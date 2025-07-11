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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/bursa-balikesir-sinirinda-orman-yangini-cikti-bir-mahalle-bosaltildi-1097825009.html
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını çıktı: Bir mahalle boşaltıldı
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını çıktı: Bir mahalle boşaltıldı
Sputnik Türkiye
Bursa'yla Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Balıkesir’in Dursunbey ilçesiyle Bursa’nın Büyükorhan ilçesi... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025-07-11T20:08+0300
türki̇ye
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balıkesir
balıkesir büyükşehir belediyesi
balıkesir valiliği
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın alarmı
yangın felaketi
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Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken, Bayıryüzügüney Mahallesi tedbiren boşaltıldı.Alevler, Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi'yle Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler köyü yakınlarında başladı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, hem ziraat alanlarını hem de ormanlık bölgeleri etkisi altına aldı.Çevredeki halkın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı yangın söndürme ekiplerinin yanı sıra, belediyelere ait itfaiye ekipleri ve jandarma personeli de çalışmalara katıldı. Yangının yayılma riskine karşı Bayıryüzügüney Mahallesi tedbiren boşaltıldı.Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney ve Adaören mahalleleri kırsalındaki ziraat alanında başladığını, ardından ormanlık alana sıçradığını belirtti. Yangına müdahalede 3 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 ilk müdahale aracı, 5 su tankeri, 2 dozer, 1 kepçe, 16 hizmet aracı, 2 TOMA, 3 ambulans, 6 otobüs ve toplam 174 personelin görev aldığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/tekirdagda-orman-yangini-mudahale-suruyor-1097821763.html
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bursa, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
bursa, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi

Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını çıktı: Bir mahalle boşaltıldı

20:08 11.07.2025
© AA / Orman Bölge MüdürlüğüBursa Balıkesir yangını
Bursa Balıkesir yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© AA / Orman Bölge Müdürlüğü
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Bursa'yla Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Balıkesir’in Dursunbey ilçesiyle Bursa’nın Büyükorhan ilçesi arasında yer alan ormanlık alanda başladı ve çevredeki Bayıryüzügüney Mahallesi tedbiren boşaltıldı.
Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken, Bayıryüzügüney Mahallesi tedbiren boşaltıldı.
Alevler, Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi'yle Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler köyü yakınlarında başladı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, hem ziraat alanlarını hem de ormanlık bölgeleri etkisi altına aldı.
Çevredeki halkın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı yangın söndürme ekiplerinin yanı sıra, belediyelere ait itfaiye ekipleri ve jandarma personeli de çalışmalara katıldı. Yangının yayılma riskine karşı Bayıryüzügüney Mahallesi tedbiren boşaltıldı.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney ve Adaören mahalleleri kırsalındaki ziraat alanında başladığını, ardından ormanlık alana sıçradığını belirtti.
Yangına müdahalede 3 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 ilk müdahale aracı, 5 su tankeri, 2 dozer, 1 kepçe, 16 hizmet aracı, 2 TOMA, 3 ambulans, 6 otobüs ve toplam 174 personelin görev aldığı açıklandı.
Tekirdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
TÜRKİYE
Tekirdağ'da orman yangını: Müdahale sürüyor
18:06
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