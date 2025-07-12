https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/istanbulda-ekmek-fiyatina-zam-geliyor-1097829232.html

İstanbul'da ekmek fiyatına zam geliyor

İstanbul'da ekmek fiyatına zam geliyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekmek fiyatlarına zam içeren yeni tarifeyi meclise sundu. Teklife göre İstanbul'da 200 gram ekmek azami 15 TL, 1 kilogram ekmek... 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T09:16+0300

2025-07-12T09:16+0300

2025-07-12T09:16+0300

türki̇ye

ekmek

zam

i̇stanbul ticaret odası (i̇to)

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu, İstanbul genelindeki ekmek fiyatlarına ilişkin yeni azami tarife teklifini, Temmuz ayı meclis toplantısında Oda Meclisi’ne sundu. Teklife göre, 200 gramlık ekmeğin azami satış fiyatı 15 TL, 1 kilogramlık ekmeğin ise 75 TL olarak belirlenmesi önerildi.Adalar’da yüzde 10’luk fiyat artışı önerisiHazırlanan tarifede İstanbul'un Adalar ilçesi için farklı bir uygulama öngörüldü. Adalar’da satışa sunulacak ekmeklerde, mevcut tarifeye yüzde 10 oranında artış yapılabileceği belirtildi. Bu da Adalar’da 200 gramlık bir ekmeğin 16,5 TL’ye kadar yükselebileceği anlamına geliyor.Zam talebi fırıncıların gündemindeydiİstanbul’da fırıncılar uzun süredir, artan hammadde, enerji ve işletme maliyetleri nedeniyle fiyat güncellemesi talebinde bulunuyordu. Son olarak Aralık 2024’te 200 gram ekmeğin azami fiyatı 12,5 TL olarak belirlenmişti. Yeni teklifle birlikte, yalnızca altı ay içinde fiyatlara yüzde 20'nin üzerinde bir artış önerilmiş oldu.

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