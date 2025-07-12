https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/istanbul-aydos-ormaninda-yangin-cikti-mudahale-suruyor-1097841385.html
İstanbul Aydos Ormanı'nda yangın çıktı
İstanbul Aydos Ormanı'nda yangın çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Pendik'te Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T15:55+0300
2025-07-12T15:55+0300
2025-07-12T16:12+0300
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İstanbul'da Aydos Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Aydos Ormanı'nın Pendik ilçesindeki sınırlarında yer alan bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrasında orman yangını söndürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/bursa-balikesir-sinirinda-orman-yangini-cikti-bir-mahalle-bosaltildi-1097825009.html
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i̇stanbul
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i̇stanbul, aydos ormanı, orman yangını
i̇stanbul, aydos ormanı, orman yangını
İstanbul Aydos Ormanı'nda yangın çıktı
15:55 12.07.2025 (güncellendi: 16:12 12.07.2025)
İstanbul Pendik'te Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.
İstanbul'da Aydos Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Aydos Ormanı'nın Pendik ilçesindeki sınırlarında yer alan bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrasında orman yangını söndürüldü.