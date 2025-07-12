https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/manisa-futbol-kulubu-ferdi-zeyreki-unutmadi-yas-formasi-ile-anacak-1097842097.html

Manisa Futbol Kulübü, Ferdi Zeyrek'i unutmadı: 'Yas forması' ile anacak

Manisa Futbol Kulübü, Ferdi Zeyrek'i unutmadı: 'Yas forması' ile anacak

Sputnik Türkiye

Manisa Futbol Kulübü, evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i unutmadı. Kulüp yeni sezon öncesi... 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T16:36+0300

2025-07-12T16:36+0300

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spor

manisa

manisa büyükşehir belediyesi

ferdi zeyrek

futbol

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Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü büyük üzüntü yaratmıştı. Manisa Futbol Kulübü de Zeyrek'i unutmadı ve yeni sezon öncesi 'Yas' adı verilen siyah bir forma tasarladı. Yapılan açıklamada, 'Manisaspor aşığı Ferdi başkanımızı hiç bir zaman unutmayacağız. Her zaman kalbimizde olacaksın' denildi. Yas formasını Zeyrek'e ithaf ettilerTFF 1'inci Lig'deki Manisa Futbol Kulübü, evinde elektrik akımına kapılarak 9 Haziran'da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i unutmadı. Siyah-beyazlı kulüp, Zeyrek anısına yeni sezon öncesi, "Yas" adı verilen siyah forma tasarladı.Kulüpten, "Yeni sezonda giyeceğimiz 'Yas' formamızı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'e ithaf ediyoruz. Hem Manisamızın hem de tüm Türkiye'nin kalbinde yer edinmiş Manisa sevdalısı, Manisaspor aşığı Ferdi başkanımızı hiç bir zaman unutmayacağız. Her zaman kalbimizde olacaksın." açıklaması yayınlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrek-hayatini-kaybetti-1096888178.html

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