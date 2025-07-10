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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/lavrov-rubio-gorusmesi-rusya-ve-abd-catismalara-bariscil-cozumler-arayacak-1097786587.html
Lavrov-Rubio görüşmesi: Rusya ve ABD, çatışmalara barışçıl çözümler arayacak
Lavrov-Rubio görüşmesi: Rusya ve ABD, çatışmalara barışçıl çözümler arayacak
Sputnik Türkiye
Kuala Lumpur'da önemli bir görüşme gerçekleştiren Lavrov ve Rubio, dünya genelinde yaşanan çatışmalara barışçıl çözümler arama konusunda mutabık kaldı. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T15:19+0300
2025-07-10T16:12+0300
dünya
abd
marco rubio
rusya
kuala lumpur
güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
rusya-abd i̇lişkileri
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Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir araya gelen Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun çatışmalara barışçıl çözümler arama konusundaki niyetlerini teyit ettikleri bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Rubio, 3 Temmuz'daki son telefon görüşmesinde de olmak üzere Rusya ve ABD liderlerinin vardıkları anlaşmalar uyarınca ikili gündemdeki ve dünyadaki tüm konular hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi yaptı.Ukrayna, İran, Suriye'deki durumla birlikte diğer uluslararası sorunları istişare eden Lavrov ve Rubio'nun görüşmesiyle ilgili "Çatışmalara barışçıl çözümler bulma, Rus-Amerikan ekonomik ve insani işbirliğini yeniden tesis etme ve iki ülke toplumları arasında, özellikle doğrudan hava trafiğinin yeniden başlatılmasıyla kolaylaştırılabilecek kesintisiz temasların sürdürülmesi konusundaki karşılıklı kararlılık teyit edildi. İkili diplomatik misyonların işleyişinin normalleştirilmesi için daha fazla çalışmanın önemi vurgulandı" ifadelerine yer verildi.Bakanlık, Rusya ve ABD dışişleri bakanlıkları nezdinde karşılıklı saygıya dayalı ve yapıcı diyaloğun, iki ülkeyi ilgilendiren ve giderek genişleyen bir kapsamda süreceğini de vurguladı.Reuters: Rubio, Lavrov ile görüşmesini ‘dürüst ve önemli’ olarak nitelendirdiReuters, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmeyi ‘dürüst ve önemli’ olarak nitelendirdiğini duyurdu.Rubio’nun açıklamalarına atıfta bulunan Reuters, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın Ukrayna konusunda ‘esneklik eksiğinden’ dolayı hayal kırıklığına uğradığını bildirdi.Haberde ayrıca ABD’nin Ukrayna’daki çatışmanın sonlandırılması ile ilgili yol haritasını görmek istediği ifade edildi.Rubio: Lavrov ile görüşmemiz samimiydi, Rusya ile her fırsatta görüşmeye devam edeceğizABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus mevkidaşı ile görüşmesini samimi olarak nitelendirdi, ABD'nin ‘her fırsatta’ Rusya ile temaslara devam edeceğini belirtti.Lavrov ile Ukrayna çatışmasının sonlandırılması ile ilgili bir ‘yol haritası’ üzerine ‘bazı fikirleri’ görüştüklerini anlatan Rubio, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın sonlandırılması konusunda net bir plan olmasına ilgi duyduğunu, bu konudaki önerilerşn bugün ABD Başkanı Trump’a sunulacağını ifade etti.ABD tarafının Rusya temsilcileriyle bugün yapılan toplantıda, Ukrayna ile ilgili daha önce dile getirilmeyen önerileri dinlediğini söyleyen Rubio, ABD'nin barış müzakerelerinde ‘ilerleme eksikliğine’ rağmen, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü adına tüm taraflarla temas kurmaya devam edeceğinin altını çizdi.ABD’nin Avrupa'daki birçok ortağının elinde Kiev’e gerekli Patriot hava savunma sistemlerinin bulunduğuna dikkat çeken Rubio, söz konusu sistemlerin tedarikini bekleyen ülkelere ise teslimatları Ukrayna adına ‘ertelemesini’ önerdiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/lavrov-ve-rubio-malezyada-bulustu-1097781421.html
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abd, marco rubio, rusya, kuala lumpur, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, rusya-abd i̇lişkileri, donald trump, ukrayna, reuters, abd
abd, marco rubio, rusya, kuala lumpur, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, rusya-abd i̇lişkileri, donald trump, ukrayna, reuters, abd

