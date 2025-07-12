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İstanbul'da ekmek fiyatına zam geliyor
İstanbul'da ekmek fiyatına zam geliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekmek fiyatlarına zam içeren yeni tarifeyi meclise sundu. Teklife göre İstanbul'da 200 gram ekmek azami 15 TL, 1 kilogram ekmek... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025-07-12T09:16+0300
türki̇ye
ekmek
zam
i̇stanbul ticaret odası (i̇to)
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu, İstanbul genelindeki ekmek fiyatlarına ilişkin yeni azami tarife teklifini, Temmuz ayı meclis toplantısında Oda Meclisi’ne sundu. Teklife göre, 200 gramlık ekmeğin azami satış fiyatı 15 TL, 1 kilogramlık ekmeğin ise 75 TL olarak belirlenmesi önerildi.Adalar’da yüzde 10’luk fiyat artışı önerisiHazırlanan tarifede İstanbul'un Adalar ilçesi için farklı bir uygulama öngörüldü. Adalar’da satışa sunulacak ekmeklerde, mevcut tarifeye yüzde 10 oranında artış yapılabileceği belirtildi. Bu da Adalar’da 200 gramlık bir ekmeğin 16,5 TL’ye kadar yükselebileceği anlamına geliyor.Zam talebi fırıncıların gündemindeydiİstanbul’da fırıncılar uzun süredir, artan hammadde, enerji ve işletme maliyetleri nedeniyle fiyat güncellemesi talebinde bulunuyordu. Son olarak Aralık 2024’te 200 gram ekmeğin azami fiyatı 12,5 TL olarak belirlenmişti. Yeni teklifle birlikte, yalnızca altı ay içinde fiyatlara yüzde 20'nin üzerinde bir artış önerilmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/cocuklarda-vegan-beslenme-tartismasi-vegan-cocuk-saglikli-buyuyebilir-mi-vitamin-eksikligine-yol-1097703222.html
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i̇stanbul ekmek zammı, i̇to ekmek fiyatı, 200 gram ekmek 15 tl, i̇stanbul ticaret odası kararı, ekmek fiyatı güncellemesi, adalar ekmek fiyatı, fırıncı maliyet artışı, resmi ekmek tarifesi
i̇stanbul ekmek zammı, i̇to ekmek fiyatı, 200 gram ekmek 15 tl, i̇stanbul ticaret odası kararı, ekmek fiyatı güncellemesi, adalar ekmek fiyatı, fırıncı maliyet artışı, resmi ekmek tarifesi

İstanbul'da ekmek fiyatına zam geliyor

09:16 12.07.2025
© İHAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
© İHA
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekmek fiyatlarına zam içeren yeni tarifeyi meclise sundu. Teklife göre İstanbul'da 200 gram ekmek azami 15 TL, 1 kilogram ekmek ise 75 TL olacak. Adalar için ise yüzde 10 zam opsiyonu önerildi. Yeni tarifelerin İTO Meclisi onayının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu, İstanbul genelindeki ekmek fiyatlarına ilişkin yeni azami tarife teklifini, Temmuz ayı meclis toplantısında Oda Meclisi’ne sundu. Teklife göre, 200 gramlık ekmeğin azami satış fiyatı 15 TL, 1 kilogramlık ekmeğin ise 75 TL olarak belirlenmesi önerildi.

Adalar’da yüzde 10’luk fiyat artışı önerisi

Hazırlanan tarifede İstanbul'un Adalar ilçesi için farklı bir uygulama öngörüldü. Adalar’da satışa sunulacak ekmeklerde, mevcut tarifeye yüzde 10 oranında artış yapılabileceği belirtildi. Bu da Adalar’da 200 gramlık bir ekmeğin 16,5 TL’ye kadar yükselebileceği anlamına geliyor.

Zam talebi fırıncıların gündemindeydi

İstanbul’da fırıncılar uzun süredir, artan hammadde, enerji ve işletme maliyetleri nedeniyle fiyat güncellemesi talebinde bulunuyordu. Son olarak Aralık 2024’te 200 gram ekmeğin azami fiyatı 12,5 TL olarak belirlenmişti. Yeni teklifle birlikte, yalnızca altı ay içinde fiyatlara yüzde 20'nin üzerinde bir artış önerilmiş oldu.
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