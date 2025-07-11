https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/bursa-balikesir-sinirinda-orman-yangini-cikti-bir-mahalle-bosaltildi-1097825009.html
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını çıktı: Bir mahalle boşaltıldı
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını çıktı: Bir mahalle boşaltıldı
Sputnik Türkiye
Bursa'yla Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Balıkesir’in Dursunbey ilçesiyle Bursa’nın Büyükorhan ilçesi... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T20:08+0300
2025-07-11T20:08+0300
2025-07-11T20:08+0300
türki̇ye
bursa
balıkesir
balıkesir büyükşehir belediyesi
balıkesir valiliği
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın alarmı
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097824835_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_a54686a9580b915e6d4c758136b41eb8.jpg
Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken, Bayıryüzügüney Mahallesi tedbiren boşaltıldı.Alevler, Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi'yle Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler köyü yakınlarında başladı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, hem ziraat alanlarını hem de ormanlık bölgeleri etkisi altına aldı.Çevredeki halkın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı yangın söndürme ekiplerinin yanı sıra, belediyelere ait itfaiye ekipleri ve jandarma personeli de çalışmalara katıldı. Yangının yayılma riskine karşı Bayıryüzügüney Mahallesi tedbiren boşaltıldı.Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney ve Adaören mahalleleri kırsalındaki ziraat alanında başladığını, ardından ormanlık alana sıçradığını belirtti. Yangına müdahalede 3 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 ilk müdahale aracı, 5 su tankeri, 2 dozer, 1 kepçe, 16 hizmet aracı, 2 TOMA, 3 ambulans, 6 otobüs ve toplam 174 personelin görev aldığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/tekirdagda-orman-yangini-mudahale-suruyor-1097821763.html
türki̇ye
bursa
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097824835_201:0:1400:899_1920x0_80_0_0_43adc1af409a173a11e7df0c515a75cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursa, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
bursa, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını çıktı: Bir mahalle boşaltıldı
Bursa'yla Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Balıkesir’in Dursunbey ilçesiyle Bursa’nın Büyükorhan ilçesi arasında yer alan ormanlık alanda başladı ve çevredeki Bayıryüzügüney Mahallesi tedbiren boşaltıldı.
Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken, Bayıryüzügüney Mahallesi tedbiren boşaltıldı.
Alevler, Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi'yle Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler köyü yakınlarında başladı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, hem ziraat alanlarını hem de ormanlık bölgeleri etkisi altına aldı.
Çevredeki halkın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı yangın söndürme ekiplerinin yanı sıra, belediyelere ait itfaiye ekipleri ve jandarma personeli de çalışmalara katıldı. Yangının yayılma riskine karşı Bayıryüzügüney Mahallesi tedbiren boşaltıldı.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney ve Adaören mahalleleri kırsalındaki ziraat alanında başladığını, ardından ormanlık alana sıçradığını belirtti.
Yangına müdahalede 3 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 ilk müdahale aracı, 5 su tankeri, 2 dozer, 1 kepçe, 16 hizmet aracı, 2 TOMA, 3 ambulans, 6 otobüs ve toplam 174 personelin görev aldığı açıklandı.