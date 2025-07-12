Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/istanbul-aydos-ormaninda-yangin-cikti-mudahale-suruyor-1097841385.html
İstanbul Aydos Ormanı'nda yangın çıktı
İstanbul Aydos Ormanı'nda yangın çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Pendik'te Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T15:55+0300
2025-07-12T16:12+0300
türki̇ye
i̇stanbul
aydos ormanı
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097841229_0:95:609:438_1920x0_80_0_0_1e6961cc1a76e84ce591c5f4f9ff875f.jpg
İstanbul'da Aydos Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Aydos Ormanı'nın Pendik ilçesindeki sınırlarında yer alan bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrasında orman yangını söndürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/bursa-balikesir-sinirinda-orman-yangini-cikti-bir-mahalle-bosaltildi-1097825009.html
türki̇ye
i̇stanbul
aydos ormanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097841229_0:38:609:495_1920x0_80_0_0_c689931d7ebdf9de01caaffdd2eed679.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, aydos ormanı, orman yangını
i̇stanbul, aydos ormanı, orman yangını

İstanbul Aydos Ormanı'nda yangın çıktı

15:55 12.07.2025 (güncellendi: 16:12 12.07.2025)
© AAyangın
yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Pendik'te Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.
İstanbul'da Aydos Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Aydos Ormanı'nın Pendik ilçesindeki sınırlarında yer alan bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrasında orman yangını söndürüldü.
Bursa Balıkesir yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
TÜRKİYE
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını çıktı: Bir mahalle boşaltıldı
Dün, 20:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала