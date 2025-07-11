https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/bursa-balikesir-sinirinda-orman-yangini-cikti-bir-mahalle-bosaltildi-1097825009.html

Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını çıktı: Bir mahalle boşaltıldı

Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını çıktı: Bir mahalle boşaltıldı

Sputnik Türkiye

Bursa'yla Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Balıkesir’in Dursunbey ilçesiyle Bursa’nın Büyükorhan ilçesi... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T20:08+0300

2025-07-11T20:08+0300

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Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken, Bayıryüzügüney Mahallesi tedbiren boşaltıldı.Alevler, Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi'yle Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler köyü yakınlarında başladı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, hem ziraat alanlarını hem de ormanlık bölgeleri etkisi altına aldı.Çevredeki halkın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı yangın söndürme ekiplerinin yanı sıra, belediyelere ait itfaiye ekipleri ve jandarma personeli de çalışmalara katıldı. Yangının yayılma riskine karşı Bayıryüzügüney Mahallesi tedbiren boşaltıldı.Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney ve Adaören mahalleleri kırsalındaki ziraat alanında başladığını, ardından ormanlık alana sıçradığını belirtti. Yangına müdahalede 3 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 ilk müdahale aracı, 5 su tankeri, 2 dozer, 1 kepçe, 16 hizmet aracı, 2 TOMA, 3 ambulans, 6 otobüs ve toplam 174 personelin görev aldığı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/tekirdagda-orman-yangini-mudahale-suruyor-1097821763.html

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