Lavrov-Rubio görüşmesi: Rusya ve ABD, çatışmalara barışçıl çözümler arayacak

15:19 10.07.2025 (güncellendi: 16:12 10.07.2025)
lavrov rubio rusya abd
lavrov rubio rusya abd - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
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Kuala Lumpur'da önemli bir görüşme gerçekleştiren Lavrov ve Rubio, dünya genelinde yaşanan çatışmalara barışçıl çözümler arama konusunda mutabık kaldı.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir araya gelen Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun çatışmalara barışçıl çözümler arama konusundaki niyetlerini teyit ettikleri bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Rubio, 3 Temmuz'daki son telefon görüşmesinde de olmak üzere Rusya ve ABD liderlerinin vardıkları anlaşmalar uyarınca ikili gündemdeki ve dünyadaki tüm konular hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi yaptı.

Ukrayna, İran, Suriye'deki durumla birlikte diğer uluslararası sorunları istişare eden Lavrov ve Rubio'nun görüşmesiyle ilgili "Çatışmalara barışçıl çözümler bulma, Rus-Amerikan ekonomik ve insani işbirliğini yeniden tesis etme ve iki ülke toplumları arasında, özellikle doğrudan hava trafiğinin yeniden başlatılmasıyla kolaylaştırılabilecek kesintisiz temasların sürdürülmesi konusundaki karşılıklı kararlılık teyit edildi. İkili diplomatik misyonların işleyişinin normalleştirilmesi için daha fazla çalışmanın önemi vurgulandı" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, Rusya ve ABD dışişleri bakanlıkları nezdinde karşılıklı saygıya dayalı ve yapıcı diyaloğun, iki ülkeyi ilgilendiren ve giderek genişleyen bir kapsamda süreceğini de vurguladı.

Reuters: Rubio, Lavrov ile görüşmesini ‘dürüst ve önemli’ olarak nitelendirdi

Reuters, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmeyi ‘dürüst ve önemli’ olarak nitelendirdiğini duyurdu.
Rubio’nun açıklamalarına atıfta bulunan Reuters, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın Ukrayna konusunda ‘esneklik eksiğinden’ dolayı hayal kırıklığına uğradığını bildirdi.
Haberde ayrıca ABD’nin Ukrayna’daki çatışmanın sonlandırılması ile ilgili yol haritasını görmek istediği ifade edildi.

Rubio: Lavrov ile görüşmemiz samimiydi, Rusya ile her fırsatta görüşmeye devam edeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus mevkidaşı ile görüşmesini samimi olarak nitelendirdi, ABD'nin ‘her fırsatta’ Rusya ile temaslara devam edeceğini belirtti.
Lavrov ile Ukrayna çatışmasının sonlandırılması ile ilgili bir ‘yol haritası’ üzerine ‘bazı fikirleri’ görüştüklerini anlatan Rubio, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın sonlandırılması konusunda net bir plan olmasına ilgi duyduğunu, bu konudaki önerilerşn bugün ABD Başkanı Trump’a sunulacağını ifade etti.
ABD tarafının Rusya temsilcileriyle bugün yapılan toplantıda, Ukrayna ile ilgili daha önce dile getirilmeyen önerileri dinlediğini söyleyen Rubio, ABD'nin barış müzakerelerinde ‘ilerleme eksikliğine’ rağmen, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü adına tüm taraflarla temas kurmaya devam edeceğinin altını çizdi.
ABD’nin Avrupa'daki birçok ortağının elinde Kiev’e gerekli Patriot hava savunma sistemlerinin bulunduğuna dikkat çeken Rubio, söz konusu sistemlerin tedarikini bekleyen ülkelere ise teslimatları Ukrayna adına ‘ertelemesini’ önerdiğini ifade etti.
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
DÜNYA
Lavrov ve Rubio Malezya'da buluştu
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