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Leman Dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir gözaltına alındı
Leman Dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Leman Dergisi'nde yer alan karikatürle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
hazreti muhammed
i̇stanbul havalimanı
leman dergisi
soruşturma
gözaltı kararı
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Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çiziminin Leman dergisinde yayımlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, yurt dışından Türkiye'ye girişinde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.Uçak çıkışında alındıİstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, Özdemir'in içinde bulunduğu Fransa'dan gelen uçak havalimanına iniş yaptıktan sonra merdivenle kapıya yanaştı. Uçak çıkışında polisler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Savcılığının hakkındaki yakalama kararını Özdemir'in yüzüne okudu. Özdemir, gözaltına alınarak ifadesinin alınması için savcılığa sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/leman-dergisi-yazi-isleri-muduru-aslan-ozdemir-icin-gozalti-karari--1097737056.html
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hazreti muhammed, i̇stanbul havalimanı, leman dergisi, soruşturma, gözaltı kararı
hazreti muhammed, i̇stanbul havalimanı, leman dergisi, soruşturma, gözaltı kararı

Leman Dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir gözaltına alındı

16:30 11.07.2025
© Hakan AkgünAslan Özdemir gözaltı
Aslan Özdemir gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© Hakan Akgün
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Leman Dergisi'nde yer alan karikatürle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çiziminin Leman dergisinde yayımlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, yurt dışından Türkiye'ye girişinde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Uçak çıkışında alındı

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, Özdemir'in içinde bulunduğu Fransa'dan gelen uçak havalimanına iniş yaptıktan sonra merdivenle kapıya yanaştı. Uçak çıkışında polisler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Savcılığının hakkındaki yakalama kararını Özdemir'in yüzüne okudu. Özdemir, gözaltına alınarak ifadesinin alınması için savcılığa sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerden karikatürün sahibi Doğan Pehlevan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, Leman dergisinin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, Müessese Müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı

Leman Karikatüristi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
TÜRKİYE
Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir için gözaltı kararı
9 Temmuz, 12:09
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