyesini aşan yeni kredi verilmeyeceği yönünde oldu.

Yapılandırma kapsamında önemli değişiklikler

BDDK’nın son kararı ile yapılandırma şartlarında önemli güncellemeler yapıldı:
Artık yalnızca asgari ödeme gecikmeleri değil, dönem borcunun ödenmemesi de yapılandırmaya dahil.
İhtiyaç kredisi için gecikme süresi tanımı, “30 günü aşan” yerine, her türlü gecikme olarak revize edildi.
Yapılandırma kapsamı, karar tarihindeki borç yerine, başvuru tarihindeki borç bakiyesi esas alınarak belirlenecek.
Daha önce yapılandırılmış borçlar, gecikme olmasa bile tekrar yapılandırılabilecek.

Başvurular nereden yapılacak?

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu yapılandırma başvuruları, doğrudan bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvurular sırasında kişilerin kredi durumları, borç geçmişleri ve yapılandırma koşulları banka tarafından değerlendirmeye alınacak.
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