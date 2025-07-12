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MasterChef 2025'te ilk ana kadro üyesi belli oldu: Şeflerden tam not aldı
MasterChef 2025'te ilk ana kadro üyesi belli oldu: Şeflerden tam not aldı
Sputnik Türkiye
MasterChef 2025’te ana kadro heyecanı başladı. 14 yarışmacının ter döktüğü gecede, şeflerin zorlu elemesinden geçip önlüğü alan ilk isim Furkan oldu... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T12:58+0300
2025-07-12T12:58+0300
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yarışma
yarışma programı
yemek
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MasterChef Türkiye 2025, eleme sürecini tamamladı ve ana kadro mücadelesi resmen başladı. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada ilk ana kadro yarış gecesi büyük heyecana sahne oldu.İlk turda Duvaklı pilav heyecanıGecede yarışmacılardan ilk olarak Diyarbakır yöresine ait Duvaklı pilav yapmaları istendi. Toplam 14 yarışmacı, 40 dakika içinde bu geleneksel yemeği en iyi şekilde sunmak için kıyasıya yarıştı. Bu turun sonunda 9 yarışmacı, ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı. Şefler bu etapta en çok Hilal ve Bilal’in tabaklarını beğendi.İkinci turda yarışmacılardan kırmızı orman meyveleri kullanarak yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Süre bu kez 45 dakika olarak belirlendi. Jüri üyeleri hem teknik hem de lezzet açısından değerlendirme yaptı. Tüm yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu ve büyük karar anı geldi.Furkan ana kadroya seçilen i̇lk yarışmacı olduGecenin sonunda şeflerin ortak kararıyla en başarılı tabağı hazırlayan Furkan, MasterChef 2025’te ana kadroya giren ilk yarışmacı oldu. Gösterdiği performansla dikkat çeken Furkan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:"Çok mutluyum. Normalde hayatımda iki yol vardı. Biri Dubai'de kalıp hayatımı devam ettirmek, biri de MasterChef'e gelmekti. İyi ki burayı seçtim. Şu an ait olduğum yerde hissediyorum kendimi. Ana kadroya ilk olarak çıkmak hayalimdi, bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum."
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masterchef 2025, masterchef ana kadro, furkan masterchef, duvaklı pilav masterchef, kırmızı orman meyveli yemek, masterchef türkiye ilk yarışmacı, mehmet yalçınkaya, somer sivrioğlu, danilo zanna, masterchef son bölüm
masterchef 2025, masterchef ana kadro, furkan masterchef, duvaklı pilav masterchef, kırmızı orman meyveli yemek, masterchef türkiye ilk yarışmacı, mehmet yalçınkaya, somer sivrioğlu, danilo zanna, masterchef son bölüm

MasterChef 2025'te ilk ana kadro üyesi belli oldu: Şeflerden tam not aldı

12:58 12.07.2025
© AAMasterChef All Star
MasterChef All Star - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
© AA
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MasterChef 2025’te ana kadro heyecanı başladı. 14 yarışmacının ter döktüğü gecede, şeflerin zorlu elemesinden geçip önlüğü alan ilk isim Furkan oldu. Yarışmacılar önce Duvaklı pilav, ardından yaratıcı tatlı tabağı ile jüriyi etkilemeye çalıştı. Gecenin sonunda Furkan ana kadroya adını yazdırdı.
MasterChef Türkiye 2025, eleme sürecini tamamladı ve ana kadro mücadelesi resmen başladı. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada ilk ana kadro yarış gecesi büyük heyecana sahne oldu.

İlk turda Duvaklı pilav heyecanı

Gecede yarışmacılardan ilk olarak Diyarbakır yöresine ait Duvaklı pilav yapmaları istendi. Toplam 14 yarışmacı, 40 dakika içinde bu geleneksel yemeği en iyi şekilde sunmak için kıyasıya yarıştı. Bu turun sonunda 9 yarışmacı, ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı. Şefler bu etapta en çok Hilal ve Bilal’in tabaklarını beğendi.
İkinci turda yarışmacılardan kırmızı orman meyveleri kullanarak yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Süre bu kez 45 dakika olarak belirlendi. Jüri üyeleri hem teknik hem de lezzet açısından değerlendirme yaptı. Tüm yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu ve büyük karar anı geldi.

Furkan ana kadroya seçilen i̇lk yarışmacı oldu

Gecenin sonunda şeflerin ortak kararıyla en başarılı tabağı hazırlayan Furkan, MasterChef 2025’te ana kadroya giren ilk yarışmacı oldu. Gösterdiği performansla dikkat çeken Furkan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Çok mutluyum. Normalde hayatımda iki yol vardı. Biri Dubai'de kalıp hayatımı devam ettirmek, biri de MasterChef'e gelmekti. İyi ki burayı seçtim. Şu an ait olduğum yerde hissediyorum kendimi. Ana kadroya ilk olarak çıkmak hayalimdi, bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum."
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