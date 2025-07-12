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Manisa Futbol Kulübü, Ferdi Zeyrek'i unutmadı: 'Yas forması' ile anacak
Manisa Futbol Kulübü, Ferdi Zeyrek'i unutmadı: 'Yas forması' ile anacak
Sputnik Türkiye
Manisa Futbol Kulübü, evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i unutmadı. Kulüp yeni sezon öncesi... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T16:36+0300
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spor
manisa
manisa büyükşehir belediyesi
ferdi zeyrek
futbol
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Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü büyük üzüntü yaratmıştı. Manisa Futbol Kulübü de Zeyrek'i unutmadı ve yeni sezon öncesi 'Yas' adı verilen siyah bir forma tasarladı. Yapılan açıklamada, 'Manisaspor aşığı Ferdi başkanımızı hiç bir zaman unutmayacağız. Her zaman kalbimizde olacaksın' denildi. Yas formasını Zeyrek'e ithaf ettilerTFF 1'inci Lig'deki Manisa Futbol Kulübü, evinde elektrik akımına kapılarak 9 Haziran'da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i unutmadı. Siyah-beyazlı kulüp, Zeyrek anısına yeni sezon öncesi, "Yas" adı verilen siyah forma tasarladı.Kulüpten, "Yeni sezonda giyeceğimiz 'Yas' formamızı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'e ithaf ediyoruz. Hem Manisamızın hem de tüm Türkiye'nin kalbinde yer edinmiş Manisa sevdalısı, Manisaspor aşığı Ferdi başkanımızı hiç bir zaman unutmayacağız. Her zaman kalbimizde olacaksın." açıklaması yayınlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrek-hayatini-kaybetti-1096888178.html
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manisa, manisa büyükşehir belediyesi, ferdi zeyrek , futbol

Manisa Futbol Kulübü, Ferdi Zeyrek'i unutmadı: 'Yas forması' ile anacak

16:36 12.07.2025 (güncellendi: 16:39 12.07.2025)
Manisa Futbol Kulübü sosyal medya
Manisa Futbol Kulübü sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
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Manisa Futbol Kulübü, evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i unutmadı. Kulüp yeni sezon öncesi 'Yas' adı verilen bir forma tasarladı.
Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü büyük üzüntü yaratmıştı. Manisa Futbol Kulübü de Zeyrek'i unutmadı ve yeni sezon öncesi 'Yas' adı verilen siyah bir forma tasarladı. Yapılan açıklamada, 'Manisaspor aşığı Ferdi başkanımızı hiç bir zaman unutmayacağız. Her zaman kalbimizde olacaksın' denildi.

Yas formasını Zeyrek'e ithaf ettiler

TFF 1'inci Lig'deki Manisa Futbol Kulübü, evinde elektrik akımına kapılarak 9 Haziran'da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i unutmadı. Siyah-beyazlı kulüp, Zeyrek anısına yeni sezon öncesi, "Yas" adı verilen siyah forma tasarladı.

Kulüpten, "Yeni sezonda giyeceğimiz 'Yas' formamızı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'e ithaf ediyoruz. Hem Manisamızın hem de tüm Türkiye'nin kalbinde yer edinmiş Manisa sevdalısı, Manisaspor aşığı Ferdi başkanımızı hiç bir zaman unutmayacağız. Her zaman kalbimizde olacaksın." açıklaması yayınlandı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2025
TÜRKİYE
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
9 Haziran , 17:46
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