https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/istanbul-aydos-ormaninda-yangin-cikti-mudahale-suruyor-1097841385.html

İstanbul Aydos Ormanı'nda yangın çıktı

İstanbul Aydos Ormanı'nda yangın çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul Pendik'te Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T15:55+0300

2025-07-12T15:55+0300

2025-07-12T16:12+0300

türki̇ye

i̇stanbul

aydos ormanı

orman yangını

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İstanbul'da Aydos Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Aydos Ormanı'nın Pendik ilçesindeki sınırlarında yer alan bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrasında orman yangını söndürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/bursa-balikesir-sinirinda-orman-yangini-cikti-bir-mahalle-bosaltildi-1097825009.html

türki̇ye

i̇stanbul

aydos ormanı

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i̇stanbul, aydos ormanı, orman yangını